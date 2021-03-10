Сенсация в Лиге чемпионов: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус»

Первый тайм

Туринский «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду, приобретенным у мадридского «Реала» за 112 млн евро специально для того, чтобы сломать многолетнее проклятие Лиги чемпионов, сенсационно вылетел уже на стадии 1/8 финала.

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Огромные проблемы доставил «бьянконери» скромный португальский «Порту», выигравший первую встречу на своем поле со счетом 2:1. Причем единственный мяч «Ювентуса», который позволил сохранить неплохие шансы на выход в четвертьфинал, нападающий Федерико Кьеза забил на 82-й минуте, совершив маленькое чудо. Теперь на своем поле подопечным Андре Пирло хватило бы победы со счетом 1:0, чтобы пройти «Порту», — и начало встречи вполне к этому располагало.

Уже на третьей минуте Альваро Мората упустил стопроцентный голевой момент: Хуан Куадрадо выдал классную подачу в штрафную, и испанец без каких-либо помех нанес мощный удар головой в упор, однако голкипер Агустин Маркесин вытянулся в прыжке и спас команду.

Спустя всего несколько минут после этой неудачи Мораты нападающий «драконов» Мусса Марега спокойно протащил мяч в одиночку до чужой штрафной и не смог пробить лишь потому, что его окружили три защитника, а подкрепления рядом не оказалось.

Далее скоростной защитник «Порту» Зайду Занузи прорвался по левому флангу, издевательски легко убежав от Куадрадо, и прострелил в штрафную, откуда нападающий Мехди Тареми дважды подряд нанес опаснейшие удары.

Первый пришелся в Леонардо Бонуччи, а второй — в крестовину. «Ювентусу» откровенно повезло.

В то время как «Порту» убегал в острые контратаки, хозяева делали ставку на владение мячом и навесы в штрафную. Пару раз это приводило к опасным ситуациям: помимо попытки Мораты в начале тайма можно вспомнить удар этого же нападающего на 27-й минуте, когда он принял мяч в штрафной, опустил его на землю и пробил в ближний угол — получилось прямо в голкипера.

Однако в целом эта тактика больших плодов не приносила: контратакующий «Порту» слишком хорошо умел пережидать в обороне, хладнокровно карауля свой шанс для ответного выпада.

Гости перекрывали все возможности для проникающих пасов и либо вообще не пропускали туринцев к штрафной, либо вынуждали их навешивать, после чего выигрывали воздух и забирали мяч.

Неудивительно, что одним из самых запоминающихся моментов «Ювентуса» в первом тайме стал удар Адриена Рабьо с дальней дистанции, когда мяч опасно поскакал по газону перед голкипером, но Маркесин справился. Пробить так с ближней дистанции португальцы просто не позволяли.

Осложнил ситуацию «бьянконери» стал и тот факт, что Роналду буквально потерялся на поле. Один раз он заработал штрафной, один раз — угловой, но ни к чему опасному это не привело, а больше ничем португалец в первом тайме не запомнился.

В какой-то момент дошло до того, что «Порту» полностью перехватил инициативу и не вылезал из атак. В итоге «драконы» абсолютно заслуженно открыли счет.

Марега прострелил в центр штрафной, где Тареми пытался добрался до мяча, но оказался сбит защитником «Ювентуса» Мерихом Демиралом — пенальти. Полузащитник Сержиу Оливейра развел мяч и Войцеха Щенсны по разным углам — 0:1.

Это был достаточно серьезный удар по «Ювентусу», однако катастрофы еще не произошло: команде было достаточно забить дважды, чтобы перевести игру в овертайм. И в самом начале второго тайма туринцы, основательно заряженные Пирло в перерыве, наконец-то взялись за дело.

Второй тайм

На 49-й минуте Роналду принял мяч в штрафной после длинного заброса, аккуратно покатил под удар Кьезе, и тот идеально пробил в дальнюю «девятку» — 1:1!

Не успели гости прийти в себя после пропущенного мяча, как главный арбитр встречи Бьорн Куйперс дал нападающему «Порту» Мехди Тареми две желтых карточки за полторы минуты — за фол на Кьезе и за раздраженный удар по мячу после свистка. «Драконы» остались вдесятером, что весьма подкосило их психологически.

«Ювентус» полностью приватизировал атакующие действия, а гости лишь пытались судорожно отбиваться и практически не встречались с мячом. Неудивительно, что вскоре туринцы забили второй гол — и это снова сделал Кьеза, который с тремя голами в двух матчах превратился в настоящий кошмар для «Порту».

На 63-й минуте Куадрадо исполнил отличную подачу в штрафную, и 23-летний итальянец головой расстрелял голкипера с нескольких метров — 2:1.

Таким образом, команды сравнялись по сумме мячей в обеих встречах и их значимости — 3:3, по одному голу на выезде у каждой команды. Казалось, что совсем скоро «Ювентус» дожмет соперника окончательно и решит все вопросы в основное время, однако третий мяч никак не заходил в ворота. В итоге к середине тайма «Порту» постепенно пришел в себя, снова начал выбираться в контратаки и даже периодически прессинговать в чужой штрафной.

Нападающий Марега однажды едва не выскочил один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч. На 85-й минуте он же мог похоронить «Ювентус», когда влетел в штрафную с левого фланга и неожиданно пробил в ближний угол, чего Щенсны совершенно не ожидал. Голкиперу повезло, что нападающий «Порту» немного не попал в створ.

Все мог решить на третьей компенсированной минуте Куадрадо, который красиво закручивал в дальнюю «девятку», но попал в перекладину. «Драконы» додержались до конца основного времени матча, проведя почти весь второй тайм вдесятером.

Овертайм

Из-за усталости футболистов и неравенства в составах мало кто ожидал результативного овертайма, но Лига чемпионов — это совершенно особенный турнир, где игроки выжимают из себя все и совершают порой невозможное.

Так, «Порту», игравший вдесятером, создал самые яркие моменты овертайма. В первом экстра-тайме мексиканский нападающий Хесус Корона одним движением обыграл защитника и ювелирно навесил в центр штрафной на Марегу. Малийский форвард перевисел всех оппонентов в воздухе и пробил головой в упор, однако мяч прилетел точно в руки Щенсны. Чуть в сторону — и с такого расстояния это был бы гол.

А во втором экстра-тайме настоящее чудо сотворил хавбек «Порту» Сержиу Оливейра: сначала он заработал штрафной, обыграв защитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни, а затем сам пробил с этого «стандарта» низом — мяч прошел под ногами у стенки, и Щенсны задел мяч рукой, но удар был настолько сильным, что остановить снаряд не получилось.

Счет 2:2 на поле «Ювентуса» и 4:3 по сумме двух встреч означал, что туринцам теперь нужно было забивать дважды, чтобы пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, поскольку у «Порту» стало больше забитых мячей на выезде. Один гол «бьянконери» сумели организовать довольно быстро — Рабьо отличился головой. Однако на второй времени не хватило.

Таким образом «Порту», оставшийся в меньшинстве в самом начале второго тайма, стал победителем противостояния и прошел в четвертьфинал ЛЧ за счет большего количества забитых мячей в гостях (общая сумма — 4:4). Сенсация и настоящий подвиг от португальского клуба.