«Судейство вы сами видели»: как «Зенит» обыграл «Спартак»

Сенсация от «Химок»

Российский сезон после вынужденной паузы в несколько месяцев из-за пандемии коронавируса возобновился только в Премьер-лиге. А вот Олимп-ФНЛ завершилась досрочно.

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Так, подмосковные «Химки» получили право выступить в новом сезоне в РПЛ, поскольку на момент остановки сезона занимали вторую строчку таблицы. Воспользуются они этим правом или нет, непонятно до сих пор.

Но «Химки» также являлись полуфиналистом Кубка страны, где им предстоял матч с «Уралом» из Екатеринбурга. И если «шмели» готовились к поединку, набирая тонус через игры чемпионата после рестарта, то у химчан ни одной официальной игры не было.

Все это делало команду из Екатеринбурга уверенным фаворитом, а дополнительной мотивации ей придавал тот факт, что финал должен пройти на ее стадионе.

Однако реалии оказались совсем иными. «Химки» Сергея Юрана предстали очень мотивированным и собранным, а также достаточно мастеровитым коллективом и уже в первом тайме забили трижды, на что во второй половине встречи уральцы смогли ответить лишь одним точным ударом.

«Мы доказали, что мы команда РПЛ, финалист Кубка, поэтому мы однозначно будем играть в РПЛ. Команда «Химки» вышла в финал Кубка, оставила многие команды за бортом и не выйдет в Премьер-лигу? Это абсурд, — заявил после матча сам главный тренер.

— Я знаю, что решение было в пятницу, выделили минимальные средства, чтобы команда играла в РПЛ. Вы не представляете, как я готовил команду.

Постоянные вбросы, что мы будем в ФНЛ, команда это все читает... Нужно было их сконцентрировать на полуфинале. Мы доказали руководству Московской области и губернатору, что мы должны играть в Премьер-лиге».

А вот наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, который выигрывал национальный Кубок с ныне почившим «Тосно», сразу после матча сообщил, что уходит в отставку.

Юран же не успокоился и немного позже взорвал информ-пространство еще одним громким выступлением, заявив, что место «Химок» в РПЛ на будущий сезон якобы кем-то продано.

«Я хочу сделать заявление. Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите, — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

— Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!

На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в Премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы — в ФНЛ».

Скандал в Санкт-Петербурге

Но по части резонанса все это осталось в некоторой тени происходившего в Санкт-Петербурге, где встречались «Зенит» и «Спартак».

Команда Сергея Семака досрочно оформила чемпионский титул и теперь на пути к «золотому дублю», которого не было давненько. А вот спартаковцы рисковали уже три года провести без трофеев и окончательно провалить сезон, оставшись еще и без еврокубков.

Матч был принципиальным, а его статус предполагал острое соперничество, в котором несколько нивелировалась разница в классе.

Игра оправдала ожидания в плане накала, да и с прогнозом большинство оказалось право — «Зенит» победил и вышел в финал.

Вот только победа получилась с определенным «душком», поскольку ключевые судейские решения вышли очень уж неоднозначными.

Сначала, еще при счете 0:0, на девятой минуте Юрий Жирков потянул в штрафной питерцев за майку Александра Соболева, завалив того на газон и не позволив поразить уже пустую часть створа ворот.

В этом эпизоде наиболее удивительным был тот факт, что VAR не останавливал игру для просмотра момента, который выглядит как минимум спорным, а то и просто похож на пенальти.

Зато 13 минут спустя, когда Сердар Азмун упал в спартаковской штрафной, а арбитр назначил угловой, посчитав, что Илья Гапонов был первым на мяче, видеоарбитры долго изучали эпизод и рекомендовали Сергею Иванову указать на точку, что рефери и сделал, посмотрев видео сам.

В концовке тайма судьи отменили гол Самюэля Жиго из-за офсайда, что было сделано также после просмотра VAR, и когда через минуту Александр Соболев абсолютно чисто забил головой, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско побежал праздновать к резервному арбитру, показывая тому экран телевизора. За это немецкому специалисту тоже могли предъявить «горчичник», но для разнообразия не стали.

«Зенит» сразу после засчитанного спартаковского гола ответил своим, и хотя красно-белые показывали, что у сделавшего голевую передачу на Далера Кузяева Малкома была игра рукой, на самом деле все было чисто.

Во второй половине зрители не увидели голов, но спорные эпизоды не прекратились. Таковых было три, и во всех случаях решение было принято не в пользу «Спартака», причем если VAR и изучал моменты, то никак себя не проявил.

На 62-й минуте Соболев снова упал в чужой штрафной, убрав мяч под себя. На повторах стало ясно, что Вильмар Барриос попал спартаковцу рукой в челюсть, после чего тот еще какое-то время за нее держался.

На 82-й минуте Йордан Осорио недружелюбно обошелся в зенитовской штрафной с набравшим скорость с мячом Айртоном, либо толкнув того в спину, либо сыграв корпусом в плечо бразильцу.

Наконец, на 89-й минуте вышедший на замену Магомед Оздоев влетел в того же Айртона, получив за это желтую карточку. Вот только сделал это зенитовец, попав оппоненту открытыми шипами прямой ноги в голеностоп, и у арбитра были все основания изменить решение, показав красную карточку. Вот только команды от VAR опять не последовало.

«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели.

Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит. Я благодарен тренеру и ребятам за эту игру.

Надеюсь, что в следующем сезоне мы будем сильнее, несмотря на то, что происходит», — сказал после игры владелец «Спартака» Леонид Федун.

Главный тренер спартаковцев Доменико Тедеско не стал обсуждать работу судей, а вот бывшие арбитры выступили в прессе, заявив, что судейство действительно было не в пользу красно-белых.

«Конечно, Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол, это чистый пенальти. Почему VAR не вмешался? Такие моменты надо щелкать как семечки. Они, видимо, не разбираются в судействе», — считает Сергей Хусаинов.

«Иванов должен был ставить пенальти в ворота «Зенита». Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку», — высказался про тот же эпизод Игорь Федотов.