Первое поражение Тутберидзе за 2 года: как Трусова обошла Валиеву

Танец чемпионов прервал болевой шок

Второй день московского этапа Кубка России начался с пугающего события — прямо посреди своей произвольной программы с соревнований снялись действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Еще вчера — после ритм-танца — тренер пары Александр Жулин сообщал, что девушка каталась на уколах из-за острой боли в колене и подумывает сняться с турнира.

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Однако пара все же рискнула начать прокат, и вскоре Синицина согнулась прямо на льду, чуть не плача от боли. Пришлось прервать выступление и обратиться к судьям с заявлением о неожиданном снятии.

Можно похвалить спортсменов за чемпионский характер, за то, что вышли бороться, несмотря ни на что, однако кажется, что так мучать себя все же не стоило. Да, Кубок России — это отборочный турнир на чемпионат России, откуда потом можно попасть на Евро и чемпионат мира, однако в этот непонятный сезон даже крупные международные соревнования могут в последний момент отменить из-за коронавируса, и убиваться ради них в любом случае не стоит.

Жулин почти сразу сообщил, что пара не собирается делать большую паузу и планирует выступить уже на следующем этапе Кубка России в Сочи (23-27 октября).

«Конечно, мы будем стараться выступать. Ничего мы не собираемся пропускать, если сумеем восстановиться за неделю, то поедем выступать в Сочи.

Вика каталась на уколах, просто в конце концов наступил болевой шок, из-за этого мы и остановились. Колено «провалилось». Иначе бы докатали программу. Ехали нормально сегодня»,

— цитирует специалиста РИА «Новости».

После ритм-танца Синицина / Кацалапов шли на первом месте с отрывом, однако их снятие позволило взять золото шикарно откатавшим Аннабель Морозов и Андрею Багину. Радовались спортсмены сдержанно, прекрасно понимая ситуацию, однако своим прокатом действительно завели публику и победили вполне заслуженно.

Ученик академии Плющенко — снова лучший

В соревнованиях одиночников, известных своей нестабильностью и оттого абсолютной непредсказуемостью, кардинально изменился пьедестал, сложившийся по итогам короткой программы.

Лидировавший Евгений Семененко упал с первого же прыжка — четверного сальхова, а затем допустил серьезный недокрут на тройном акселе и укатился на четвертую позицию. Еще ниже опустился занимавший третье место Артем Лежеев — он стал шестым из-за трех грубых ошибок, включая падение с трикселя.

В тройке остался только ученик академии Плющенко Артем Ковалев, причем он умудрился не только не опуститься, но и улучшить свой результат — был вторым, а в итоге поднялся на высшую ступеньку пьедестала почета.

Подопечный Александра Волкова идеально исполнил все прыжки (не считая возможного мизерного недокрута в четверть оборота на первом четверном сальхове) и уверенно возглавил таблицу. Это его вторая подряд победа в этом сезоне (ранее Ковалев стал лучшим на этапе Кубка в Сызрани) и четвертая — если считать юниорские турниры прошлого сезона.

Серебро турнира внезапно досталось Александру Самарину, который после короткой программы шел четвертым, а в произвольной полностью отказался от исполнения четверных из-за проблем со здоровьем. Казалось, что с таким набором серебряный призер Евро-2019 не имеет шансов попасть в тройку, но судьи весьма щедро оценили выступление опытного фигуриста.

Третьим в итоге стал Петр Гуменник, который поднялся с пятого места, даже несмотря на падение с тройного акселя. Из элементов ультра-си ему удалось чисто исполнить четверной сальхов и второй триксель в каскаде с двойным тулупом и двойным риттбергером.

Разминка женщин и буйство фанатов

После такого мощного разогрева в виде драматичных танцев на льду и полных сюрпризов прокатов одиночников наступила самая горячая часть дня — соревнования женщин.

Из-за разразившегося в предыдущий день судейского скандала (многие фанаты и эксперты не согласились с 10-балльным отставанием Александры Трусовой от Камилы Валиевой) обстановка начала накаляться еще на объявлении имен арбитров.

«Судите честно! Судьям позор!» — прокричали фанаты в полной тишине, когда диктор закончил перечислять имена семи специалистов.

Также некоторые инициативные болельщики распечатали и пронесли на арену плакаты с надписью «Я/Мы за честное судейство».

За крики «Позор Лакернику!» (россиянин Александр Лакерник — вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) одну фанатку даже вывели с арены стюарды, однако потом позволили ей вернуться.

«Cказали, что, если я еще буду агрессивно орать и/или на меня будут жаловаться зрители, придут с полицией и выгонят меня с арены», — написала девушка в Twitter.

девочки, я в порядке. плакат ЯМы они не засекли, я им показала Стасю. сказали, что если я ещё буду агрессивно орать и/или на меня будут жаловаться зрители, придут с полицией и выгонят меня с арены — Santino || макарошка (@ramkaphoto) October 11, 2020

Забегая вперед, можно сказать, что девушка даже стала локальной звездой и раздавала потом интервью, рассказывая о своей борьбе за честность в оценках.

Фанатка с плакатом «Я/Мы за честное судейство» объясняет свою позицию прессе pic.twitter.com/eR64HfJv3w — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) October 11, 2020

Какое отношение Лакерник имеет к судейству прокатов женщин, не очень понятно, но многие болельщики считают, что он оказывает большое влияние на деятельность федерации фигурного катания, и, видимо, по этой причине находят его вину во многих вещах.

Когда на льду для разминки появились Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Станислава Константинова, Анна Фролова и Валерия Шульская, обстановка была накалена уже до предела. Диджей арены поставил на фоне стильный рэп, что еще больше наталкивало на мысль о том, что главные звезды турнира наконец-то в здании.

Под такое музыкальное сопровождение Трусова несколько раз уверенно исполнила четверные, не допустив ни одного падения и сорвав овации публики. Оставалось лишь ожидать официального выступления и гадать, сколько квадов она исполнит там и будет ли тройной аксель.

Камила Валиева

Однако первой из топ-3 по итогам короткой программы на льду показалась Камила Валиева — лидер таблицы. Девушка каталась под величавые мотивы классической композиции «Болеро» Мориса Равеля. Правда, темно-красное платье с вкраплениями мутно-серого и изображением дракона на спине не особенно подходило к композиции по мотивам народного испанского танца, но Камила может подать красиво что угодно.

Идеальные линии ее невероятно тонкого и гибкого тела подчеркивали каждый акцент строгого ритма музыки, который постепенно нарастал. И все было бы прекрасно, если бы девушку внезапно не настигли проблемы на прыжках.

Первым в программе у Валиевой стоял сольный четверной тулуп, но еще в полете она так сильно накренилась в сторону, что стало ясно — падения не избежать.

С трибун это выглядело очень страшно — девушка с огромной высоты повалилась прямо на спину. Тем не менее она сумела быстро подняться и уже на другом конце катка зайти на еще более сложный элемент — каскад четверной тулуп + двойной тулуп. И он удался!

Казалось, что после этого девушка соберется и на эмоциях сделает все остальное, однако статус лидера после короткой программы, заоблачные баллы и масштабная критика зрителей и экспертов, кажется, сделала свое дело. Нервы 14-летней фигуристки не выдержали, и она продолжила валить даже те элементы, которые никогда не вызывали затруднений.

Так, Валиева упала с сольного тройного лутца, а также допустила степ-аут на еще одном лутце, который должен был идти в каскаде с тройным тулупом. Присоединить второй прыжок, конечно, не удалось, а это колоссальная потеря баллов.

После проката фигуристка не смогла сдержать слезы при общении с Тутберидзе. Фактически три заваленных прыжка — для уровня «Хрустального» это провал.

Тем не менее девушка получила в сумме 233,70 балла, и с такой оценкой, да еще и с 10-балльным преимуществом после короткой программы она выиграла бы любой турнир. Если бы в соперницах у нее не было Александры Трусовой.

Александра Трусова

После такой серьезной неудачи конкурентки у Русской Ракеты появились реальные шансы на золото — надо было только не напортачить в собственной программе. Однако и у Трусовой нервы оказались не стальными.

Первый четверной лутц вышел с помаркой — приземление на две ноги и подставленные руки. Затем неожиданная ошибка вылезла на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер — девушка немного недокрутила второй прыжок, из-за чего потеряла равновесие на приземлении и упала.

В остальном Трусова справилась с программой, но после двух грубых ошибок интрига буквально висела в воздухе — обойдет ли Валиеву? И ведь обошла!

Судьи решили не вызывать на себя огонь публики, как в предыдущий день, и даже добавили Русской Ракете два дополнительных балла за исполнение четверных тулупов (это допускается по правилам Кубка России). В итоге за произвольную программу Трусова получила на 18 баллов больше, чем Валиева, — 164,82, и обошла ее на семь очков по общей сумме — 240,59.

После этого с победительницей этапа уже все было ясно. Выступавшая последней Дарья Усачева не владеет ни четверными, ни тройным акселем и перебить баллы Трусовой никак не могла. А вот побороться за второе место с наошибавшейся Валиевой — вполне.

Дарья Усачева

Усачева стала единственной представительницей топ-3, которая не допустила ни одной ошибки в прокате, хотя ее тройной лутц + двойной тулуп на фоне четверных прыжков соперниц и выглядел несколько сиротливо.

Тем не менее фигуристка почти обогнала Валиеву по общей сумме — не хватило каких-то 50 сотых балла!

Ну что ж, бронза в компании таких конкуренток — тоже неплохо.

Этот день стал настоящим триумфом для Евгения Плющенко. Два представителя его академии выиграли два вида соревнований — мужское и женское одиночное. А вот Тутберидзе не взяла золото на взрослом турнире впервые с января 2019 года.