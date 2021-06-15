«Русские русских ненавидят»: реакция звезд на конфликт Губерниева и Бузовой

Скандальный эфир «Матч ТВ», на котором Ольга Бузова расплакалась после ироничных вопросов Дмитрия Губерниева, остается главной темой для обсуждения в преддверии матча чемпионата Европы «Россия — Финляндия» (16 июня). Общество разделилось на два лагеря: одни считают, что артистка погорячилась, в то время как Губерниев лишь пытался тонко пошутить, а другие встают на защиту певицы и осуждают телеведущего за откровенную грубость.

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Футбольный мир воспринял такой прямой эфир во время Евро неоднозначно. Бывший президент московского «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко в интервью «Газете.Ru» предположил, что «Матч ТВ» таким образом пытался заставить зрителей думать о чем-то, кроме слабого выступления сборной России. Напомним, в первом матче Евро Бельгия разгромила подопечных Черчесова со счетом 3:0.

«Я думаю, этот эфир был сделан, чтобы отвлечь внимание от депрессивных мыслей об игре сборной России. В первом матче Евро Россия сыграла просто ужасно, — отметил Червиченко.

— В то же время Украина выглядела гораздо лучше. Хотя результат и получился одинаковым, но все равно депрессию вызвала именно игра России, и необходимо было отвлечь внимание от этого. Поэтому и пригласили Бузову, потому что знали, что она будет нести околесицу, устраивать шоу, и теперь все два дня обсуждают не футбол, а эту персону, которую певицей трудно назвать и вряд ли стоит обсуждать ее дольше, чем две-три минуты».

При этом экс-президент «Спартака» похвалил Губерниева за его шутки над артисткой.

«Я считаю, что Губерниев молодец, потому что он высмеял глупую женщину, которая лезет в прямой эфир на федеральный канал, ни черта не понимая в футболе. Мало того, она не знала даже артистов, которых называл Губерниев, когда шутил и спрашивал, какая футбольная школа ей ближе — Черчесова или Эфроса. И уверен, что она не то что не читала, но и не смотрела классику, «Малыш и Карлсон», откуда Губерниев ей привел цитату с вопросом «Перестали ли вы пить коньяк по утрам?» — сказал Червиченко.

Эстрадный пародист Михаил Грушевский, который является известным болельщиком московского ЦСКА и другом Губерниева, также положительно отозвался о юморе телеведущего. Кроме того, артист предположил, что весь скандал мог оказаться тщательно отрепетированным спектаклем.

«Я лично не знаком с барышней. Единственное, могу сказать: если отбросить все прочие обстоятельства, юмористическая составляющая была на высшем уровне.

Если представить себе такую фантастику, что это все было заранее срежиссировано, то я бы сказал, что это обоюдно блистательная игра. По крайней мере, за Губерниева я отвечаю. Если вторая сторона гениально подыгрывала, включая все переживания, то это просто «Оскар». Это сочно и зрелищно», — признал Грушевский.

Также пародист отметил, что поклонники Бузовой закидали его неприятными сообщениями в соцсетях в ответ на безобидную шутку. Напомним, Грушевский написал под постом Губерниева в Instagram: «Дорогой Дима! Обидно, что так и не раскрыл ты с Ольгой тему Эфроса и Завадского как тренеров топ-уровня. А ведь немногие знают, что Бесков и Лобановский учились именно у них».

Пародист сделал вывод о том, что многие восприняли эту ситуацию слишком серьезно, и выразил надежду, что люди должны образумиться.

«Это так взорвало общественное сознание, что даже немножко отвлекает от завтрашней встречи президентов США и России. Я надеюсь, что к 16 июня общество немного успокоится и переключится на более важные темы», — сказал Грушевский.

«Еще хорошая идея: может быть, вчерашний взрыв немного вправит людям мозги, и они начнут активнее вакцинироваться. Резонанс после эфира показал, что многие люди чувствуют себя незащищенными.

Мне прилетело в социальных сетях после моего абсолютно невинного комментария. Я много интересного узнал о себе. Но рад, что есть такие преданные фанаты не у Губерниева.

Помните, Владимир Путин сравнительно недавно сказал «Желаю ему здоровья» (так президент России ответил лидеру США Джо Байдену, который утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина «убийцей». — «Газета.Ru»)? Так вот: я желаю здоровья всем перевозбудившимся после вчерашнего. Здоровья физического и психологического. Ребята, давайте жить дружно», — подытожил пародист.

Известный продюсер Иосиф Пригожин пошел дальше и предположил, что «Матч ТВ» изначально приглашал Бузову с одной целью — поиздеваться, вызвать скандал и поднять свои рейтинги.

«Оля — очень удобный персонаж для битья. Такая девочка для битья. Она не должна разбираться в футболе, но ее позвали редакторы канала — и сделали это с определенной целью. Мне трудно сказать, кто прав, кто виноват. Но скажу так: цель достигнута. Внимание общества приковано, — отметил Пригожин.

— МХАТ, пригласивший Бузову в свой спектакль, добивался этой цели. Им плевать было на то, что будут говорить: главное, чтобы говорили. То же самое и с «Матч ТВ». Я думаю, они на это и рассчитывали. Цель достигнута. Бузова в роли жертвы, Губерниев — в роли мужчины, который извинился».

Также Пригожин высказался о попытке телеведущего уличить Бузову в незнании истории футбола и театра.

«Губерниев задавал вопросы про «футбол Эфроса»? С одной стороны, Ольгу пригласили в эфир, и к гостю нужно проявлять уважение. Если вас не устраивает, что она не разбирается в футболе, тогда не приглашайте.

С другой, если ее позвали как девочку для битья, чтобы издеваться над ней, то это другой разговор. Появление Ольги и издевательство над ней выглядело именно как троллинг.

Были ли слезы Бузовой искренними? Не могу сказать. Ее везде приглашают ради хайпа. Ольга обладает огромным количеством подписчиков и, где бы она ни появлялась, вокруг возникает шумиха — в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул Пригожин.

При этом продюсер считает, что Губерниев не хотел довести Бузову до слез и задавал ей вопросы в своем обычном стиле.

«К русскому языку нужно правильно относиться. В принципе ничего злобного, на мой взгляд, Губерниев не сказал. Я несколько раз ради интереса потратил время, пересмотрел этот эфир.

Дмитрий задавал вопросы по поводу коньяка, но он же не сказал, что Бузова бухает. Потом он попрощался: «Спасибо, друзья, мы переходим на рекламу, Оля, до свидания». Он никого не оскорблял, не хамил. Это у него такая манера общения. Я его не защищаю, но у каждого своя манера», — подытожил Пригожин.

Инцидент вызвал настолько широкий резонанс, что его комментировали даже из-за рубежа. Так, украинская чемпионка Олимпийских игр Оксана Баюл, проживающая сейчас в США, сделала вывод, что россияне недолюбливают друг друга.

«Русские русских ненавидят. У меня сомнения нет никакого, что этот человек хочет показаться лучше, чем он есть. Бузова, ты супер, не обращай на них внимания», — написала Баюл в Instagram.

Напомним, конфликт между Губерниевым и Бузовой начался с того, что телеведущий задал ей каверзный вопрос о футболе.

«Как футбольной болельщице, какая школа футбола вам ближе — Станислава Черчесова или тренера Анатолия Эфроса?» — спрашивал Губерниев, в то время как Эфрос являлся режиссером театра и кино.

Бузова уходила от прямого ответа, но телеведущий продолжал настаивать. Когда добиться своего не удалось, он спросил: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». Это была отсылка к фрагменту из мультика «Малыш и Карлсон», в котором Карлсон иронизировал над Фрекен Бок, объясняя ей, почему на некоторые простые вопросы бывает очень трудно ответить. В частности, на вопрос о коньяке Фрекен Бок упрямо не желала отвечать, поскольку пить не перестала.

Однако Бузова не была знакома с этим фрагментом (а даже если и была бы, ситуация вряд ли бы сильно изменилась) и восприняла это как откровенное хамство и намек на то, что она ведет неправильный образ жизни. После этого певица расплакалась, назвала Губерниева «дном» и пообещала, что больше никогда не придет на «Матч ТВ».

Выходя из студии, артистка бросила фразу: «Как вы без меня? Вас хоть кто-то сегодня посмотрит!»

Позже она еще раз прошлась по Губерниеву в своем Instagram.

«Я все могу понять, пережить, простить. Но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно! Пусть вашим миром правит любовь», — написала певица.

Губерниев в ответ извинился перед Бузовой в своем Telegram-канале и пригласил ее на эфир.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра (Бузова недавно сыграла роль в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина. — «Газета.Ru»).

Оля Бузова, жду на прямой эфир!!! Приходите вновь, будем поддерживать друг друга и российский спорт вместе с театром!» — написал телеведущий.

Также Губерниев заявил, что продемонстрировал отличную журналистскую работу.

«Пересмотрел эфир с Бузовой — отработал блестяще!!! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась», — подытожил ведущий.