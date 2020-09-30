Три клуба от России в Лиге чемпионов: «Краснодар» сотворил историю

30 сентября 2020 года — историческая дата для российского футбола. В этот день нам выпал последний шанс делегировать от страны сразу три команды в групповой этап Лиги чемпионов. Последний на очень долгое время — из-за кошмарного выступления в еврокубках в предыдущем сезоне Россия потеряла шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, согласно которой определяется представительство клубов в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

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Честь реализовать этот шанс выпала «Краснодару», который волею судеб (из-за регламента квалификации, позволившего «Лиону» напрямую попасть в группу ЛЧ после победы «Баварии» в финале турнира) пропустил один раунд отбора. И теперь все решалось в раунде плей-офф — в битве с греческим ПАОК.

Первая игра выдалась нервной: казалось, что после пропущенного гола на родном стадионе команда Мурада Мусаева сникнет и выдаст что-то наподобие прошлогоднего концерта в матче с «Олимпиакосом» (0:4), уничтожившего шансы «быков» на проход в группу еще до ответного поединка, но голы Виктора Классона и Реми Кабелла позволили им победить и заработать небольшое преимущество перед вояжем в Грецию (2:1).

Несмотря на то что матч за Суперкубок УЕФА в Будапеште между «Баварией» и «Севильей» состоялся при частично заполненных трибунах, остальные матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов пока проходят без болельщиков. Для краснодарской команды этот факт, безусловно, играл положительную роль.

Эмоциональная поддержка греческих ультрас заставляет футболистов играть страстно и выкладываться на 110%, из-за чего гостям всегда приходится нелегко. Стоит вспомнить хотя бы игру ПАОК против московского «Спартака» в квалификации двухлетней давности — комфортное преимущество красно-белых, оформленное после двух голов, испарилось буквально за 20 минут, как итог — болезненное поражение 2:3 и последующий вылет команды Массимо Карреры.

Но ограничения не заставили греческих фанатов отказаться от поддержки своей команды: у стадиона «Тумба» перед игрой было жарко:

Scenes in Thessaloniki right now!



PAOK fans turn up outside of Toumba to celebrate their side's historic Champions League victory over Benfica



PAOK's next opponent is Russian side Krasnodar in the Play-Offs#PAOKSLB #PAOKBEK #UCL #PAOKpic.twitter.com/iIGgtdWue1 — Hellas Football (@HellasFooty) September 15, 2020

На поле сразу после стартового свистка тоже воцарилась огненная атмосфера — за нее отвечал ПАОК, мгновенно ринувшийся отыгрывать отставание в один мяч. Давление на Матвея Сафонова было грандиозным, но ни навесы Димитроса Пекласа, ни проходы Андрия Живковича через фланг не смогли нарушить спокойствие российского вратаря.

«Быки» без устали оборонялись всю первую половину первого тайма, сумев потом ненадолго перевести мяч на чужую половину поля, где провели несколько неплохих атак. На ударной позиции оказывались Реми Кабелла и Тони де Вильена, но создать по-настоящему острый момент у легионеров «Краснодара» не получалось.

Первый тайм так и закончился — 0:0, но моментов у хозяев было значительно больше.

Вторая половина игры началась в таком же ключе — ПАОК атаковал, «Краснодар» отбивался. Висевший на желтой карточке Кайо продолжал играть на нервах всех, кто переживал за «быков», в то время как Сафонову приходилось все чаще и чаще реагировать на опасность вблизи собственных ворот.

На 65-й минуте греки были в шаге от того, чтобы исполнить пенальти: падение Антонио-Мирко Чолака в штрафной было совершено после фола, однако видеоассистент рефери не помог главному арбитру разобраться в эпизоде, тем самым позволив гостям избежать неприятностей.

Более того, спустя восемь минут случилось событие, перевернувшее ход встречи. Прострел вышедшего на замену Игоря Смольникова нашел ногу Иоанниса Михайлидиса, неловко сыгравшего в штрафной и отправившего мяч в свои ворота, — 0:1!

Положение ПАОК стало тяжелым — теперь им нужно было забивать сразу два. Полдела сделал Омар Эль-Куддури, замкнувший изящный навес Штефана Шваба. Но в первой же ответной атаке Реми Кабелла восстановил преимущество гостей, пробив в пустые ворота после отскока от вратаря — 1:2!

Этот гол приговорил греков — теперь им даже двух мячей было недостаточно для того, чтобы пройти «Краснодар». Тем не менее для игроков Мурада Мусаева оставшиеся десять с небольшим минут оказались непростым испытанием, с которым им удалось с честью справиться.

Таким образом, впервые в истории в групповом этапе Лиги чемпионов примут участие сразу три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). А это значит, что впервые в один игровой день болельщики смогут следить сразу за двумя отечественными командами.

Своих соперников «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнают уже совсем скоро — вечером 1 октября.