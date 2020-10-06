Усиление соперника «Краснодара»: как прошел последний день трансферов

Ригони в Италии

Для российских клубов последний день европейского трансферного окна прошел спокойно. Все дело в том, что в нашей стране до конца периода дозаявок еще 11 дней, так что никто не пытался успеть на флажке. В итоге клубы РПЛ 5 октября не совершили вообще ни одного приобретения.

Тем не менее торопиться стоит участникам еврокубков, ведь 6 октября закрывается срок подачи заявок на групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так, санкт-петербургский «Зенит» ожидает оформления сделки по приобретению за €20 млн бразильского полузащитника Венделла у португальского «Спортинга».

Пока же чемпионы страны и лидеры текущего чемпионата расчистили восьмое легионерское место в заявке для внутренней арены. В последнее время ходили слухи о том, что в «Сочи» отправится аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, однако на деле все вышло несколько иначе.

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Очевидно, что клуб Бориса Ротенберга не захотел платить за игрока солидные несколько миллионов да и не был в восторге от перспективы выплачивать его зарплату, и в итоге 27-летний хавбек, который в нынешнем сезоне семь раз появлялся на поле в матчах РПЛ и не отметился результативными действиями, отправится в итальянский «Эмполи».

Ригони был куплен «Зенитом» в 2017 году у аргентинского «Индепендьенте», но полный сезон в команде из Северной столицы провел только самый первый. Потом были полугодичные аренды в итальянские «Аталанту» и «Сампдорию», и в итоге всего у футболиста набралось в четырех чемпионатах РПЛ 47 матчей, 5 голов и 6 результативных передач.

Большая кампания «МЮ»

Главным хедлайнером последнего заявочного дня был «Манчестер Юнайтед», который в том числе воспользовался и несколько сдвинутым сроком окна на Туманном Альбионе — клубы АПЛ имели возможность работать на три часа больше.

В итоге «красные дьяволы» совершили несколько сделок, главной из которых было, конечно, подписание контракта с уругвайским форвардом-ветераном Эдинсоном Кавани.

Кавани, зная, что его контракт с французским «ПСЖ» не будет продлен, отказался переподписывать истекшее соглашение на время рестарта сезона и не принял участия в победных финалах Кубка Франции и Кубка французской лиги, а также в финале восьми Лиги чемпионов, где парижане тоже дошли до финала, но проиграли «Баварии».

Нападающий, который, несмотря на возраст высоко котируется в мире из-за своих игровых качеств и голевого чутья, все лето и первый месяц осени провел в качестве свободного агента.

Кавани сватали в мадридский «Атлетико», слухи связывали его и с мадридским «Реалом», но к закрытию окна все более реальным становился именно вариант с «МЮ». Забавано, что теперь на групповом этапе ЛЧ Эдинсон встретится с «ПСЖ».

«Я с нетерпением жду возможности и дальше писать мою маленькую историю в книге футбола, и поэтому мой фокус должен быть таким, как и всегда: работать, работать, работать. Я общался с тренером, и это увеличило мое желание носить эту прекрасную футболку», — прокомментировал сделку сам Кавани.

Еще раньше в последний трансферный день команда Оле-Гуннара Сульшера оформила сделку по приобретению бразильского защитника Алекса Теллеса, который был куплен у португальского «Порту» за €15 млн.

27-летний латераль должен закрыть в «Юнайтед» левую бровку, и наверняка английскому клубу пригодятся его бомбардирские качества — за «драконов» он отличился в португальской лиге 27 раз, в 14-ти случаях реализовав одиннадцатиметровые.

По сути, бразилец достался клубу бесплатно, поскольку за те же €15 млн «на флажке» была оформлена продажа другого защитника, Криса Смоллинга в итальянскую «Рому». Уже прошлый сезон он и так отыграл в римском клубе, а теперь стал его постоянным футболистом.

Но это не все сделки, заключенные манчестерцами в последний день работы европейского рынка. «Красные дьяволы» отлично поработали на перспективу и купили еще одного уругвайца — 18-летнего вингера из «Пеньяроля» Факундо Пельистри.

Кроме того, зимой пополнит клуб 18-летний фланговый игрок из итальянской «Аталанты» Амад Траоре, которому прочат славу будущей суперзвезды мирового футбола. Плата вышла вполне соответствующая статусу: €20 млн сразу и €21 млн еще в качестве возможных бонусов дополнительными выплатами.

Ротация вингеров

Туринский «Ювентус» опередил своих потенциальных конкурентов из «Милана» и подписал главного национального таланта Федерико Кьезу из «Фиорентины».

Сделка, очевидно для соблюдения правил Финансового фэйр-плей оформлена в качестве аренды с опцией выкупа.

Аренда получится двухлетней. За первый ее год «старая синьора» заплатит «фиалкам» всего €3 млн, за второй — уже €7 млн, а затем выкупит игрока за €40 млн.

Вообще, опция прописана не как обязательная. Такой она станет, если футболист отыграет за «Юве» 60% матчей за два сезона, а также наберет 10+10 по системе «гол+пас», но даже если этого не случится, купить его будет все равно можно именно за €40 млн.

С приходом Кьезы в Турине стало тесно дублирующему того по позиции бразильцу Дугласу Косте, и он отправился в годичную аренду в «Баварию», в составе которой уже радовал публику своими каскадами финтов.

Кроме того, мюнхенцы подписали еще и правого защитника Буну Сарра, который за пять лет в «Марселе» добрался с клубом до финала Лиги Европы. Также подписал с чемпионами Германии контракт проведший два последних сезона в «ПСЖ» форвард Эрик Шупо-Мотинг.

Выкуп Парти

Лондонский «Арсенал», не оставляющий попыток вернуться в топ-4 в АПЛ и в Лигу чемпионов, также старательно поработал на рынке, чтобы удовлетворить запросы своего главного тренера Микеля Артеты, с которым взял в прошлом сезоне первый трофей (Кубок Англии) со времен Арсена Венгера.

Проблему необходимого усиления в опорной зоне «канониры» решили радикально, заплатив €50 млн отступных за Томаса Парти из мадридкого «Атлетико».

Для этого «Арсеналу» даже не пришлось обращаться в испанский клуб, поскольку клаусула (опция выкупа за отступные) активируется в Испании через руководство Ла Лиги, которое и уведомило «матрасников» о получении денег за ганца.

Впрочем, никаких обид у «Атлетико» на англичан за такое ведение дел, судя по всему, не осталось. Более того, команда Диего Симеоне оперативно у «канониров» же взяла в аренду уругвайца Лукаса Торрейру, который должен по позиции заменить именно Парти.

Лондонцы в последний день сбагрили (в данном случае иное слово сложно подобрать) и еще одного опорника, отдав в аренду берлинской «Герте» опального француза Маттео Гендузи, у которого явно не было будущего в команде под руководством Артеты.

Грусть «Барселоны»

А вот испанская «Барселона» вряд ли может быть довольна последним днем работы рынка, потому что так и не смогла завершить сделку по приобретению голландского атакующего универсала Мемфиса Депая.

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано еще накануне говорил, что сам Депай уже согласовал условия контракта с «Барсой» и скорее всего уйдет, но в итоге сделка все же не состоялась, и Роналд Куман не получил нужного ему футболиста.

Виной тому французский безалаберный вингер Усман Дембеле, который не только опаздывает на тренировки и имеет постоянные проблемы с дисциплиной, но и наотрез отказался уходить из каталонского клуба в аренду.

В итоге единственной сделкой «Барсы» стала аренда молодого французского защитника Жан-Клера Тодибо, так и не получившего в Каталонии настоящего шанса. Теперь он два года проведет в португальской «Бенфике», которая потом сможет его выкупить за €20 млн.

Другие главные сделки

Вообще день получился богатым на события и сделки. Так, турецкий «Газиантепспор» подписал бельгийского флангового форварда Кевина Миралласа и подарил ему на презентации целое блюдо сладкой пахлавы, которой славится Газиантеп.

«Фиорентина» решила заменить Кьезу бывшим вингером мадридского «Реала» и итальянского «Наполи», для которого он стал фактически легендой, Хосе Кальехоном.

После не самых удачных лет в английском «Эвертоне» и немецком «Вердере» в амстердамский «Аякс» вернулся полузащитник Дэви Классон, уезжавший оттуда восходящей звездой.

Немецкий «РБ Лейпциг» арендовал у «Ромы» с правом выкупа 21-летнего голландца Джастина Клюйверта, сына легендарного Патрика Клюйверта. А еще «Рома» продала в турецкий «Фенербахче» другого левого флангового форварда Диего Перотти.

Французский «Лион» арендовал у «Ювентуса» универсального флангового защитника Маттиа де Шильо, способного играть на любой бровке, а «Наполи» взял у «Челси» в аренду Тьемуэ Бакайоко. Опорный полузащитник уже пересекался с главным тренером Дженнаро Гаттузо еще в «Милане».

Тео Уолкотт, не игравший у Карло Анчелотти в «Эвертоне» спустя годы вернулся в родной «Саутгемптон», из которого уходил в лондонский «Арсенал».

Французский «Ренн», соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов, тоже провел последний день с пользой. Клуб, уверенно стартовавший лидером в новом сезоне в Лиге 1, пополнил 18-летний форвард Жереми Доку из бельгийского «Андерлехта».

И это покупка не на перспективу, а на конкретное усиление прямо сейчас, иначе бы за столь юного футболиста не платили бы €27 млн, что стало рекордным трансфером в истории брюссельцев, в свое время за €25 млн продавших в «Монако» Юри Тилеманса.

При этом Доку должен стать заменой проданному в тот же день за 17 млн фунтов вингеру Рафинье Диасу, который теперь будет взрывать бровку под руководством Марсело Бьелсы в английском «Лидсе».