Матч жизни или смерти: Россия сразится с финнами за шанс на плей-офф Евро

Первые матчи

Ситуация в группе перед стартом турнира выглядела достаточно просто. Есть явный фаворит — Бельгия. И есть явный аутсайдер — Финляндия. Россия и Дания имеют примерно равные шансы на второе место и вполне рабочие — на выход в плей-офф с третьего места.

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Матч Бельгия — Россия предстартовые расклады подтвердил. Ромелу Лукаку с партнерами разорвали команду Станислава Черчесова, и ничего неожиданного в этом нет. Кто-то может говорить о том, что российская сборная сыграла совсем уж бездарно, не только не создав ни одного момента, но и не проведя, по сути, ни одной осмысленной атаки. И эти люди будут правы.

Но для России не впервой начинать турнир с оглушительного поражения, а затем добиваться успеха. Именно так было на единственном успешном для российской сборной Евро-2008, когда команда Гуса Хиддинка начала с поражения от Испании 1:4, а закончила выходом в полуфинал. Так что, как и планировалось до Евро, для команды Черчесова решающими будут матчи с Финляндией и Данией.

Другой вопрос, что после драматичных событий с остановкой сердца у игрока датчан Кристиана Эрикссена, двухчасовой паузой в матче и доигровкой, по итогам которой Финляндия победила 1:0 при незабитом пенальти у Дании, расклад в группе становится совершенно иным.

Турнирная таблица группы В на данный момент выглядит так:

1. Бельгия (3 очка)

2. Финляндия (3)

3. Дания (0)

4. Россия (0)

Дружина Черчесова уступает Дании по дополнительным показателям, так как пропустила больше голов.

Расклад

Глобально для России ничего не поменялось: если команда выиграет у Финляндии и Дании, то гарантированно попадет в плей-офф. Довольно радужной картина получится и в случае одной победы и одной ничьей, даже несмотря на три пропущенных гола от Бельгии.

Вспомним предыдущий чемпионат Европы, который проходил по идентичной формуле. Из шести команд, которые пробились в плей-офф с третьего места в группе, только две набрали четыре очка, причем одна из них — Ирландия — имела отрицательную разницу забитых и пропущенных — «минус два».

Еще четыре команды из этого списка набрали по три очка — и вот тут уже очень важна была разница голов. В итоге в плей-офф прошли Португалия и Северная Ирландия, у которых была нулевая разница. А за бортом турнира остались Турция и Албания, у которых соотношение забитых и пропущенных было «минус два».

Вывод простой: четыре очка практически гарантируют выход в плей-офф; с тремя тоже можно выйти, но тут надо либо выигрывать свой матч с крупным счетом, либо рассчитывать на то, что Бельгия устроит разгром всем остальным соперникам по группе.

В то же время не очень правильно ориентироваться на какие-то закономерности турнира, прошедшего пять лет назад. В этот раз расклады могут быть совсем другими. И набранных четырех очков при плохой разнице забитых и пропущенных при определенных сценариях может не хватить.

Опасения

Сборная Финляндии, которая дебютирует на чемпионатах Европы, в первом туре обыграла Данию, и теперь для выхода в плей-офф команде, с большой долей вероятности, хватит еще одного набранного очка. То есть им нужно сыграть вничью с Россией.

В первом матче финны играли строго от обороны, и большую часть матча атаковали датчане, но команда Маркку Канервы сумела поймать соперника на контратаке.

Именно это и вызывает опасения. Сборная России не слишком уверенно действует против соперников, которые грамотно и большими силами защищаются. К тому же, по первому матчу мы видели, что быстрые атаки нередко ставят оборону российской команды в тупик, когда нужно возвращаться назад. А быстрые атаки будут — Черчесову деваться некуда и надо играть на победу.

Финляндия — довольно крепкая команда. Она играет по схеме 5-3-2, умеет качественно и высоко прессинговать и располагает быстрыми форвардами, которые способны убежать и решить судьбу эпизода самостоятельно.

Потери

Накануне встречи стало известно, что для одного из лидеров сборной России — Юрия Жиркова — чемпионат закончен. У футболиста травма, которая оставляет его вне игры на две недели, так что он покинул расположение команды и отправился на лечение в Москву. Защитник Федор Кудряшов, который травмировался незадолго до старта Евро, накануне провел первую полноценную тренировку с командой. Далер Кузяев, Георгий Джикия и Игорь Дивеев тренируются с ограничениями, но к игре с Финляндией должны быть готовы.

Что говорит про Финляндию Черчесов

«У каждого свой характер, ситуации бывают разные. Есть матч с финнами. Есть четкое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы все понимаем», — сказал главный тренер сборной России на пресс-конференции

«Результат в первом туре удивил, но как отнеслись к игре финны — нет. Мы их изучали. Финляндия — крепкая команда, что они и продемонстрировали. Это непростой соперник. Мы изначально это знали», — подчеркнул Черчесов.

Что говорит о России наставник Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва перед матчем отмечал, что его команда попытается воспользоваться слабыми сторонами сборной России.

«Я ожидал, что Бельгия победит Россию. Понимаю, что очень сложно играть после того, как проигрываешь в первом туре. Но Черчесов — опытный тренер, хоть его команде сейчас и непросто. Очевидно, что они хотят обыграть нас, чтобы получить три очка. Они недовольны своей игрой в первом матче. Нас будут агрессивно атаковать, будут стараться забить», — отметил финский специалист.

«Россияне хорошо играют на флангах, способны много забивать. Могут играть и открыто, и закрыто. Надо опекать отдельных футболистов, когда они будут подходить близко к наши воротам. Также нам надо хорошо сыграть на «стандартах». У них есть четыре полузащитника, играющие под Артемом Дзюбой. Они очень талантливы и хорошо двигаются, здорово взаимодействуют на флангах. Будут стараться отдавать все передачи Дзюбе», — заявил Канерва.

Матч начнется 16 июня в 16.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.