На фоне скандала: Трусова против учениц Тутберидзе. LIVE

Сразу же начала с падения свой прокат. Потом с помаркой исполнила каскад 2 аксель — 3 тулуп. Зато 3 лутц — ойлер — 3 сальхов вышел очень неплохим, как и одиночный тройной флип. Во второй части программы было неудачное приземление с тройного лутца и тут же падение на тройном риттбергере. В общем, этот прокат тоже не назовешь суперудачным, но Арина должна опередить предыдущих выступавших хотя бы за счет сложности.