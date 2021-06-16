«Примитивная игра дилетантов»: что говорили после игры Финляндия — Россия

Боярский: у нашей команды нет личности, нет лица

Знаменитый актер и певец, народный артист РСФСР и один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский раскритиковал уровень игры нашей сборной, похвалив при этом отдельных футболистов.

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«Наш футбол оставляет желать лучшего — не только наш, но и финский. Это дилетанты, они еще только начали набирать силу, хотя там и есть игроки, которые выступают в европейских командах. Но футбол достаточно неточный, очень много мазни, фальши, грязи много. Невыверенные пасы были и с финской, и с нашей стороны. Недальновидная игра, примитивная. Хотя несмотря на то, что мы лишились двух защитников — и Жиркова, и Фернандеса, — очень хорошо пока справляемся. И Миранчук молодец, и Головин хорош, и Дзюба свое дело сделал. Отдал замечательный пас. Физически до финального свистка выстояли — молодцы, все хорошо. Правильные замены были сделаны, вратарь молодец — оправдал ожидания», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Артист подчеркнул, что большую роль в успехе нашей команды сыграла система видеопомощи арбитру (VAR). Благодаря ей был отменен гол сборной Финляндии в ворота нашей команды уже на третьей минуте встречи — повтор показал, что финский нападающий был в офсайде.

«Конечно, если бы не было технической помощи мирового масштаба — я имею в виду VAR, — то этот гол был бы засчитан, это было бы фиаско и сразу можно было бы посыпать голову пеплом. Потому что и так-то это сбило нашу команду с панталыку. Но тем не менее, собрались и сделали.

Очень низкая культура футбола как у нашей сборной, так и у финской — пока еще это так. Ничего общего с испанцами, с французами и с немцами нет, нам до этого еще очень далеко. Посмотрим класс в игре сборных Шотландии и Англии. Мне очень понравилось, как играли украинские спортсмены — очень здорово, выверенно и толково. У нашей команды нет личности, нет лица, то есть, мы не знаем, кто выходит на поле. Непредсказуемая команда пока еще», — заключил Боярский.

Также Боярский высказался о травме Фернандеса. Артист констатировал, что заменивший его Вячеслав Караваев является классным футболистом, но нашей сборной будет не хватать опыта Фернандеса, если он не сможет сыграть в следующем матче. Также артист посетовал на отсутствие Юрия Жиркова, получившего травму в игре с Бельгией.

«Караваев — очень хороший игрок, тем более, он из «Зенита». Но все равно Фернандес очень был бы нужен команде, и опыт Жиркова, который считается лидером по количеству лет, проведенных на поле, все-таки предпочтительнее. Я, конечно, за молодой футбол и за обновление, но я думаю, что вообще надо пересматривать систему работы над спортсменами. Смена тренера ничего не дает, как мы убедились в этом. Это должно быть воспитание временем, как выращивание травы на поле», — заявил Боярский.

Депутат Госдумы Лебедев: 1:0 — это тоже результат

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев считает, что сборная России в матче с Финляндией добилась главного — результата. И посочувствовал главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

«Результат на табло, три очка дается за любой победный счет — что 1:0, что 6:0; Хотя я считаю, что Россия должна была забивать больше мячей, и все последние игры, когда наша сборная встречалась с Финляндией, мы забивали значительно больше. Последняя игра вообще закончилась со счетом 6:0. Но, с другой стороны, 1:0 — это тоже результат. Какая разница, сколько ты забьешь, главное, что ты получил свои заветные три очка и имеешь возможность бороться за выход в плей-офф. Потому что теперь уже точно все в руках нашей сборной. От результата матча с датчанами зависит, с какого места мы сможем побороться за выход в плей-офф», — рассказал депутат Игорь Лебедев в интервью «Газете.Ru».

Особо чиновник выделил Алексей Миранчука, забившего победный мяч в ворота сборной Финляндии. По мнению Лебедева, полузащитник в сборной стабильно держит высокий уровень.

«Мне, как болельщику «Локомотива», приятно, что сегодняшний результат принес, хоть и бывший, но потенциально — будущий игрок «Локомотива», Алексей Миранчук. Не зря все-таки его пригласили, он всегда показывает игру на достойном уровне, когда вызывается в сборную», — заключил депутат.

Также Лебедев огорчен травмой Марио Фернандеса, но при этом считает, что если защитник не восстановится к матчу с Данией, шанс проявить себя будет у других игроков.

«Если Фернандес выбывает из-за травмы, это беда. Во-первых, это беда всегда, потому что по-человечески жалко любого игрока, и травмы всегда неприятны. Но это и беда для сборной, потому что на сегодняшний день, если Фернандес не сможет выйти больше на поле, то, считайте, мы потеряли оба фланга. В прошлой игре мы лишились Жиркова, который, несмотря на возраст, является до сих пор лучшим в нашей сборной игроком своего фланга. Сейчас потеряли Фернандеса, который тоже лучший на своем фланге.

Учитывая также неблагоприятную ситуацию с обороной — поскольку мы помним, что в игре против Бельгии защита «привезла» несколько мячей, — то, конечно, Черчесову с выбором игроков против Дании не позавидуешь. С другой стороны, как это грубо ни прозвучит, эта ситуация дает дорогу молодым. И сейчас у Черчесова есть возможность рискнуть, а у ребят, которых вызвали в сборную, есть шанс доказать, что это сделано не зря», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Отметим, что судя по последней информации, диагноз Фернандеса — ушиб мягких тканей спины, — может позволить ему сыграть в следующем матче. Игрок возвращается в расположение команды и будет находиться будет наблюдением врачей национальной команды.

Бояринцев: над реализацией надо поработать

Известный в прошлом игрок «Рубина» и «Спартака» Денис Бояринцев, ныне работающий тренером, разобрал игру России и Финляндии более предметно и детально. А также дал прогноз на игру Дания — Бельгия.

«Первый тайм выдался сложный для нас, финны были свеженькие. И хорошо, что на третьей минуте для нас все так сложилось. Ребята волновались и много ошибались, но все равно им удавалось перехватывать инициативу. И индивидуальные действия Миранчука в ситуации с забитым мячом дали нам преимущество. Меня удивило, что финны отдали нам инициативу, фактически играли в пять защитников. Они создали для нас очень комфортные условия, которые позволили нам проявить наши лучшие качества. И у Оздоева момент был очень хороший, и другие моменты мы создавали. Финны вышли играть в очень осторожном варианте, это позволило нашим игрокам почувствовать уверенность и вылилось в забитый мяч», — рассказал «Газете.Ru» Денис Бояринцев.

«Во втором тайме финны выглядели слабее физически, а мы начали контролировать мяч. Игра растянулась очень сильно, не было компактности ни с одной стороны, ни с другой. Было большое пространство, которое позволяло контролировать мяч, были большие паузы. Потерялся темп игры.

Рифат Жемалетдинов хорошо вышел и начал обострять. Ключевой момент второго тайма – удар Кузяева, когда вратарь финской команды спас от второго мяча. Очень хорошо, что мы выиграли, но сборная Финляндия побаивалась сборную России, и это стало ключевым моментом, наши ребята этим воспользовались.

К сожалению, над реализацией надо поработать. Но здесь другие скорости, не как в чемпионате России, исполнительское мастерство на таких скоростях немного теряется. Моменты у Оздоева и у Кузяева – в чемпионате России они бы, наверное, забили таких 10 из 10. Но здесь и другие скорости, и психологическое давление есть, что, конечно, влияет на качество исполнения. Сборная Дании будет играть совершенно по-другому. Мне кажется, что Финляндия после победы над датчанами очень хотела сегодня сыграть вничью, взять четыре очка и уже иметь большие шансы на выход из группы. Но сегодня я не увидел, что они хотели бы отыграться и показать агрессивный футбол в атаке

Меня очень удивляет, что в основном составе не играет Караваев – мне кажется, он сильнее и Кузяева, и Марио. Если он появится вместо Фернандеса в следующем матче, это не будет проблемой. Он мне очень нравится своей готовностью, мог и забить сегодня, если бы не помешал защитник финской сборной, который сыграл очень хорошо», — сказал Бояринцев.

Также Бояринцев дал прогноз на предстоящий 17 июня матч между Данией и Бельгией.

«Я предположу, что датчане не проиграют бельгийцам. Мне кажется, будет ничейный результат, и Дании будет очень нужна победа в матче со сборной России, как и нам. Интрига возрастет до предела, будет интересно, кто психологически справится с этим давлением. Матч сборных России и Дании будет сверхинтересным с точки зрения турнирной таблицы», — сказал Бояринцев.

Черчесов объяснил, почему играл Сафонов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после игры сдержанно хвалил Алексея Миранчука и объяснял, почему место в воротах занял Матвей Сафонов.

«Алексей Миранчук забил великолепный гол, мы очень рады за него. Я приветствовал его переход в Италию, ему надо было развиваться как личности, выходить из зоны комфорта. Он научился ценить свое время, любое игровое время. Надеюсь, что в следующем сезоне он будет получать больше игрового времени. На Евро он четко знал, что будет играть и был в этом смысле спокоен.

Почему играл Сафонов, а не Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения», — сказал Черчесов после игры.

Признанный лучшим игроком матча Алексей Миранчук сетовал на реализацию и говорил о том, что его лучший матч еще впереди.

«На этом этапе была важна победа. Мы выполнили задачу и движемся дальше. Не реализовали много моментов? Вы знаете, это футбол. Наверное, важно то, что моменты есть. Будем работать над реализацией. Лучший ли этот матч за сборную? Да нет, мне кажется, вы придаете этому слишком большое значение. Уверен, что мои лучшие матчи за национальную команду впереди», — сказал игрок.

Матч прокомментировал и голкипер сборной России Матвей Сафонов, довольно неожиданно оказавшийся в стартовом составе команды.

«Догадывался, что есть вариант выйти в основе, еще вчера. А сегодня на установке полностью в этом убедился. В любом случае готовлюсь к каждому матчу так, как будто играю. Мало ли что может случиться.

Я еще не успел понять, волнуюсь или нет, а мяч уже влетел в ворота. Но после отмены гола понял, что ничего не надо бояться и будет только хуже, если будем бояться. Поэтому я был спокоен и старался зарядить ребят, кто меня слышал», — сказал Сафонов в эфире «Матч ТВ».

Матч Дания — Бельгия пройдет в Копенгагене 17 июня и начнется в 19.00 по московскому времени. Россия проведет решающий матч в группе против датчан также в Копенгагене, игра состоится 21 июня и начнется в 21:00 мск.