Третий лишний: как команды РПЛ проигрывали в отборе Лиги чемпионов

Предыстория

Нынешний сезон — последний на ближайшие годы, когда от Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов сразу три команды. По итогам прошлого еврокубкового сезона наша страна утратила шестую строчку в таблице коэффициентов, уступив ее Португалии, так что в кампании-2021/22 у России уже точно будет только одно прямое и одно квалификационное место на групповом этапе ЛЧ.

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Вряд ли стоит ждать чего-то хорошего и через год, поскольку в формирующем ситуацию на ту кампанию нынешнем сезоне отрыв Португалии пока только растет, а РПЛ уже потеряла опозорившихся в квалификации Лиги Европы «Динамо» и «Ростов». У России остались только четыре команды («Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА), а набранные ими баллы будут по-прежнему делиться на шесть. У Португалии же пока в деле все пять ее команд.

Нынешний год — шестой, когда РПЛ может выставить в главном клубном турнире Европы на групповой стадии сразу три коллектива, но предыдущие пять попыток пройти квалификацию для бронзовых призеров чемпионата России неизменно заканчивались неудачно.

Первые шансы выставить три команды в группах ЛЧ у России были в сезонах 2009/10, 2010/11 и 2011/12, затем была шестилетняя пауза, и новый трехлетний цикл.

Интересно, что с 2012 по 2018 годы вторая российская команда всегда проходила квалификацию и попадала в групповую стадию, причем это делали и «Спартак» с «Ростовом», и «Зенит» с ЦСКА, причем сине-бело-голубые и красно-синие — по два раза.

Но сейчас, когда «Краснодар» ответным матчем в Греции после волевой домашней победы со счетом 2:1 может сломать неприятную традицию третьих команд РПЛ в квалификации ЛЧ, давайте вспомним предыдущие попытки наших команд.

«Динамо» — «Селтик» (2009/10)

Начало еврокубкового сезона-2009/10 соответствовало в России чемпионату 2009 года, поскольку тогда у нас еще играли по системе «весна-осень», и свою путевку бело-голубые под руководством Андрея Кобелева завоевали за полгода до начала квалификации.

В отборочном раунде динамовцам достался шотландский «Селтик», который на тот момент обладал очень приличным составом с Эйденом Макгиди в роли лидера, а годом ранее разобрался в решающем раунде квалификации в драматичном противостоянии с московским «Спартаком», выиграв в серии пенальти.

На неприступный «Селтик Парк» «Динамо» прилетело без дисквалифицированного опорного полузащитника Дмитрия Хохлова, и главный тренер решился на смену игровой схемы, выпустив двух форвардов. Место рядом с Александром Кержаковым занял его тезка Кокорин, и именно его гол на 8-й минуте принес российской команде сенсационную победу.

Впрочем, иллюзий никто не питал: по игре «кельты» смотрелись намного сильнее, но бело-голубые смогли отбиться. Тем не менее в Россию шотландцы летели только за победой.

«Полосатые» достаточно быстро открыли счет и продолжали давить, пусть и без такой концентрации голевых моментов. Концовка же основного времени получилась очень обидной и трагичной: упустивший свой шанс на 90-й минуте в первом матче Гиоргос Самарас в Москве в это же время момент реализовал, отправив динамовцев в Лигу Европы.

При этом и во втором по значимости еврокубке команда Кобелева в группу не пробилась, уступив в раунде плей-офф софийскому ЦСКА. Впрочем, «Селтик» тоже в групповой стадии ЛЧ не выступил, так как был разгромлен в решающей стадии отбора лондонским «Арсеналом» (1:5).

«Зенит» — «Осер» (2010/11)

Санкт-петербургский «Зенит», занявший лишь третье место годом ранее и вернувшийся благодаря этому в Лигу чемпионов в третьем раунде квалификации был посеян, а потому получил в соперники скромную румынскую «Унирю», которую прошел благодаря единственному голу Данни.

Дальше был французский «Осер» — оппонент куда более серьезный, однако непроходимым его назвать точно было нельзя. Именно сине-бело-голубые считались фаворитом, причем почти что безоговорочным, что признавали даже во Франции.

Единственным минусом считалось, что первая встреча должна была пройти в Санкт-Петербурге, но и это можно было обернуть себе в плюс: подопечным Лучано Спаллетти нужно было постараться по максимуму снять все вопросы на «Петровском».

Когда Александр Кержаков отличился уже на третьей минуте, показалось, что «Зенит» действительно разорвет соперника, но дальше, несмотря на большое количество моментов, дело не пошло.

Впрочем, зенитовцы могли все решить и во втором матче, но после удара хозяев по своим воротам «Осер» спасла штанга, а потом арбитр не заметил игры рукой защитника бургундцев после удара того же Кержакова.

Зато сами подопечные Жана Фернандеса открыли счет после углового в первом тайме, а во втором удвоили преимущество. Это выбило «Зенит» из равновесия, и последовавшие затем удаления Вячеслава Малафеева и Томаша Губочана лишили россиян шансов.

«Рубин» — «Лион» (2011/12)

Казанский «Рубин» в третьем раунде квалификации очень оптимистично сыграл против киевского «Динамо», которое тогда возглавлял Юрий Семин. Команда Курбана Бердыева, потихоньку начинавшая свой закат, выиграла у киевлян и на выезде (2:0), и дома (2:1).

Но в решающем квалификационном раунде казанцы получили куда более серьезного соперника — французский «Лион». За «ткачей» тогда выступали Уго Льорис, Миралем Пьянич, Самюэль Умтити, Бафетимби Гомис и, кстати, Деян Ловрен.

«Рубин», испытывавший серьезнейшие кадровые проблемы из-за травм основных игроков, сражался очень достойно. Казанцы даже повели во Франции благодаря удару Владимира Дядюна, но потом пропустили трижды.

Тем не менее в столице Татарстана подопечные Бердыева сумели выйти вперед на 77-й минуте после удара Бибраса Натхо. Теперь «Рубину» оставалось забить еще лишь раз, но сил у обескровленной команды уже не осталось. В концовке болельщики увидели взятие ворот, но не тех — Баки Коне помог «Лиону» не проиграть и в ответной встрече.

«Спартак» — ПАОК (2018/19)

Московский «Спартак» вообще-то должен был выходить в группу Лиги чемпионов напрямую, но умудрился упустить в последнем туре вторую строчку, проиграв «Динамо», чьей единственной мотивацией было подкузьмить принципиальному сопернику.

Тем не менее в противостоянии с греческим ПАОКом красно-белые считались явными фаворитами и уже к исходу 17-й минуты матча в Салониках, казалось бы, полностью подтвердили этот статус: Ивелин Попов и Квинси Промес дважды огорчили хозяев, создав солидный задел.

А дальше был форменный кошмар. Сначала красно-белые «привезли» в свои ворота необязательный 11-метровый, а до перерыва пропустили еще дважды, оказавшись в положении догоняющей стороны.

Во втором тайме команда Массимо Карреры пришла в себя и даже сама получила право на пенальти, но Промес его не реализовал.

Это в итоге и оказалось решающим фактором, потому что в ответной встрече спартаковцам так и не удалось забить необходимый мяч, что было особенно сложно, так как в конце первого тайма Луис Адриано заработал глупое удаление, оставив команду в меньшинстве.

Правда, ПАОК в итоге тоже сыграл в группе только в Лиге Европы, так как в следующем раунде нарвался на лиссабонскую «Бенфику» и «сгорел» по сумме матчей 2:5.

«Краснодар» — «Олимпиакос» (2019/20)

Имеет печальный греческий опыт и «Краснодар», пусть его обидчиком был и не ПАОК. И то фиаско было вдвойне болезненным не только из-за результата и счета, но и от ожиданий.

А их сформировала сенсационная победа «быков» в третьей стадии квалификации над португальским «Порту», которому команда Мурада Мусаева уступила дома со счетом 0:1 в первом поединке.

«Драконы» тогда и так были фаворитами, а вырванная в концовке гостевая победа возводила этот статус практически в абсолют, но на «Драгау» случились гол Тони де Вильены и дубль Магомеда-Шапи Сулейманова за первые 35 минут, и всего оставшегося времени португальцам хватило лишь на два ответных мяча, когда нужно было восстанавливать равновесие.

И вот после этого «Краснодар» сам выглядел фаворитом против греков, но впечатление было обманчивым, так как и у «Олимпиакоса» был очень сильный состав, в то время как россияне не досчитались многих важных игроков.

С греками не сыграли тяжело травмированные Юрий Газинский и Виктор Классон, а только что купленный, чтобы стать лидером, Реми Кабелла уже в начале первого матча в Пирее получил разрыв крестообразной связки колена.

В итоге «Краснодар» пропустил в первом тайме, но даже минимальное преимущество «Олимпиакоса» не выглядело критичным, однако в последние 12 минут хозяева забили еще трижды изо всех сил летевшему в атаку сопернику и сняли все вопросы.

Дома в ответной встрече «Краснодар» попробовал сотворить невозможное, и Даниил Уткин даже открыл счет на десятой минуте, но «Олимпиакос» тут же равновесие восстановил, рассеяв хозяйский энтузиазм. Более того, греки и в ответной встрече добились победы — 2:1.