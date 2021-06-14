По стопам Гном Гномыча: Плющенко создал профиль для 8-месячного сына

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга — известный продюсер Яна Рудковская — являются для своих детей не только любящими родителями, но и эффективными менеджерами.

Старший сын звездной четы Александр, больше известный по прозвищу Гном Гномыч, 14 июня преодолел отметку в 893 тысячи подписчиков в Instagram и стал самым популярным фигуристом России.

Восьмилетний спортсмен обогнал двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву (891 тысяча подписчиков) и олимпийскую чемпионку Алину Загитову (886 тысяч).

В этом профиле, который ведет мать юного спортсмена, рекламируются детские бренды одежды, школы английского языка и многое другое. Так Гном Гномыч практически с самого рождения приносит в семью миллионы рублей и самостоятельно обеспечивает все расходы на себя — няню, водителя, охранника, школу и дополнительное обучение.

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Успех Александра в соцсетях вдохновил родителей повторить этот путь со вторым сыном Арсением.

Накануне стало известно, что у ребенка тоже появился свой аккаунт в Instagram. Кроме того, семья уже давно придумала для него прозвище — Директор.

«Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем «директор», — сообщал Гном Гномыч.

Теперь об этом рассказывается в первом посте самого Арсения: «Всем привет! Я Арсений Плющенко. Мне 8,5 месяцев! Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома «директором» за любознательность и контроль всех членов семьи!»

Также малыш характеризуется как «настырный молодой человек» во втором посте (явно вырисовывается будущий образ), а в третьем уже размещена первая реклама в жизни Арсения.

Гном Гномыч приобрел свой аккаунт немного раньше — на шестом месяце жизни, но Арсений имеет все шансы повторить и превзойти успех брата, потому что теперь у его родителей гораздо больше опыта и популярности.

Так, профиль Александра набрал 100 тысяч подписчиков в апреле 2016-го, когда ему уже было три года.

На профиль Арсения за сутки подписались 10 тысяч.

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Любопытно, что Рудковская на съемках в «Вечернем Урганте» в ноябре 2020 года говорила, что планирует вводить младшего сына в мир соцсетей попозже: «С какого возраста Арсений появится в тиктоках? Наверное, как-нибудь что-нибудь придумаем. Но, думаю, это будет нескоро. Нам достаточно одного бойца».

Однако похоже, что танцев с участием младшего Плющенко осталось ждать недолго и они наберут десятки миллионов просмотров, как и все остальные совместные танцы этой семьи.

Гном Гномыч рассказывал в «Вечернем Урганте», что снимается для развлекательных видео в соцсетях в воскресенье — когда у него выходной от спорта, школы и других занятий.

«Бывает, что сниматься не хочется. Могу ли сказать об этом маме? Говорил, не слушает», — отмечал мальчик.

В плане профессионального спорта Маленького Директора тоже определенно ждет судьба Гном Гномыча. Плющенко-старший уже пообещал, что отправит его в фигурное катание.

«Года в четыре обязательно поставим Арсюшу на коньки. Может быть, и пораньше. Посмотрим, как он будет расти. Санечку мы поставили на коньки в три, а в четыре он начал кататься», — сообщал олимпийский чемпион.

Отметим, что Гном Гномыч уже в четыре года выступал на представлениях отца в разных странах и отрабатывал 33 шоу за три недели наравне со взрослыми.

За счет появления в ледовых шоу и некоторых других активностей вроде фотосессий (без учета рекламы в соцсетях) Александр зарабатывает 12 млн рублей в год. Об этом сообщила сама Рудковская в интервью Тине Канделаки.

«У Гномыча есть свой счет, куда идут все деньги, которые он зарабатывает. Оттуда оплачиваются няни, водитель, охранник… Он спрашивает: «У меня есть деньги?» А что мне ответить, если он 12 млн заработал… Говорю: «Есть. Но мы же тоже тратим на тебя: на няню, на то, на се…»

А он говорит: «А мне сколько-то останется, когда я буду большой?». Я говорю: «На что ты копишь?». Он говорит: «На квартиру», — рассказывала Рудковская.

В профессиональном фигурном катании Гном Гномыч также успешен и нередко выигрывает турниры, предназначенные для ребят более старшего возраста. Учитывая, что его родители основали собственную академию фигурного катания, все условия для регулярных тренировок у мальчика есть. Скорее всего, по чемпионским стопам отца пойдет и Арсений, и скоро в ледовом шоу можно будет увидеть сразу троих Плющенко.

«Моя конечная цель — воспитать чемпиона. Жена не говорит, чтобы я был с сыном помягче. Наоборот, предлагает взяться за него пожестче», — говорил Плющенко-старший «Чемпионату» в 2017 году.