На фоне скандала: Трусова против учениц Тутберидзе. LIVE

Станислава Константинова выступает первой.
Ну а сейчас начинают кататься девушки из второй разминки. Скоро будет очень жарко!
98,06 за прокат. По сумме не догоняет и Онищенко, только третья Анна Сидорова.
Упала в каскаде 3 лутц — 3 тулуп на втором прыжке, затем сделала чисто 3 флип — 2 тулуп. Успешным вышли и тройной риттбергер, и двойной аксель. Во второй части проката особенно стоит отметить каскад 2 аксель — ойлер — 2 сальхов, который был без плюсов, но чисто сделан. А вот тройной флип не вышел в части приземления. И тут же исправила отменным тройным лутцем. В общем, неплохой прокат, где-то на уровне Талалайкиной.
Москвичка Анна Сидорова заканчивает выступления девушек из первой разминки.
114,86 за произвольную у Талалайкиной! Новый лидер. Очень вероятно, что попадет на ЧР в Челябинск, откуда она родом.
Тройной риттбергер был хорош, а вот тройной флип не задался. Зато прекрасно выполнила во второй части проката каскад 3 лутц — 3 тулуп. И каскад 3 сальхов — 2 тулуп — 2 риттбергер, и одиночный тройной лутц. Отличный прокат. Насколько у Талалайкиной не получилась короткая программа, настолько же хороша оказалась и произвольная!
97,78 за прокат. Естественно, становится лидером Онищенко, но сама жутко расстроена.
Сразу же начала с падения свой прокат. Потом с помаркой исполнила каскад 2 аксель — 3 тулуп. Зато 3 лутц — ойлер — 3 сальхов вышел очень неплохим, как и одиночный тройной флип. Во второй части программы было неудачное приземление с тройного лутца и тут же падение на тройном риттбергере. В общем, этот прокат тоже не назовешь суперудачным, но Арина должна опередить предыдущих выступавших хотя бы за счет сложности.
Итак, Вита Карева пока выходит на первую строчку. Прилично и в произвольной обошла Забору.
Вита вышла куда увереннее Алины Заборы. Тройной сальхов исполнила с ошибкой, но в остальном в основном была хороша. Правда, набор ее элементов, конечно, явно не чемпионского уровня. Например, каскад 2 сальхов — 2 тулуп. Аксель тоже двойной, каскад 3-2 из тулупов... Но в итоге Забору Карева должна обойти, а уж 2,5-балльный отрыв точно не растеряет.
Вита Карева из Омской области выступает следом.
Ну, пока лидирует, конечно. Никто ведь больше не выступал.
Падение случилось на первом же прыжке. Не обошлось и без бабочки в каскаде. Ну и в целом ошибок многовато у Алины было. Переволновалась, похоже, потому что, вктатившись, все же во второй части все исполняла на вполне приемлемом уровне.
Алина Забора начинает соревнования. Представляет Краснодарский край.
Уже катаются девушки из первой разминки, готовятся к выступлениям.
Вот в каком порядке сегодня пойдут выступления.
Первая разминка 1. Алина Забора 2. Вита Карева 3. Арина Онищенко 4. Мария Талалайкина 5. Анна Сидорова
Вторая разминка 6. Станислава Константинова 7. Анна Фролова 8. Валерия Шульская 9. Камила Валиева 10. Александра Трусова 11. Дарья Усачева
Короткая программа закончилась скандалом из-за оценок перешедшей от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Александры Трусовой. Большинство специалистов считают, что Трусову засудили. Теперь ей надо отыгрываться у действующих учениц Тутберидзе, а у Валиевой — аж десять баллов. Сможет ли? Арсенал прыжков у Александры мощный, все зависит от их исполнения.
Давайте посмотрим на положение женщин после короткой программы:
1. Камила Валиева – 85,10 2. Дарья Усачева – 80,39 3. Александра Трусова – 75,77 4. Анна Фролова – 68,76 5. Станислава Константинова – 67,10 6. Валерия Шульская – 58,97 7. Арина Онищенко – 57,56 8. Мария Талалайкина – 56,72 9. Анна Сидорова – 54,67 10. Вита Карева – 47,38 11. Алина Забора – 44,60
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской произвольной программы на этапе Кубка России в Москве.
Мария Талалайкина на льду теперь. Тоже Питер представляет.
Арина Онищенко на льду. Представляет Санкт-Петербург.