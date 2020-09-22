Гол из офсайда: РФС признал ошибку судей в матче «Зенита»

19 сентября в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в Екатеринбурге — 1:1. Единственным голом в составе сине-бело-голубых отметился Артем Дзюба, у хозяев поля автором ответного мяча стал Андрей Панюков. Если к голу екатеринбуржцев вопросов не возникало, то эпизод со взятием ворот «Урала» игроками «Зенита» обсуждался на протяжении нескольких дней после матча.

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На четвертой минуте встречи Данил Круговой протащил мяч до чужой штрафной площади и выполнил кросс в направлении Дзюбы. Тот, отклеившись от опеки, точно пробил в одно касание. Изначально судьи этот гол не засчитали, зафиксировав у капитана «Зенита» офсайд. Однако позднее главный арбитр встречи Сергей Карасев, посоветовавшись с отвечающим за VAR Алексеем Матюниным, решение изменил и указал на центр поля.

Эпизод вызвал много споров. На повторе было видно, что в момент паса Дзюба был на половину корпуса ближе к воротам, чем защитник. Однако инфографика от VAR показала, что форвард «Зенита» якобы находился в правильном положении.

Судейская комиссия Российского футбольного союза впоследствии этот момент разобрала и 22 сентября поделилась итоговым отчетом, из которого следует, что гол был засчитан ошибочно.

«Первоначальное решение ассистента судьи о фиксации положения «вне игры» было правильным. VAR и AVAR неправильно расположили линию офсайда по голове, а не стопе Артема Дзюбы. При этом «стоп-кадр» без линий, показанный ТВ-вещателем во время трансляции, был неверным в отношении положения игроков, так как момент паса еще не произошел», — говорится в отчете.

О результативной ошибке судейской бригады руководство «Урала» в лице президента клуба Григория Иванова говорило сразу после матча. Теперь же, когда комитет РФС признал этот просчет официально, руководитель екатеринбургской команды открыто раскритиковал Алексея Матюнина. Именно с его подачи и было принято решение засчитать взятие ворот.

«Я не говорю, что мы бы обязательно выиграли, если бы гол Дзюбы был отменен. Может, этот гол сыграл плохую услугу «Зениту», и они немного расслабились. Не забей они, то, может, и не расслабились бы. Мы бы могли и не выиграть. Дело в другом. В каждой игре судьи что-то придумывают. Я видел лицо Карасева и линейного арбитра, которые были уверены, что Дзюба в офсайде, а VAR говорит, что все хорошо. Теперь эпизод разобрали, и оказалось, что линию нарисовали неправильно. Матюнин — он и есть Матюнин!

Как они рисуют все эти линии, неясно. Вся страна видела офсайд, а Матюнин — нет. Вот это предвзятость»,

— цитирует Иванова Sport24.

Теперь официально: гол Дзюбы в ворота Помазуна засчитывать было нельзя. Судьи, работавшие на VAR, проведут дополнительные тренировки.



Хорошей учёбы.https://t.co/41UA5CYmjd — ФК Урал (@FCURAL) September 22, 2020

Интересно, что сам автор уже скандального гола еще до доклада РФС утверждал, что VAR сработал качественно и правильно отменил изначальное решение Карасева об офсайде и засчитал гол.

«У VAR есть своя камера, по которой четко видно, что на 1–2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Когда по динамике эпизод первый раз повторили, думал, железный офсайд. Но когда увидел момент с прочерченными линиями, увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше моей. Обмануть в таких вещах VAR невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе», — говорил капитан сине-бело-голубых в эфире «Матч Премьер».

Как оказалось, обмануть технику все-таки можно.

После 8-ми туров РПЛ «Зенит» имеет в своем активе 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Столько же баллов набрал и московский «Спартак», который уступает петербуржцам только из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей. «Урал» после ничьи с петербуржцами закрепился на 11-й строчке с десятью очками.