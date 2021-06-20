Семин заявил, что он хочет увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о желании увидеть на Евро-2020 матч Россия — Украина, передает «Спорт-Экспресс».

«Хотели бы матча Россия — Украина? Почему бы и нет? Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли», — сказал специалист.

Также Семин отметил, что ему нравится работа наставника украинской сборной Андрея Шевченко.

Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

Ранее сообщалось о том, что в киевском баре сборную России на афише обозначили словом «оккупанты».