Бесплатное пиво и сертификаты в сауну: на Украине проводят акции в честь голов в ворота сборной России

Встреча сборных России и Украины в рамках чемпионата Европы – 2020 состоится с очень малой долей вероятности, однако самое жаркое противостояние происходит вне футбольного поля. Перед стартом европейского первенства украинская команда представила форму, на которую нанесены очертания территории страны, в которую был включен российский полуостров Крым. А уже после старта турнира, во время матча России и Бельгии (0:3) в фан-зоне в украинском Львове всем желающим бесплатно наливали пиво за каждый гол в ворота российской команды.

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Встреча российских и бельгийских футболистов состоялась в Санкт-Петербурге 12 июня и завершилась безрадостным для фанатов сборной России счетом – 0:3. Дубль оформил Ромелу Лукаку, еще один мяч забил Тома Менье.

Одним из организаторов львовской акции стал Максим Мотин. Интересно, что свою карьеру он начинал в России и в начале двухтысячных стал самым молодым вице-президентом клуба в истории российского чемпионата – тогда Мотин вошел в команду Юрия Белоуса в «Москве». Затем он работал в детской академии московского «Локомотива», после – занимался различными благотворительными проектами, политикой, а в 2018 году переехал в Киев. Причем в интервью Sport24 он признался, что именно политическая карьера стала основной причиной его отъезда.

«Я ни с каким хейтом не сталкивался, по одной простой причине: я в Украину приезжал всегда, приезжал очень часто: например, в 2014-м, чтобы поддержать Майдан, хотя я ездил и до, и после. У меня всегда была позиция, что Крым — часть Украины, Россия аннексировала Крым. Эта позиция была публичной. Я не из тех людей, кто молчал, молчал, потом, бац, уехал и начал что-то говорить. Я говорил то же самое, находясь в России, и говорю это, переехав в Украину. Поэтому никаких проблем не было», — отметил он.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума. В ходе плебисцита подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за его возвращение в состав России.

Сейчас Мотин работает директором по развитию в футбольном клубе «Рух», который выступил одним из организаторов львовской фан-зоны. Он признался, что идея с бесплатным розливом пива возникла у одного из его сотрудников, когда стояло обсуждение на тему информационного повода для привлечения внимания футбольных фанатов. По его словам, проект был организован всего за две недели, а рекламная кампания для него запущена и вовсе за три дня до начала.

Мотин утверждает, что в раскрутке акции ему якобы очень помогли российские СМИ. Через два часа после того, как пост про фан-зону и пиво был опубликован в Instagram, эта тема была затронута Ольгой Скабеевой в программе «60 минут» на «России 1».

«Уже через два часа Скабеева в прямом эфире зачитывала информацию, что наливать всем пиво — это якобы официальное распоряжение правительства Львова. Понятно, что это бред, но после эту новость по второму кругу взяли все украинские медиа, и наша фан-зона стала знаменитой. Более тысячи человек пришли в этот день смотреть футбол», — заявил он.

Как утверждает Мотин, он не думал про то, что в России эта тема вызовет такой ажиотаж, так как считал, что все внимание будет сконцентрировано на российской сборной, а не на львовской фан-зоне. По его мнению, акция приобрела политический окрас только в России, украинская сторона восприняла происходящее исключительно с точки зрения юмора.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал «Газете.Ru», что он тоже организовывал акцию в честь поражения России в матче Бельгией.

«Не только во Львове устраивали мероприятия к проигрышу России, я тоже организовывал такую акцию: после победы Бельгии над Россией мы перевели 50 гривен на счет всех пользователей [компании] такси и службы доставки еды. Поэтому могу вас заверить, эта тема действительно очень популярна в нашей стране. Вы спрашиваете, есть ли чему беспокоиться, так я отвечу — да. Россия становится изгоем даже в спортивном мире», — заявил Гончаренко.

Кроме того, Гончаренко прокомментировал ситуацию с формой сборной Украины, в которой та играет на Евро-2020.

«Во-первых, на нашу форму в первую очередь отреагировала именно Россия, и именно Россия придает такое огромное значение надписям на нашей футболке. Для наших изображение карты Украины вместе с Крымом и Донбассом, а также фраза «Слава Украине! Героям слава!», являются абсолютно нормальными атрибутами нашей страны, и они не вызвали никаких лишних обсуждений», — сказал Гончаренко «Газете.Ru».

Напомним, что после запроса Российского футбольного союза (РФС) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал убрать с внутренней части воротника украинской формы фразу «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков спокойно отнесся к акции в львовской фан-зоне. По его мнению, в ней нет политического посыла — только футбольный.

«С моей точки зрения, там ни политикой, ни провокациями не пахнет. Это стимулирование болельщиков, которые поддерживают свою команду и болеют против нашей команды, ничего другого здесь нет. Если в каждом чихе мы будем видеть политику и провокации, то очень далеко уйдем. Ну, дали им пива и дали. Ну и что? Я помню, в Америке раков давали. Мы на все должны реагировать, что ли? При чем тут политика? Есть у руководителей этой фанзоны возможность их пивком угостить — и хорошо», — заявил Колосков в комментарии «Газете.Ru».

На акции с бесплатным розливом пива львовская фан-зона не остановилась. Во время матча России и Финляндии было разыграно 50 сертификатов в финскую сауну. В этом матче российская сборная выиграла со счетом 1:0.

Что касается сборной Украины, то свой первый матч на Евро-2020 она проиграла со счетом 2:3 Нидерландам. Следующую встречу подопечные Андрея Шевченко проведут против Северной Македонии 17 июня, а финальный матч группового этапа сыграют 21-го числа со сборной Австрии.

При этом экс-глава РФС Колосков подчеркнул, что россияне в большинстве своем команду Украины поддерживают.

«Это просто отражение нашего отношения, не более того. Российские болельщики переживали за сборную Украины по-настоящему, искренне, потому что в душе они чувствовали, что это наши люди, близкие нам по духу, по происхождению, по всему. А там совершенно другая пропаганда, другое отношение к России. И то, и другое вполне естественно, я здесь не вижу никаких подводных течений. Наши искренне болели за красивую команду, за красивую игру, за наших братьев по крови. У них этого нет – вот и все, так и надо реагировать, безо всякой политической подоплеки», — отметил функционер.