«ЦСКА отвлек внимание от скандала с Бузовой»: эксперты об увольнении Олича

Поздно вечером 15 июня, прямо во время топового матча чемпионата Европы Германия — Франция, московский ЦСКА объявил о увольнении Ивицы Олича с поста главного тренера.

Уже на следующий день команда улетела на первые сборы в Австрию без хорватского специалиста, который, по идее, и готовил программу для этих предсезонных тренировок. Выглядела ситуация довольно странно.

Сам Олич объяснил расставание с клубом расхождением мнений по поводу «работы и будущего первой команды». Известный инсайдер Нобель Арустамян назвал другие причины — «результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной».

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Под руководством хорвата ЦСКА занял шестое место в чемпионате России и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки на следующий сезон. Исполняющим обязанности вместо него был назначен Алексей Березуцкий — легендарный защитник клуба и начинающий тренер.

Бывший советник президента ЦСКА, известный тренер Валерий Непомнящий в интервью «Газете.Ru» признался, что увольнение Олича стало для него громом среди ясного неба.

«По поводу расставания с Оличем у меня пока никаких мыслей даже нет. Меня это сбило с ног. Особых впечатлений от его работы не осталось. Он оказался в трудной ситуации, и все шло своим чередом, — я не видел каких-то ярких событий. Просто так получилось.

Очень трудно оценить именно работу Олича каким-то образом. Решение расстаться тренером в середине июня мне пока непонятно», — отметил Непомнящий.

Также специалист положительно оценил решение назначить Алексея Березуцкого исполняющим обязанности.

«Я не думаю, что Алексей чем-то уступает Оличу. Человек корнями врос в ЦСКА, он в теме, он в команде, поэтому ему будет даже проще управлять, чем Оличу. Но он только исполняет обязанности. Очевидно, предпринимаются усилия по поиску специалиста на пост главного тренера.

Может ли Березуцкий стать главным тренером ЦСКА? Сегодня можно всего ожидать. Я не очень понимаю логику принятия решений в ЦСКА», — признался Непомнящий.

Экс-тренер сборной России, работавший в команде Леонида Слуцкого на Евро-2016, Сергей Балахнин отметил, что результаты ЦСКА при Оличе оставляли желать лучшего и в игровом плане команда явно деградировала.

«Результат выступлений команды однозначно был отрицательный. Это основной толчок для разговора о расставании с тренером. Ну и потом в диалоге руководство, видимо, поняло, что Олич не потянет дальше. Поэтому к такому решению и пришли.

Если говорить конкретно о работе хорвата, то я не видел ничего такого, что дало какой-нибудь толчок, чтобы команда двинулась вперед. Она даже стала хуже, чем была, откровенно говоря. Не в укор Оличу, но тем не менее наглядность такая», — отметил Балахнин.

Также экс-тренер сборной России выразил надежду, что Алексей Березуцкий задержится на посту и полноценно возглавит ЦСКА.

«Надеюсь, что Алексей все-таки станет главным тренером. У него есть все предпосылки, чтобы стать хорошим тренером. Я работал с ним, хорошо знаю. У него все есть — и опыт, и работа за границей в качестве ассистента Слуцкого (в нидерландском «Витессе» — «Газета.Ru»). Да и в ЦСКА он поработал, тоже знает все изнутри.

Команда близкая, на мой взгляд, это важно, родной клуб. И он сам по себе очень умный парень, который может стать таким же перспективным тренером, как Сергей Семак. Получится у него или нет — все будет зависеть от него самого.

Конечно, я сторонник того, чтобы в наших клубах работали российские тренеры. Но я не могу на эту тему рассуждать или говорить, потому что это только решение руководства.

Надо смотреть, чего хочет ЦСКА, какие задачи преследует и какой путь развития выбирает. В любом случае нужно подбирать тренера под команду. Это гораздо дешевле, чем подбирать под тренера игроков. Вот такая идея должна быть, они, наверно, ей и следуют», — подытожил Балахнин.

Известный болельщик армейцев — эстрадный пародист Михаил Грушевский, который присутствует на всех матчах ЦСКА в VIP-ложе и держит связь с игроками и тренерами команды, рассказал «Газете.Ru», что в среде фанатов увольнение Олича восприняли негативно.

«Решение об увольнении Олича крайне непопулярно среди болельщиков — я могу об этом судить абсолютно четко. Две причины: 1) симпатия к самому Оличу, 2) чехарда отставок или, как болельщики утверждают, бардак в руководстве.

Уверен, руководство ЦСКА готово к такой волне критики. Самое главное: какой выход из этого кризиса они найдут. А пока — растерянность и недоумение», — признался Грушевский.

Также пародист отметил, что подобная чехарда с тренерами происходит в армейском клубе крайне редко.

«Наверное, мало кто наивно полагал, что если дать Оличу поработать еще один сезон, то ЦСКА будет громить всех в Лиге чемпионов. Но все равно печально, что все так внезапно и скоропостижно, как писали в грустных текстах.

Ну и вообще: для ЦСКА это крайне нетипично. Но, как выражался наш великий классик Виктор Степанович Черномырдин, «Никогда такого не было — и вот опять».

В ЦСКА был такой сезон — 2009 год. Тогда произошли сразу две тренерских отставки, и команда тоже проходила через потрясения. Теперь эти потрясения повторились в сезоне-2020/21», — сказал Грушевский.

Пародист также перечислил возможные причины увольнения хорватского тренера — как серьезные, так и забавные.

«Я думаю, что одной из уважительных причин для расставания могло стать непреодолимое желание Олича оказаться в сборной Хорватии на Евро, что как-то расстроило или показалось недопустимым для ЦСКА», — отметил артист.

При этом Грушевский подчеркнул, что мотивы для увольнения, озвученные на сайте красно-синих, являются несостоятельными.

«Официальные причины кажутся мне ничего не объясняющими. Понимаю, что все это так срочно и сложно произошло, что клуб просто не успел выложить иных аргументов на стол болельщикам. На мой взгляд, руководство клуба должно и даже обязано объясниться. Этого заслуживают и фанаты, и футболисты команды, и сам Олич.

Такой человек заслуживает четкости не только при личном объяснении — а я уверен, что ему были ясно высказаны все претензии и обосновано, почему было необходимо расстаться», — заявил Грушевский.

Чтобы разрядить обстановку, пародист в шутку предположил, что таким неожиданным решением руководство ЦСКА пыталось сбить ажиотаж вокруг скандального эфира «Матч ТВ», на котором Ольга Бузова расплакалась после вопросов Дмитрия Губерниева.

«Я готов озвучить профессиональную юмористическую версию увольнения Олича: эта отставка произошла поздним вечером только для того, чтобы отвлечь внимание общественности от скандала Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, — сказал юморист.

— ЦСКА взял весь удар на себя, чтобы ничто не омрачало сегодняшнюю встречу президентов США и России (16 июня Владимир Путин и Джо Байден проводят саммит в Женеве. — «Газета.Ru»). К тому же Олич — хорват, а его страна — член НАТО. Так что тут, видимо, геополитика тоже замешана.

Это я так попытался немножко разрядить обстановку для болельщиков ЦСКА. Понимаю, что могу опять навлечь на себя взрыв недовольства со стороны поклонников Ольги Бузовой. Но я уже тренированный парень, думаю, смогу как-то с этим жить дальше».

Что касается кандидатуры Алексея Березуцкого, то Грушевский, в отличие от Непомнящего и Балахнина, не поддержал его возможное назначение на пост главного тренера.

«Ой, да этот вопрос вообще не имеет никакого смысла. Алексей Березуцкий — это именно исполняющий обязанности, это человек, который находится в тренерском штабе. Если бы Василий Березуцкий весной не перешел в «Краснодар», то, возможно, он был бы назначен и.о.

Это промежуточное решение. Так положено. Когда в компании уходит генеральный директор, то исполняющим обязанности становится один из его замов. А потом, возможно, придет какая-то фигура со стороны. Так и в клубе помощник тренера становится и.о.

Конечно, нельзя ничего исключать, но тренерский штаб ЦСКА еще явно не сформирован.

Алексей, безусловно, проведет первые дни с командой на сборах в Австрии, но затем, я думаю, футболистам будет представлен новый постоянный главный тренер, который будет готовить команду к следующему сезону», — предположил Грушевский.

Пародист завершил свою речь шуткой по поводу Березуцкого.

«Я опять сейчас буду паясничать, но с тем же успехом можно было объявить, что исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА буду я. Прямо из Сочи я бы немножко поисполнял. Однако, конечно, Алексей — профессионал и начинающий тренер, и его кандидатура мне кажется более убедительной при всей моей любви к себе», — подытожил Грушевский.