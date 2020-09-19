«Гол нельзя было засчитывать»: судейский скандал в матче «Зенита»

Матчи с участием «Урала» и «Зенита» обычно особого интереса не вызывают ввиду отсутствия конкуренции. До сегодняшней встречи в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги за всю новейшую историю команды играли друг с другом 19 раз, и лишь дважды екатеринбуржцы смогли отнять очки у сине-бело-голубых, сыграв вничью. Ничего сенсационного не предвещал и сегодняшний матч: «Зенит» захватил лидерство в РПЛ, а «Урал» под руководством Юрия Матвеева пока результатами особо не впечатляет. За скобки разве что можно вынести победу над «Краснодаром» (1:0).

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Статус фаворита команда Сергея Семака начала оправдывать в самом дебюте встречи. И уже на четвертой минуте петербуржцы счет открыли. Данил Круговой сыграл на перехвате, протащил мяч до чужой штрафной площади и сделал прострельную передачу на Артема Дзюбу, который в касание отправил мяч в сетку ворот. Правда, гол изначально был отменен: лайнсмены зафиксировали у капитана «Зенита» положение «вне игры». И, пожалуй, сделали это верно — на повторе видно, что форвард был ближе к чужим воротам, чем защитник.

Однако работники VAR, за который отвечал Алексей Матюнин, неожиданно отменили решение главного судьи Сергея Карасева, и тот спустя две минуты совещаний с видеоассистентами указал на центр поля — 1:0.

Естественно, крайне спорный гол вызвал массу комментариев.

Запомните, на первом фото офсайд, а на втором чистый гол! pic.twitter.com/Imb4KgqEQ2 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 19, 2020

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов, ныне разбирающий едва ли не все спорные моменты в матчах Премьер-лиги, например, посчитал, что его коллеги ошиблись, засчитав гол Дзюбы. По его словам, форвард «Зенита» без сомнений находился в офсайде.

«Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. При разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбе. Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. У Дзюбы был офсайд», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Несколько иначе высказался телекомментатор Геннадий Орлов, известный своими симпатиями к «Зениту».

«Там носочек Дзюбы и нога защитника. Спорный момент. Мы вместе с Игорем Гамулой смотрели эпизод, сначала пришли к тому, что офсайд, но потом рассмотрели микроскопический. В принципе, если ноги нападающего и защитника находятся на одной линии, то приоритет у нападающего в пользу атаки. Так считают арбитры», — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

Так или иначе, «Зенит» свое преимущество сохранить не сумел. Петербуржцы выглядели уверенно, но играли без обострения в линии нападения, за что и были наказаны в середине второго тайма.

На 69-й минуте Круговой допустил позиционную ошибку, упустив Андрея Панюкова, на которого классный скрытый пас сделал Даниэль Мишкич. Экс-форвард «Зенита» свою бывшую команду не пожалел и расстрелял ворота Михаила Кержакова.

Сам футболист после матча признался, что ему очень хотелось забить именно «Зениту».

«Довольны результатом. Сегодня хорошо играли, и, считаю, ничья — это закономерно. Надеюсь продолжить голевую серию. Очень ждал, что забью, поскольку давно уже не забивал в Премьер-Лиге. Рад, что именно «Зениту» удалось забить», — сказал Панюков в эфире «Матч Премьер».

Матч завершён, ничья. Нам забили спорный гол, мы забили крутой гол.



Спасибо парням за игру!#УралЗенит - 1:1. pic.twitter.com/ofRD8wL8EU — ФК Урал (@FCURAL) September 19, 2020

1:1 — «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ, но лидерство в этом туре может потерять. Петербуржцев в случае победы могут опередить «Сочи» и при определенных раскладах «Спартак». Для команды Сергея Семака эта встреча, кстати, стала уже третьей в четырех последних матчах, в которых были потеряны очки. На очереди у сине-бело-голубых домашний матч с «Уфой».