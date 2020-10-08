Битва с игроками «Спартака» и «Краснодара»: Россия принимает Швецию

Национальная сборная подходит к октябрьскому отрезку в отличном настроении — после двух побед в Лиге наций над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) у подопечных Станислава Черчесова в активе шесть очков и хорошие шансы на то, чтобы по итогам нынешнего года заработать повышение и отобраться в дивизион А, где представлены ведущие европейские команды.

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Текущий сбор — особенный. На нем Россия проведет сразу три игры: помимо официальных встреч Лиги наций с Турцией и Венгрией, болельщиков ожидает контрольный поединок с Швецией, который состоится уже сегодня, 8 октября, на домашней арене московского ЦСКА.

Скандинавский коллектив на чемпионате мира 2018 года добрался до четвертьфинала, где вылетел от сборной Англии, после чего попал в одну группу Лиги наций вместе с Россией и Турцией и выиграл ее. Теперь подопечные Яна Андерссона состязаются в дивизионе А с финалистами прошедшего мундиаля (французами и хорватами) и действующими чемпионами Европы (португальцами), но пока безрезультатно. Два матча шведская дружина проиграла, и лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опережает сборную Хорватии, которая замыкает квартет А3.

Стоит отметить, что изначально поединок должен был состояться в Стокгольме на «Френдс Арене», но из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране игра была перенесена на «ВЭБ Арену». Последний раз российская сборная играла здесь два года назад, в июне 2018 года, когда проводила свой последний подготовительный матч перед домашним чемпионатом мира. Тогда все закончилось блеклой ничьей с Турцией (1:1), после чего уровень скептицизма по поводу дальнейших перспектив сборной достиг предела. Станислава Черчесова упрекали в отсутствии внятной игры в атаке, его призывали добровольно уйти в отставку, чтобы иметь хоть призрачную надежду на успешное выступление в групповом этапе, но несмотря ни на что, сборная шла своим путем и не слушала никого.

А закончилось все это самым успешным выступлением России на мировых первенствах за все время ее существования.

В нынешнем составе нашей сборной есть большие изменения, которые в первую очередь связаны с последствиями пандемии коронавируса. Из-за сомнительных тестов базу в Новогорске уже покинули вратарь Маринато Гильерме и защитник Георгий Джикия. Их самочувствие оценивается как отличное, но медицинский штаб сборной принял решение не рисковать здоровьем футболистов.

Самочувствие их остаётся отличным, никаких жалоб нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.



Мы, как и раньше, будем проводить максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволит своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать. — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2020

Также из-за травм не смогли прибыть нападающий Федор Смолов и защитник Сергей Петров — в заявке их заменили Николай Комличенко и Игорь Смольников.

Зато в расположение сборной прибыл полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки.

Сегодня с нами Дима Баринов! pic.twitter.com/KOx8jcQXHp — Сборная России (@TeamRussia) October 6, 2020

Станислав Черчесов пригласил его принять участие в командной фотосессии, тем самым морально поддержав травмированного игрока.

Что касается шведов, то они уже за сутки до игры опубликовали стартовый состав своей команды.

Против сборной России с первых минут выйдут Карл-Юхан Юнссон, Эмиль Крафт, Себастьян Хольмен, Карл Старфельт, Пьер Бенгтссон, Себастьян Ларссон, Густав Свенссон, Маттиас Сванберг, Кен Сема, Йордан Ларссон и Александер Исак.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер скандинавов Ян Андерссон отметил высокий уровень игры нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, а также позитивно отозвался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ):

«Джордан Ларссон приносит пользу московскому «Спартаку», и трио, которое выступает за «Краснодар» (Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон. — «Газета.Ru») — важные футболисты для команды.

Я считаю, что за последнее время Джордан очень сильно вырос в «Спартаке». Он прекрасно показал себя на январских сборах. Поэтому я думаю, что уровень российского чемпионата высок», — отметил специалист.

Черчесов на старте тренировочного сбора отметил важность ротации и заявил, что не собирается менять футболистов без видимой на то причины.

«Если один игрок в состоянии выйти и сыграть на топ-уровне, то зачем что-то искусственно менять? Ротационные моменты должны присутствовать — главное, чтобы они были правильно и вовремя сделаны», — сказал 57-летний наставник.