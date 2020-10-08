Битва с игроками «Спартака» и «Краснодара»: Россия принимает Швецию

Национальная сборная подходит к октябрьскому отрезку в отличном настроении — после двух побед в Лиге наций над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) у подопечных Станислава Черчесова в активе шесть очков и хорошие шансы на то, чтобы по итогам нынешнего года заработать повышение и отобраться в дивизион А, где представлены ведущие европейские команды.
Текущий сбор — особенный. На нем Россия проведет сразу три игры: помимо официальных встреч Лиги наций с Турцией и Венгрией, болельщиков ожидает контрольный поединок с Швецией, который состоится уже сегодня, 8 октября, на домашней арене московского ЦСКА.
Скандинавский коллектив на чемпионате мира 2018 года добрался до четвертьфинала, где вылетел от сборной Англии, после чего попал в одну группу Лиги наций вместе с Россией и Турцией и выиграл ее. Теперь подопечные Яна Андерссона состязаются в дивизионе А с финалистами прошедшего мундиаля (французами и хорватами) и действующими чемпионами Европы (португальцами), но пока безрезультатно. Два матча шведская дружина проиграла, и лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опережает сборную Хорватии, которая замыкает квартет А3.
Стоит отметить, что изначально поединок должен был состояться в Стокгольме на «Френдс Арене», но из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране игра была перенесена на «ВЭБ Арену». Последний раз российская сборная играла здесь два года назад, в июне 2018 года, когда проводила свой последний подготовительный матч перед домашним чемпионатом мира. Тогда все закончилось блеклой ничьей с Турцией (1:1), после чего уровень скептицизма по поводу дальнейших перспектив сборной достиг предела. Станислава Черчесова упрекали в отсутствии внятной игры в атаке, его призывали добровольно уйти в отставку, чтобы иметь хоть призрачную надежду на успешное выступление в групповом этапе, но несмотря ни на что, сборная шла своим путем и не слушала никого.
А закончилось все это самым успешным выступлением России на мировых первенствах за все время ее существования.
В нынешнем составе нашей сборной есть большие изменения, которые в первую очередь связаны с последствиями пандемии коронавируса. Из-за сомнительных тестов базу в Новогорске уже покинули вратарь Маринато Гильерме и защитник Георгий Джикия. Их самочувствие оценивается как отличное, но медицинский штаб сборной принял решение не рисковать здоровьем футболистов.
Также из-за травм не смогли прибыть нападающий Федор Смолов и защитник Сергей Петров — в заявке их заменили Николай Комличенко и Игорь Смольников.
Зато в расположение сборной прибыл полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки.
Станислав Черчесов пригласил его принять участие в командной фотосессии, тем самым морально поддержав травмированного игрока.
Что касается шведов, то они уже за сутки до игры опубликовали стартовый состав своей команды.
Против сборной России с первых минут выйдут Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Йордан Ларссон и Александер Исак.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер скандинавов Ян Андерссон отметил высокий уровень игры нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, а также позитивно отозвался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ):
«Джордан Ларссон приносит пользу московскому «Спартаку», и трио, которое выступает за «Краснодар» (Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон. — «Газета.Ru») — важные футболисты для команды.
Я считаю, что за последнее время Джордан очень сильно вырос в «Спартаке». Он прекрасно показал себя на январских сборах. Поэтому я думаю, что уровень российского чемпионата высок», — отметил специалист.
Черчесов на старте тренировочного сбора отметил важность ротации и заявил, что не собирается менять футболистов без видимой на то причины.
«Если один игрок в состоянии выйти и сыграть на топ-уровне, то зачем что-то искусственно менять? Ротационные моменты должны присутствовать — главное, чтобы они были правильно и вовремя сделаны», — сказал 57-летний наставник.