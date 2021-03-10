Роковая ошибка Роналду: почему «Ювентус» вылетел от «Порту»

«Ювентус» второй сезон подряд вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала — такое с туринцами произошло впервые в истории.

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Более того, последние три сезона «бьянконери» покидают главный клубный турнир Европы, проигрывая командам, которые даже не выступают в топ-4 европейских лиг, — и это тоже новый клубный антирекорд. Так, в сезоне-2018/19 сильнее «Ювентуса» оказался «Аякс» из Нидерландов, в 2019/20 — французский «Лион», а в этом году — португальский «Порту».

Набрал личных антирекордов и лидер туринцев Криштиану Роналду, который при переходе из мадридского «Реала» в «Ювентус» заявлял, что его цель — выиграть с клубом Лигу чемпионов и что именно для этого за него заплатили больше 100 млн евро.

Во-первых, нападающий впервые с 2006 года дважды подряд не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов. Особенно печально это выглядит на фоне того, что до переезда в Турин Роналду три раза кряду выиграл ЛЧ в составе «Реала».

Во-вторых, португалец вообще не сумел отличиться голами в плей-офф еврокубков впервые за 16 лет. В последний раз такое с ним происходило в сезоне-2004/05, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед» и не смог поразить ворота «Милана».

Оба матча против «Порту» в целом оказались неудачными для Роналду. Что дома, что на выезде он был практически незаметен на поле, катастрофически мало принимал участия в атакующих действиях и даже при 50 навесах за матч почти не бил головой — так редко доходил до него мяч. Кто в этом виноват больше — сам нападающий, который вдруг разучился выбирать позицию и бить по воротам, или главный тренер Андреа Пирло, которому пока явно не хватает опыта и который мог ошибиться с тактикой, смешав в нападении Роналду, Альваро Морату и Федерико Кьезу так, что даже звездный португалец не смог разобраться, как ему действовать, вопрос открытый.

Символом краха пятикратного обладателя «Золотого мяча» стал эпизод, в котором хавбек «Порту» Сержиу Оливейра забил тот самый гол, которой выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов.

На 115-й минуте встречи Оливейра неожиданно пробил со штрафного низом, а Роналду, стоящий в «стенке», подпрыгнул и пропустил мяч под своими ногами. Более того, в прыжке португалец повернулся спиной к бьющему игроку, видимо, опасаясь за свое лицо. Это не оставило ему шансов заметить, что мяч идет низом, и хоть как-то повлиять на ситуацию.

Этот гол стал для «драконов» вторым на поле «Ювентуса», что и привело к их победе по сумме двух матчей — за счет большего количества мячей на выезде. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что этот матч войдет в историю клуба, и, пожалуй, не преувеличил. Учитывая, что с начала второго тайма гости играли в меньшинстве из-за глупого удаления нападающего Мехди Тареми, они действительно совершили подвиг в матче против такого именитого соперника.

«Такие матчи попадают в историю клуба. Игроки зажгли болельщиков своей страстью. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан «Порту». Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у «Порту» в крови»,

— приводит слова Консейсау пресс-служба УЕФА.

Полузащитник «Порту» Оливейра, который оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи, заявил, что команда полностью заслужила выбить «Ювентус»:

«Два гола в Турине — это уникальные эмоции. Мы невероятно рады выходу в четвертьфинал. Очевидно, что мы заслужили этот результат. Это повод для гордости для клуба и всей Португалии. Пришлось здорово поработать, часто мы оборонялись всей командой, но все время искали шанс забить. Мы на седьмом небе от счастья!»

Защитник «Порту» Пепе раскрыл, что хитрый удар Оливейры низом нарабатывался заранее.

«Это была домашняя заготовка. Мы много работаем над реализацией таких моментов, и нам повезло — Сержиу хорошо пробил. Дальше нужно было лишь продержаться.

Я с трудом могу подобрать слова, чтобы описать, как мы сражались вдесятером. Когда мы играем с такой строгостью и страстью, нас очень трудно победить, с кем бы мы ни сражались», — подытожил 38-летний капитан команды.

В стане «Ювентуса» предпочли сконцентрироваться на своих упущенных голевых моментах, которых и вправду было немало, — особенно в тот период, когда «Порту» был оглушен пропущенным голом и удалением игрока, случившимися всего за несколько минут.

«У нас были шансы и в первом тайме, — вспоминал Хуан Куадрадо. — А когда я бил по воротам в компенсированное время, то сразу же вспомнил свой гол в Мадриде в ворота «Атлетико» в 2019-м. К сожалению, на этот раз мяч попал в перекладину».

«Это очень обидно, — признался Маттейс де Лигт. — Играли против десятерых соперников почти весь матч. Такой вылет всегда сложно пережить. Во втором тайме мы действовали здорово, была скорость, создавали моменты, забили два гола, но затем мяч просто не шел в ворота. Вылететь из Лиги чемпионов уже в марте — это большое разочарование».

Нападающий Федерико Кьеза, который внес самый большой вклад в атаку «Ювентуса», оформив дубль, был настолько раздражен, что даже отказался говорить о своих голах:

«Все мы жутко разочарованы. Мы очень хотели выйти в четвертьфинал и жалеем, что не смогли этого сделать. В целом я считаю, что сегодня мы заслужили путевку в четвертьфинал.

В первом тайме мы сделали недостаточно для выхода в следующий этап, но после перерыва уже играли хорошо. О своих голах я не хочу говорить. Мы не вышли в четвертьфинал – это невероятное разочарование».

Главный тренер Андреа Пирло пытался сохранить хорошую мину при плохой игре.

«Такие вещи случаются в жизни тренеров. Я впервые вылетел из Лиги чемпионов, это плохо, но мы должны засучить рукава и продолжить работу. На дворе только март», — успокаивающе напоминал Пирло на пресс-конференции.

Прокомментировал тренер и действия Роналду, который пропустил под собой мяч после удара Оливейры:

«Обычно мы выбираем игроков, стоящих в «стенке». Раньше они никогда не отворачивались в таких ситуациях. Возможно, Роналду и Адриен Рабьо (тоже повернулся спиной в прыжке. — «Газета.Ru») посчитали, что до ворот слишком далеко и удар не будет опасным. Это ошибка, обычно такие оплошности мы не совершаем, но игроки не осознали всю опасность ситуации, поэтому мы пропустили».

Также Пирло заверил, что спокоен по поводу своего поста, напомнил про явный голевой момент Мораты уже на третьей минуте встречи, когда «Ювентус» мог открыть счет и пустить игру по другому сценарию, а также заявил, что не может требовать от игроков большего — мол, они действительно оставили все силы на поле.

Однако кажется, что кресло под Пирло все-таки зашаталось. За последние три года он уже третий тренер во главе «Ювентуса» и первый, кому, похоже, не покорится не только Лига чемпионов, но и Серия А.

В таблице национального чемпионата «бьянконери» занимают пока лишь третье место, на десять очков отставая от лидирующего «Интера».

Пирло же явно не хватает опыта. Он был отличным игроком, но тренерскую карьеру начал лишь в июле 2020 года, став наставником молодежки «Ювентуса», а уже спустя десять дней, после резкого увольнения Маурицио Сарри, его назначили главным тренером основной команды. Сейчас итальянец, по сути, набивает свои первые шишки в качестве тренера, но обходятся они «Ювентусу» очень дорого.