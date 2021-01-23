100 очков Панарина и финт Капризова: итоги игрового дня в НХЛ

Шестеркин не помог

«Нью-Йорк Рейнджерс» в очередном матче встречался с «Питтсбург Пингвинз».

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Открыл счет в игре нападающий «пенс» Брайан Раст, а ассистировал ему Евгений Малкин. Это лишь второе набранное очко россиянина в сезоне.

Bryan Rust nifty deflection on a Cody Ceci shot 1-0 #Penguins #NYRvsPIT pic.twitter.com/wtG9rAvu7n — Bob Pompeani (@KDPomp) January 23, 2021

Но второй период остался полностью за «Рейнджерс». Филипп Хитил сначала сравнял счет на табло, а затем Адам Фокс вывел гостей вперед с передачи Артемия Панарина.

Это очко стало для Панарина сотым в составе «Нью-Йорка» — для преодоления планки россиянину потребовалось всего 73 матча, что является лучшим показателем в истории.

А уже через 24 секунды в ворота «Питтсбурга» залетела третья шайба, на этот раз в исполнении отличился Каапо Какко. Впрочем, «Пингвинз» отыгрались благодаря голам Джареда Макканна и Теодора Блюгерса. В серии буллитов сильнее был уже «Питтсбург» — победный бросок на счету Криса Летанга.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 29 по ходу матча. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич ушел со льда без результативных действий.

«Даллас» стартовал в сезоне

Свою первую игру в новом сезоне «Старз» проводили против «Нэшвилла», обернувшегося для «Предаторз» настоящим кошмаром.

Первый период оказался безрезультатным, зато во втором «Даллас» постарался. Автором первого гола техасцев в этом чемпионате стал Джо Павелски — ему ассистировал Александр Радулов.

Welcome to the party, Dallas! Joe Pavelski on the 5 on 3, Stars lead 1-0!#GoStars pic.twitter.com/Ln1xysIh5u — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 23, 2021

Вскоре Павелски вернул долг Радулову, отправив передачу от синей линии уже россиянину на гол.

Radulov with a slick redirect to extend the Stars (-110 ML) lead to 2-0

pic.twitter.com/4GuTZRqsPl — Bet The Pucks (@betthepucks) January 23, 2021

Спустя шесть минут дебютную шайбу в чемпионате забросил лучший снайпер «Старз» в прошлом сезон Денис Гурьянов, реализовавший численное большинство «Далласа».

Радулов же через мгновение оформил дубль.

Alexander Radulov again! Second of the night for Radu, 4-0 Dallas!#GoStars pic.twitter.com/ZWlWzGqOuy — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 23, 2021

До конца матча за «Даллас» отличились еще Эса Линделль, Йоэль Кивиранта, а Павелски, как и Радулов, завершил встречу с дублем в активе. «Старз» стартовали в новом сезоне с ошеломительных 7:0 — в последние раз такое бывало с «шерифами» в далеком 1980-м.

Помог в том числе и Антон Худобин (для него победа стала сотой в НХЛ), отразивший все 34 броска по своим воротам и оформивший шатаут. Ранее в первой игре сезона на ноль удалось сыграть Семену Варламову из «Айлендерс».

Финты Капризова

На прошлой неделе новичок «Миннесоты» был признан главной звездой НХЛ, но после стартового всплеска дела у Кирилла Капризова идут тяжело.

В этот раз «Уайлд» на своем льду принимали «Сан-Хосе». Йоэль Эрикссон Эк открыл счет, но чуть больше чем через минуту Мэттью Ньето восстановил равенство. Больше «Шаркс» забросить не сумели, зато в составе «Миннесоты» отличились Зак Паризе, а также Кевин Фиала и Джордан Гринвей, бросавшие уже в пустые ворота в самой концовке. Итог — победа «Уайлд» со счетом 4:1.

Капризов завершил игру с показателем полезности «0». Был, впрочем, с его участием интересный эпизод: в третьем периоде россиянин попытался пробить Девана Дубника редким и впечатляющим броском из-под ноги. Опытный голкипер «Сан-Хосе» с тяжелым броском все-таки справился.

«Поверить не могу, что он это сделал. В таких моментах остается только благодарить господа, что у меня получилось отразить бросок. Потому что когда кто-то проделывает такой хитрый маневр и забивает, тебе придется целый год пересматривать его во всех хайлайтах. Очень впечатляюще, мне повезло, что я смог сделать сейв», — сказал Дубник.

«Вашингтон» снова без Овечкина, Ничушкин не впечатляет

В других матчах российские хоккеисты если и играли, то не блистали.

«Колорадо» в гостях добыл трудную победу над «Анахаймом». Триумф «Эвеланш» принесли голы Йоонаса Донского, Микко Рантанена и Габриэля Ландескога, а вот нападающий Валерий Ничушкин, проведший на льду около 14 минут, завершил матч с показателем полезности »-2». У него по-прежнему нет результативных действий в сезоне. В составе «Дакс» заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм и Адам Хенрик — 3:2 в пользу «Колорадо» в овертайме.

Не самым удачным получился день и для Владислава Наместникова. Его «Детройт» потерпел поражение 1:4 от «Чикаго», а сам Наместников получил коэффициент полезности »-1». Как и Ничушкин, в этом розыгрыше НХЛ Наместников играет пока вхолостую. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров в игре с «Детройтом» также очков не набрал.

All of our favorite moments from tonight's 4-1 win over the Red Wings!#Blackhawks pic.twitter.com/8PBZRmRWe8 — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) January 23, 2021

Четырехматчевую победную серию на старте сезона прервал «Вегас». Команда Питера Дебура потерпела первое поражение в чемпионате — 2:5 от «Аризоны Койотс».

Oz put the game on ice. pic.twitter.com/7y8wuaQiTS — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 23, 2021

«Торонто Мэйпл Лифс» в свою очередь взял реванш у «Эдмонтона» за поражение двухдневной давности — 4:2. Не помогла «Ойлерз» даже шайба Коннора Макдэвида, набравшего шестое очко в сезоне. Российский нападающий «Торонто» Александр Барабанов завершил игру без очков.

«Вашингтон» очередную встречу проводил снова без российских игроков, поскольку Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов по-прежнему находятся на карантине из-за нарушения протокола о коронавирусе.

«Кэпиталз» тем не менее сумели победить «Баффало» по буллитам — 4:3 — и прервать серию из двух поражений подряд.