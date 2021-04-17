Упущенная победа: «Краснодар» не справился с «Зенитом»

Петербургский «Зенит» на последних минутах матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) смог отыграться у «Краснодара». К 75-й минуте лидер чемпионата России проигрывал со счетом 0:2 после дубля Алексея Ионова, однако голы Сердара Азмуна и Андрея Мостового принесли подопечным Сергея Семака ничью.

На матч Виктор Гончренко, который возглавляет «Краснодар» с 6 апреля, выставил следующий состав:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Игорь Смольников, Юрий Газинский, Сергей Петров, Александр Мартынович, Алексей Ионов, Виктор Классон, Кристоффер Олссон, Кайо Панталеан, Реми Кабелла, Вандерсон.



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Семак, который рассчитывает забрать с «Зенитом» третье чемпионство подряд, с первых минут на поле выпустил следующих игроков:

«Зенит»: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Малком.

«Зенит» приехал на матч в качестве фаворита, лидера турнирной таблицы чемпионата России. «Краснодар» же был почти полной противоположностью – у команды достаточно серьезные проблемы в национальном первенстве. Три поражения подряд, причем одно из них от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5. После этой игры наставник команды Мурад Мусаев подал в отставку, его сменил экс-главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, покинувший армейцев в середине марта. Однако дебют белорусского специалиста не удался — в предыдущем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» со счетом 0:1 уступил тульскому «Арсеналу».

Матч 26-го тура чемпионата России начался под прессингом «Зенита». Команда большую часть времени владела мячом, организовывала проходы к воротам, однако создать голевых моментов у футболистов петербургского клуба не получалось. Зато это удалось «Краснодару» — «быки» открыли счет уже на 7-й минуте матча. Юрий Газинский обыграл Вильмара Барриоса, отбирая мяч, переправил его на Кристоффера Олсена, а тот в свою очередь дошел до штрафной, пробил низом на Алексея Ионова, подставившего ногу и переправившего мяч в ворота.

После этого инициатива снова перешла в руки к «Зениту». Подопечные Семака большими силами шли вперед, уверенно контролировали мяч и создавали позиционные атаки, которые при этом не приводили к стопроцентным голевым моментам. Хотя несколько раз в первом тайме было действительно опасно: Малком мог пробить по центру, однако его накрыл Газинский, удар Далера Кузяева в угол отразил Матвей Сафонов, а после розыгрыша Артема Дзюбы и Сердара Азмуна мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

«Краснодар», который был вынужден по большей части обороняться, при этом тоже создавал потенциально опасные моменты, однако с чем не справлялась защита «Зенита», то вытаскивал Андрей Лунев.

За первые десять минут второго тайма «Зенит» создал два опаснейших момента при помощи Малкома. Сначала сам бразилец на высокой скорости дошел до штрафной и хлестко пробил низом, но мяч после рикошета пролетел рядом со штангой. Затем форвард в штрафной опасно отпасовал на Дзюбу, который смог оторваться от защитников и нанести удар, однако мяч вновь пролетел мимо.

На 60-й минуте «Краснодар» сделал заявку на победу над лидером чемпионата России. Газинский сделал забросил вперед, Ионов принял мяч на грудь, вошел в штрафную, обыграв Ярослава Ракицкого, и отправил мяч в дальнюю девятку, таким образом оформляя дубль.

В попытке изменить ход поединка наставник петербургской команды решился на замену сразу четырех игроков. Поле покинул Дзюба, вместо которого вышел Себастьян Дриусси, Андрей Мостовой заменил Вячеслава Караваева, Магомед Оздоев — Дмитрия Чистякова, а Алексей Сутормин вышел доигрывать вместо Малкома. Гончаренко ответил тройной заменой: Сергея Петрова сменил Евгений Чернов, вместо Реми Кабелла на поле появился Магомед-Шапи Сулейманов, а Тони Вильена вышел вместо Газинского.

Такие перестановки на поле привели к голу «Зенита». На 75-й минуте Ракицкий сделал заброс в штрафную «Краснодара», где Азмун расправился с Кайо, а Сафонов не успел дотянуться до мяча, что позволило иранскому форварду отправить мяч в пустые ворота и сократить отставание в счете.

Шанс у «быков» появился почти сразу же, но краснодарцам не хватило везения. Чернов прострелил с левого края, Вильена подобрал мяч в штрафной и с разворота пробил, но рядом со штангой. За этот нереализованный момент «Краснодар» расплатился быстро – на 86-й минуте «Зенит» сумел сравнять счет. Кузяев в отборе оказался сильнее Сулейманова, Дуглас Сантос с фланга перенаправил мяч в штрафную, где Мостовой в касание уложил мяч в угол ворот.

По итогам встречи подопечные Семака продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Команда Гончаренко идет на 11-й строчке, набрав на 20 баллов меньше. Следующий матч «Краснодар» проведет 25 апреля на выезде против казанского «Рубина», а петербуржцы на день раньше сразятся дома с волгоградским «Ротором».