«Больно пропускать в конце»: украинцы раздосадованы рекордным поражением от Нидерландов

По окончании своего первого матча на групповом этапе Евро-2020 футболисты и тренерский штаб сборной Украины были откровенно раздосадованы поражением от Нидерландов (2:3). Игра в Амстердаме складывалась по очень насыщенному сценарию: сначала хозяева дважды поразили ворота Георгия Бущана, затем Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук внезапно сравняли счет за четыре минуты, но Дензел Дюмфрис все же склонил чашу весов в пользу нидерландцев, установив окончательный счет на табло — 3:2.

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Главный тренер проигравшей стороны Андрей Шевченко отметил, что встреча получилась зрелищной, с опасными моментами у ворот обеих команд.

«Хочу поблагодарить своих футболистов за игру, которую они показали, когда проигрывали 2:0 — мы могли проиграть уже тогда.

Но мы нашли в себе силы переломить ход игры, перейти в атаку. Поменяли схему, добились нужного баланса. Команда очень хорошо себя показала», — передает слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Ярчайшую реакцию на неудачный исход поединка показал полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выругавшийся матом после третьего пропущенного мяча.





Эмоции Александра Зинченко после третьего гола в ворота сборной Украины. pic.twitter.com/BVq73frqBv — Sport24 (@sport24_ru) June 13, 2021

Объяснить такие эмоции финалиста Лиги чемпионов несложно: из-за этого проигрыша сборная Украины повторила антирекорд чемпионатов Европы по количеству поражений подряд — их уже шесть.

Эта черная полоса началась еще с матча против сборной Франции на Евро-2012, и с тех пор желто-синие уступили еще Англии, Германии, Северной Ирландии, Польше и Нидерландам. Ранее антирекорд по поражениям принадлежал только сборной Югославии, которая также проиграла шесть матчей Евро в период с 1968-го года по 1984-й.

«Мы очень расстроены итоговым поражением, потому что смогли продемонстрировать характер и сравнять счет в очень тяжелом матче. Всегда больно пропускать на последних минутах, но это футбол. Нужно учиться на своих ошибках и двигаться вперед, ведь после первого матча выступление на турнире не заканчивается», — отметил Зинченко.

Полузащитник Андрей Ярмоленко подчеркнул, что украинская команда не растерялась в игре против более именитого соперника и показала достойный футбол.

«Давайте будем говорить так: нужно понимать, где мы играли, против кого играли. Мы играли на выезде против Нидерландов — одной из лучших сборных в мире. Конечно, было тяжело. Они владели преимуществом. Но это не была игра в одни ворота. У нас были моменты, которые мы могли реализовывать в первом тайме. По эмоциям тяжело сейчас судить об игре, потому что 0:2, 2:2, а в конце проиграли. Тяжело что-то говорить по поводу игры. Думаю, завтра спокойно сядем и разберем игру с тренерским штабом, нам укажут на наши ошибки. Будем двигаться дальше», — сказал Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1».

Более резко высказался самый эксцентричный игрок в истории Украины — бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский.

«Настроение — говно. Вытащить такую игру и в концовке пропустить. Я знаю это чувство, когда в концовке отыгрываешься, но затем пропускаешь еще один мяч», — сказал Милевский.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур после матча отдал должное соперникам, отметив высокий уровень их сопротивления.

«Мы знали, что Украина — это очень хорошая команда. Они способны выдерживать наше давление и находить моменты. Надо стараться не дарить сопернику опасные моменты», — отметил специалист.

Главный герой встречи Дензел Дюмфрис на послематчевом интервью был чрезвычайно скромен. Он заявил, что не был доволен своей игрой, несмотря на победный гол.

«Я забил красивый мяч, правда, не думаю, что прошедшую игру могу занести себе в актив. Да, это был самый красивый гол в моей карьере, но далеко не самая сильная игра. Я был расстроен, потому что хотел отличиться еще в первом тайме, и для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал», — сказал футболист.

В России на неудачу соседей отреагировали буднично. Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус признался, что болел в прошедшем поединке за Нидерланды.

«Рано де Бур замены на удержание счета начал делать, пришлось понервничать. Но Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс. И да, я за Голландию», — написал функционер в Twitter.

А генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки провела параллели с матчем Бельгия — России, в котором, напомним, команда под руководством Станислава Черчесова потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

«Нидерланды уверенно владели мячом и разгоняли игру. Да так, что скорость принятия решений оказалась недоступна оппонентам. Да, потом случился красивый камбэк, но тут сказалась холодная весна/лето Александра Зинченко. 3:2 — красивый счет, но красивый, когда тройка повернута в нужную сторону. А так — тот же ноль в графе «очки», никаких трагедий и ситуация по-прежнему в руках проигравшей команды. Намек, я надеюсь, понятен», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

В следующем туре украинцы сыграют в Северной Македонией. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.