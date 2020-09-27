«Спартак» и «Зенит» идут в отрыв: как ЦСКА проиграл «Локомотиву»

Центральный матч девятого тура Российской премьер-лиги завершал воскресный игровой день наряду с поединком в Волгограде, где вернувшийся после двухнедельного карантина с тремя техническими поражениями «Ротор» бился с казанским «Рубином». И если в той игре встречались команды, находившиеся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата, то в Москве выясняли отношения команды, которых разделяли всего четыре очка.

Реклама

И «Локомотив», и ЦСКА не очень уверенно выступают в нынешнем сезоне. Если «железнодорожники» удачно стартовали и забуксовали уже в осенней части, то армейцы наоборот — нездорово провели отрезок турнира в середине августа и затем выдали ударную серию из трех побед подряд.

Прошлая игра между соперниками прошла в июле в Черкизово. Тогда дубль Алексея Миранчука с пенальти помог красно-зеленым одержать минимальную победу и забронировать путевку в Лигу чемпионов.

Очевиднейшим фаворитом в нынешнем дерби был красно-синий коллектив: подопечные Виктора Гончаренко набрали хороший ход, а также смогли адаптировать к своему стилю игры новичков — Чидеру Эджуке и Бактиера Зайнутдинова, которые начинали игру в стартовом составе.

У команды Марко Николича же дела с составом предельно плохи. После отъезда Алексея Миранчука в «Аталанту» и травмы Дмитрия Баринова руководство клуба не приобрело ни одного новичка. В преддверии Лиги чемпионов, жеребьевка группового этапа которой состоится уже 1 октября, перспективы красно-зеленых выглядят ужасно. Две предыдущих еврокубковых кампании завершились для них на последнем месте, и в данный момент нет никаких оснований для того, чтобы надеяться на какой-либо другой исход в этом розыгрыше турнира.

Но даже несмотря на наличие усиления в виде Франсуа Камано, Слободана Райковича, Жасура Жалоледдинова и Виталия Лисаковича, сербский специалист решил оставить в запасе всех игроков, которые пришли в клуб по ходу нынешнего трансферного окна.

Матч начался под диктовку хозяев, и обостряли у ворот Маринато Гильерме как раз новички: Зайнутдинов с линии штрафной площади попал в Мурило, а Эджуке своими финтами регулярно помогал доставлять матч в финальную треть поля.

Первая половина первого тайма целиком осталась за армейцами — их преимущество и по владению, и по числу ударов по воротам было очевидным. Однако после того, как атакующий порыв красно-синих стих, «Локомотив» совершил несколько подходов, один из которых уже на последней минуте тайма принес свои плоды.

Эдер выиграл верховой мяч и скинул его в свободную зону, где самым оперативным оказался Владислав Игнатьев. Его удар вытащил Игорь Акинфеев, но никто из защитников не смог выбить мяч куда подальше. На подборе сыграл Антон Миранчук, отпасовавший на Федора Смолова, переправившего мяч в ворота — 0:1!

Казалось, что после невнятной концовки тайма ЦСКА возьмет инициативу в свои руки, но не тут то было: вторая половина игры стартовала с чудо-сэйва Акинфеева после выстрела Чорлуки и последующего добивания Эдера. А затем Смолов мог оформлять дубль. Форвард раскачал молодого защитника Вадима Карпова и вышел один на дин, но попал в штангу.

Совсем тяжелым положение ЦСКА стало на 59-й минуте. Кристьян Бистрович зарядил по ноге Владиславу Игнатьеву и получил желтую карточку. Занятно, что Виктор Гончаренко за минуту до этого готовил замену — вместо словенца на поле должен был выйти Федор Чалов.

Похожий эпизод случился неделю назад в Казани, где защитник «Спартака» Павел Маслов удалился буквально за мгновение до того, как его должен был сменить Илья Гапонов.

В этот момент «Локомотив» попытался закончить матч, но очередной удар Смолова взяла на себя перекладина.

В концовке убойнейший момент упустил Федор Чалов, не сумевший внятно попасть по мячу после скидки Георгия Щенникова во вратарскую площадь. В добавленное время вышедший на замену Франсуа Камано не воспользовался ошибкой Хердура Магнуссона — его выход самоотверженно прервал Акинфеев.

Эта победа позволила «Локомотиву» одержать вторую победу подряд и набрать 15 очков.

«Железнодорожники» приблизились к армейцам на расстояние в одно очко. Красно-синие, в свою очередь, отпустили петербургский «Зенит» и «Спартак», которым предстоит выяснить отношения уже в следующем туре.