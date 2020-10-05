«Наполи» ждали 45 минут: как сорвался матч «Ювентуса»

О том, что матч третьего тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» находится под угрозой срыва, стало известно еще за сутки до стартового свистка.

Как сообщал авторитетный британский портал Goal, медицинские власти Неаполя не разрешили гостевой команде вылететь в Турин из-за случаев заражения коронавирусом в команде. Дело в том, что футболисты Петр Зелиньски и Элиф Элмас сдали положительные тесты на COVID-19, а руководство Серии A приняло решение не переносить поединок.

И пока «Ювентус» настаивал, что его игроки выйдут на поле вне зависимости от того, смогут ли гости прибыть на матч, команда из Неаполя подключила к делу юристов, которые могли бы выбить для «Наполи» заветное право на перенос.

Реклама

Но ничего не вышло. Сначала 4 октября только «Ювентус» представил заявку на противостояние, что прямо намекало на то, что гости не рассчитывают выйти на поле воскресным вечером.

Голкиперы: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Джанлука Фработта.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Родриго Бентанкур, Маноло Портанова, Ханс Николусси-Кавилья, Деян Кулушевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Альваро Мората, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Джакомо Вриони.

А уже впоследствии арбитр встречи «Ювентус» — «Наполи» Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала... Безусловно, все 22 игрока «Ювентуса» прибыли на домашнюю арену и даже были готов выйти на поле. Однако — удивительно! — футболисты «Наполи» так и не приехали на матч. В атмосфере непонимания происходящего встреча и была закончена.

Незадолго до матча «Наполи» выпустил заявление, в котором сообщил, что «клуб не может передвигаться по стране по причине отсутствия необходимых условий для создания абсолютной безопасности из-за выявления среди персонала клуба случаев заражения COVID-19». Данное постановление неаполитанских медиков было выпущено сразу после того, как Серия А отметила, что «Наполи» не смог доказать свою неспособность провести игру с «Ювентусом».

А что же регламент? Согласно правилам, «адзурри» должны присудить техническое поражение со счетом 0:3, однако медицинский протокол Серии А позволяет местным органам здравоохранения или правительству делать исключения из правил в подобных случаях.

Очевидно, что в случае, если «Наполи» присудят техническое поражение, неаполитанцы обжалуют это решение.

На произошедшее уже отреагировал президент туринского клуба Андреа Аньелли. Комментируя ситуацию вокруг центрального матча третьего тура Серии А, он заметил, что «Наполи» мог решить вопрос с переносом матча в другом ключе. А каким, не уточнил.

«Нам нужна ясность… Существуют протоколы, исходя из которых предельно понятно, как поступать в таких ситуациях. Процесс ясен: всем известно, что происходит после положительных тестов на коронавирус. Однако команда обязана быть здесь, это важно уточнить.

Президент «Наполи» Де Лаурентис отправил мне сообщение, в котором попросил перенести матч, но мы должны соблюдать регламент. Если мы этого не сделаем, то совершим ошибку. Это будет ошибка не только футболистов, но и обычных граждан. А я всегда предпочитаю быть победителем на поле. Общественное здравоохранение превыше всего, но если мы хотим завершить спортивные мероприятия, то должны уметь контролировать ситуацию», — передает слова президента «старой сеньоры» Football Italia.

К слову, накануне вечером стало известно о третьем зараженном в стане неаполитанцев. Пресс-служба сборной Испании проинформировала, что полузащитник «Наполи» Фабиан Руис не сможет присоединиться к национальной команде из-за проблем со здоровьем. Испанца поместили на карантин после выявленного коронавируса.

* * *

Первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 35 миллионов человек.