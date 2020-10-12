«Стала женственнее»: Трусову хвалят за переход к Плющенко

Александра Трусова

Трусова, минувшим летом сменившая группу Этери Тутберидзе на академию Евгения Плющенко, стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию. На столичной арене «Мегаспорт» 16-летняя спортсменка стала лучшей в произвольной программе (164,82) и, реабилитировавшись за третье место после короткой программы (75,77), суммарно набрала 240,59 балла.

Сама победительница крайне скромно отреагировала на свою победу на втором этапе Кубка России. Фигуристка призналась, что впереди ей предстоит еще немало работы.

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«Четверной лутц немножко не получился… Не знаю, почему упала с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. На тренировках я, как правило, делаю его чисто. Будем больше работать. Готовилась к этому старту для того, чтобы сделать тройной аксель — вот такая была цель. Не совсем получилось, но в целом я довольна. Надеюсь, что скоро я буду всегда кататься чисто», — произнесла Трусова в эфире Первого канала.

Также в комментарии для сайта Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) девушка рассказала, каким образом ей удалось почти довести до блеска тройной аксель, с которого она регулярно падала на соревнованиях в прошлом сезоне, а на этом турнире сумела скрутить все обороты:

«На сборе в Новогорске — перед открытыми прокатами национальной команды — я делала много попыток прыгнуть тройной аксель, докручивала, все говорили, что близка, но не удавалось приземлить его чисто.

Не знаю, что именно щелкнуло потом, но я действительно тренировала этот прыжок каждый день — прыгала аксель, аксель, аксель… И когда почувствовала его, он стал достаточно легко получаться. Мне всегда нравилось прыгать, учить и делать сложные прыжки. И это остается: прыжки — мои любимые элементы фигурного катания».

При этом Русская Ракета отметила, что после полугода в академии Плющенко она полюбила не только прыжки, но и другие составляющие фигурного катания — например, скольжение. Кроме того, она даже попробовала кататься в паре со своим молодым тренером из академии Плющенко — Дмитрием Михайловым.

«Сейчас мне действительно стало нравиться и катание, мы много этим занимаемся. Я тренируюсь как всегда, и потом еще дополнительно, индивидуально. Даже пробовали с Дмитрием Сергеевичем Михайловым кататься в паре, снимали видео. Я действительно уделяю катанию сейчас большое внимание, стараюсь улучшаться во всем».

Напоследок Трусова высказалась о программах на сезон-2020/21, которые ей поставил в академии Плющенко тренер Сергей Розанов. В короткой спортсменка катается под пронзительную «Love Story» (Lola and Hauser), а в произвольной — под три композиции на тему «Ромео и Джульетты». В обоих номерах она выражает куда более страстный и лиричный образ, чем ранее во всех программах, которые ей ставили в группе Тутберидзе. Там девушку видели в основном в образе железной воительницы.

«В этом сезоне программы у меня такие, как я хотела. Короткая — медленная, я очень долго об этом мечтала. Программа о весне, когда все оживает, появляются первые цветы, листья на деревьях. Это как рождение чего-то нового.

А в произвольной — музыка из «Ромео и Джульетты», но я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана», — подытожила Трусова.

Наставник спортсменки Евгений Плющенко, поздравляя девушку с победой, умудрился слегка подразнить Тутберидзе. Он добавил в пост-поздравление слова из известного хэштега «Хрустального» »#работаемдальше», который регулярно встречается в публикациях официального Instagram группы Тутберидзе и на странице самой наставницы.

Очень эмоционально высказалась о выступлении Русской Ракеты заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отметила, что Трусова заметно прибавила в качестве катания после перехода к Плющенко.

«Четверные тулупы просто потрясающие, их можно по этому видео учить. Такая спина на выезде точная — выдающаяся девочка! Она другая фигуристка, любит эти прыжки. Стала лучше вращаться, лучше едет. Меня удивило ее попадание в музыку на дорожке. Она слышит музыку и идет в нее. Мы рады, что ты улыбаешься, Саша!» — не скрывала радости за спортсменку Тарасова.

Хвалит Трусову и олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«У нее только начинает проявляться проникновенное катание. Не скажу, что это окончательный вариант, но мастерство ее растет. И это заметно. Качество тройного акселя также выше, чем было. Элемент стал более надежным — когда-нибудь она его сделает», — цитирует чемпионку «Российская газета».

Александр Волков, экс-тренер Трусовой, который теперь тоже работает в академии Плющенко, но с другими фигуристами, также увидел прогресс в катании бывшей ученицы.

«Хорошо, что победила. Не без косяков, конечно, но молодец, собралась и сделала свою работу. Трусова прибавила у Плющенко именно во второй оценке (за компоненты — мастерство скольжения, интерпретация музыки, переходы между элементами. — «Газета.Ru»). Опять же, не говорю о второй оценке за короткую программу, но катание прямо стало женственным», — цитирует Волкова Sport24.

Камила Валиева

А вот для Валиевой воскресный вечер обернулся провалом. Ученица Этери Тутберидзе после короткой программы опережала Трусову почти на десять баллов (85,10), но в произвольной (148,60) дважды упала и с 233,70 баллами в сумме заняла итоговое второе место.

«Немного обидно, потому что на тренировках я почти всегда катала чисто… Взять и упасть с тройного лутца — для меня это из ряда вон выходящее. Тренировку я начинаю с напрыгивания тройных лутцев и флипа. Допускать ошибки на турнире мастеров непозволительно.

Теперь я буду больше работать. Еще больше, чем работала до этого. По-видимому, что-то во мне не то щелкнуло. Моя мотивация такова: не допускать больше таких нелепых ошибок. И катать чисто, с двумя четверными тулупами», — со слезами на глазах резюмировала Валиева.

Также девушка раскрыла смысл своей программы под «Болеро» Мориса Равеля.

Классическая композиция была написана по мотивам испанского народного танца, однако фигуристка явно изображала что-то другое, катаясь в красно-сером платье с изображением какого-то грозного существа на спине. Это вызвало у части зрителей недоумение, но сама Валиева заверила, что прекрасно понимает смысл музыки и программы.

«Я читала, как создавалось это музыкальное произведение. Но у меня в этой программе другой образ — я изображаю змею, и если вы посмотрите на мой костюм, то сами все поймете. И мои движения по пластике будто повторяют движения змеи. Такие получились в этом сезоне у меня программы: в короткой изображаю птицу, а в произвольной — змею. Мне кажется, это интересно исполнять хореографически...» — сказала спортсменка.

Однако олимпийский чемпион — 1994 Алексей Урманов предположил, что произвольная программа под «Болеро» попросту не подошла юной фигуристке.

«Всегда стараюсь думать в пользу всех спортсменов, и, на мой взгляд, у Валиевой крайне сложная программа… Да и музыкальное сопровождение к ней выбрано сложное. Может, это рановато для нее, не знаю — давайте посмотрим, как все сложится дальше. Я пока не уверен, что она понимает, о чем катается.

Камила — нежная, она располагает к себе. В любом случае то, как она это катает, интересно. Однако хочется видеть более легкие программы — война войной, но на войне разные истории бывают. К тому же у нас не войнушка, а фигурное катание. От кого-то хочется увидеть легкую, летящую, может быть, даже мультяшную композицию. Однако тренерам, само собой, виднее — может, такая музыка заряжает девчонок на четверные?» — порассуждал Урманов в разговоре с ТАСС.

Татьяна Тарасова же связала неоднозначность первого взрослого старта 14-летней фигуристки с началом сезона.

«Как говорится, с недочетами… Мне очень жаль. Однако это только начало года. Уникальная девочка. Мне очень нравится эта программа. Камила понимает, что делает, и это доносит до нас. У программ Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза видны очень интересные подходы к любому элементу. Никто не делает так интересно. Она очень сильно упала, убилась с первого четверного. Зато второй был совершенно изумителен. Колбасило немножко Валиеву».

Третье место в соревнованиях женщин заняла еще одна ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачева. Получив за произвольную программу 152,81 балла и 233,20 по итогу, спортсменка уступила куда более опытной Валиевой всего 0,5 (!) балла.

«Это выражение себя в музыке у нас называют индивидуальностью! — высказалась о бронзовой медалистке Тарасова. — А на Западе — personality. Все в программе Усачевой чисто, музыкально и оригинально. Чего только нет в этих прыжках — подходы, выходы. Нет вещей, которые бы она не делала... Руки работают зверски: берут, поднимают, раскручивают-закручивают. Эта программа — рассказ».

Правда, сама Усачева высказалась о своем выступлении с долей критики, отметив, что вполне могла бы взять серебро вместо Валиевой.

«Я расстроилась из-за того, что сорвала последнее вращение. Это нечистое исполнение, мне не хватило полбалла до возможного второго места. До идеала еще много работать.

Выводы: держать элементы до конца, терпеть и все додерживать, быть уверенной в себе всегда», — подытожила 14-летняя фигуристка.