«Игрока сборной России могли бы наказать»: как Роналду и Погба подставили УЕФА на Евро

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на пресс-конференции, посвященной стартовому матчу сборной Португалии на Евро-2020, далеко отодвинул от себя две бутылки Coca-Cola, которая является давним партнером и спонсором чемпионата Европы. Бутылки стали практически не видны в кадре

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«Пейте воду», — объяснил нападающий свои действия.

С правовой точки зрения данный поступок оценил в интервью «Газете.Ru» известный спортивный юрист Михаил Прокопец. По его словам, компания-производитель газированных напитков в первую очередь направит свои претензии в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Для начала спонсоры обязательно предъявляют претензии к организаторам, в данном случае — к УЕФА. Потому что у них контракт именно с УЕФА. И, соответственно, по этому контракту на пресс-конференциях должны быть размещены конкретные напитки.

Во-вторых, футболисты, которые играют на Евро, должны соблюдать все права и обязанности, оговоренные между УЕФА и спонсорами, игроки не могут каким-либо образом наносить этому ущерб.

Поэтому, думаю, если компании выставят УЕФА ущерб, то потом УЕФА, в свою очередь, может применить санкции к футболистам, поскольку они также должны соблюдать определенные обязательства», — заявил юрист.

Подобный эпизод повторился после окончания матча Франция — Германия. Во время общения с представителями СМИ вслед за Роналду убрал спонсорские напитки полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Правда, на этот раз вместо газировки пострадало пиво. Свой поступок хавбек объяснил тем, что исповедует ислам.

Стоит отметить, что Погба был признан лучшим игроком матча между Францией и Германией. После игры ему вручили награду с логотипом пивоваренной компании, которая является спонсором турнира.

Прокопец предположил, что, поскольку Роналду и Погба являются всемирно известными футболистами, судебные разбирательства с ними могут негативно сказаться на имидже брендов.

«Все сборные и участники Евро обязаны соблюдать коммерческие права УЕФА. И за нарушения они могут подвергнуться санкциям — как финансовым, так и дисциплинарным. Другой вопрос, хорошо ли для бренда подавать в суд на Криштиану Роналду или Поля Погба. Думаю, ничего не последует, потому что это слишком известные игроки, чтобы на них нападать. Если бы что-то подобное сделал, например, футболист сборной России, тогда могли бы быть санкции.

Запретят ли игрокам отодвигать бутылки? В регламенте чемпионата Европы прописаны взаимоотношения между УЕФА и спонсорами, туда не нужно ничего добавлять в связи с возможным запретом на подобные действия со стороны игроков, там все есть. Другое дело, как будет реагировать УЕФА, потому что и Погба и Роналду — футболисты, которых знает весь мир», — заключил Прокопец.

Специалист в области юриспруденции Евгений Морозов также считает, что главный удар на себя примет УЕФА, а не футболисты.

«Если в контрактах компаний с УЕФА были прописаны штрафные санкции, то они будут выставлены сначала к УЕФА, а он в порядке регресса может потребовать компенсацию расходов у национальных федераций. Соответственно, это уже право национальной федерации Португалии — применять какие-то санкции к Роналду или нет.

Если будет установлено, что со стороны того же Роналду были нарушены какие-то нормы этического поведения или морали, дисциплинарный комитет УЕФА вправе инициировать рассмотрение вопроса применения к данному футболисту дисциплинарных санкций», — заявил специалист.

Также Морозов отметил, что возможные наказания в отношении футболистов зависят от их контрактов со своими федерациями. При этом, заметил юрист, Российский футбольный союз (РФС) может наказывать игроков за нарушения коммерческих соглашений со спонсорами.

«Не знаю, какие соглашения прописаны у португальской и французской федераций с их футболистами. Но у нас абсолютно точно есть санкции за нарушения. Наказания финансового характера, потому что соглашение между футболистом и национальной федерацией носит гражданско-правовой характер. Механизмы применения дисциплинарных санкций у национальных федераций имеются — через дисциплинарный комитет и комитет по этике.

Если [в данной ситуации] сочтут необходимым вынести на рассмотрение вопрос о нарушении норм дисциплинарного кодекса УЕФА, то, помимо финансовых санкций, могут быть и дисциплинарные — в виде отстранения, дисквалификации на какое-то количество матчей. Здесь каждый случай индивидуален», — заключил Морозов.

В мире спорта нередки случаи, когда футболисты вынуждены выплачивать штрафы за нарушения спонсорских правил. Свежим примером является история, произошедшая в этом году, когда полузащитник «Баварии» Кингсли Коман был оштрафован клубом на €50 тыс. за то, что приехал на тренировку команды не на служебной машине, а на личном автомобиле другой марки.

Тогда охрана даже не пустила хавбека на территорию клубной базы, и ему пришлось оставить машину за ее пределами. В январе 2021 года спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщал, что на тренировки, игры или деловые встречи футболисты должны приезжать только на предоставленных спонсорами автомобилях.

Однако похоже, что Роналду и Погба смогут избежать подобных санкций, как и предсказывал Михаил Прокопец. «РБ Бизнес» со ссылкой на пресс-службу УЕФА сообщил, что организация решила не открывать дисциплинарное производство по поводу проступка португальца.

«По прибытии на наши пресс-конференции игрокам предлагается вода, Coca-Cola и Coca-Cola Zero Sugar. Каждый имеет право на свои предпочтения в напитках», — подчеркнули в УЕФА.

Впрочем, по поводу ситуации с Погба, который не просто отодвинул, а убрал под стол бутылку спонсорского пива, УЕФА пока не высказался.

Кроме того, выходки обоих футболистов стремительно набирают популярность среди других игроков. Так, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли, который был признан лучшим игроком матча против Швейцарии (3:0), на пресс-конференции после игры отодвинул в сторону бутылки Coca-Cola и поставил перед собой воду.