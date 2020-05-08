Предательства и побеги: почему уход от Тутберидзе — всегда драма

Почему не дарят цветы

Побег со сборов Полины Шелепень, отказ выходить на тренировку Дарьи Паненковой, классический уход по-английски с уведомлением через посредника Полины Цурской, тот же уход в комбинации с игнорированием сообщений Евгении Медведевой, а также отказ Александры Трусовой отвечать на звонки тренеров, — за время своей карьеры Этери Тутберидзе видела множество вариантов расставания с учениками.

И почти во всех случаях прощание с более-менее известным фигуристом превращалось в драму.

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Слова Тутберидзе о том, что ученик не зашел даже поблагодарить за сотрудничество и подарить букет, стали известным мемом среди любителей фигурного катания после неожиданного ухода Медведевой. Однако впервые эта фраза прозвучала еще семь лет назад, после расставания с первой «выстрелившей» ученицей Хрустального — Шелепень.

«Было обидно чисто по-человечески, что Полина, приняв решение поменять тренера, не посчитала нужным хотя бы прийти на каток с букетом цветов и сказать спасибо. Убежала из Новогорска, и после этого я ее больше не видела. Почему просто не сказать «спасибо» за проведенные вместе годы?» — рассуждала наставница в интервью «СЭ».

Почему же большинство расставаний с талантами происходит именно так?

Во-первых, уходящие из Хрустального фигуристы нередко объясняют свое решение тем, что недовольны отношением к себе тренерского штаба, — не хватает внимания, заботы, понимания или не устраивает манера общения.

Таким образом, возникает именно личный конфликт, а не претензии к каким-либо техническим моментам, вроде нехватки льда (здесь у Хрустального все в порядке). А проблемы в личных взаимоотношениях редко когда могут закончиться спокойным расставанием и цветами в благодарность.

Вот как рассказывала о напряженном общении с наставницей Цурская в эфире телеканала «Дождь»:

«Если Этери Георгиевна видит, что ты что-то можешь — даже если ты всем своим видом показываешь, что «не сегодня, не могу, не хочу» — она будет тебя заставлять.

Я начала ей отвечать, может, где-то не слушаться. Конечно, Этери Георгиевне это не нравится — она начинает ругаться, чтобы поставить тебя на место, чтобы тебе объяснить, что ты не прав».

Периодически возникающие серьезные проблемы в отношениях с учениками — это обратная сторона эффективно работающей схемы по достижению успеха в группе Тутберидзе.

Основными пунктами этой модели являются ровное отношение тренеров ко всем ученикам без исключения, жесткая дисциплина, постоянный труд на пределе возможностей и никаких поблажек, особых условий и пристального персонального внимания к отдельному спортсмену. Даже если это одна из главных звезд.

И если более юные фигуристы от этого равенства только выигрывают, то уже состоявшиеся атлеты видят в нем потери для себя и не всегда согласны работать по этой схеме. Тем более до конца карьеры. Это приводит к потере взаимопонимания, конфликтам и в какой-то момент — к смене тренера.

Однако Тутберидзе сама выбрала этот путь и уже неоднократно говорила, что отклоняться от него не собирается. Серьезные плоды в виде постоянных медалей он приносит, а значит, игра стоит свеч, несмотря на некоторые потери по пути.

Второй причиной возникновения драм и конфликтов после расставания является характер самой наставницы — очень прямой и иногда взрывной. От нее не стоит ждать стандартных дипломатичных фраз про то, что переходы — это нормальное явление в спорте и что обе стороны получили бесценный опыт.

Тутберидзе всегда высказывается максимально честно и своих эмоций по поводу прощания не скрывает. Демонстрация переписки с Медведевой в эфире Первого канала как доказательство того, что девушка игнорировала ее сообщения, — квинтэссенция этой предельной честности.

С одной стороны, это хорошо — наставница никого не обманывает и фактически расписывается в том, что искренне переживает из-за ухода учеников, несмотря на образ неприступной снежной королевы.

С другой, кажется, что именно это заставляет некоторых учеников бояться приходить к Тутберидзе и сообщать о своем решении лично. Потенциальная реакция строгой наставницы пугает больше, чем несоблюдение этической стороны расставания. Поэтому так мало визитов с цветами и так много вопросов у бывшего тренера. И, соответственно, драмы.

Исключение из школы и обвинения в предательстве

Стоит отметить, что уход Трусовой Тутберидзе прокомментировала едва ли не мягче всех предыдущих трансферов.

По крайней мере, это не сравнить с тем, что было после расставания с Медведевой и даже с Шелепень, у которой, по словам наставницы, на самом деле не оказалось «никаких спортивных амбиций» и она «совершенно не годилась для прыжков».

В заявлении по поводу Русской Ракеты был лишь непрозрачный намек на то, что фигуристку «перекупил» Евгений Плющенко, который не воспитал пока ни одного фигуриста, в то время как в Хрустальном «сами создают спортсменов».

Объяснить относительную сдержанность можно тем, что наставница узнала о переходе за две недели до того, как информация проникла в СМИ, и уже успела остыть, а также тем, что Тутберидзе с годами все больше закрывается и все меньше демонстрирует эмоции на публике.

Однако за именитую наставницу высказались ее ближайшие лица, которые со стопроцентной вероятностью разделяют ее точку зрения.

Так, один из тренеров группы Даниил Глейхенгауз в интервью для Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказал, что о решении Трусовой уйти сообщили ее родители, а сама она не отвечала на звонки тренеров. Также специалист поведал, что академия Плющенко уже несколько лет «пытается позвать к себе как спортсменов, так и тренеров» Хрустального, предлагая им определенные «суммы».

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70», к которому относится каток Хрустальный, Ренат Лайшев пошел еще дальше и сравнил уход Трусовой с предательством.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством.

Талант Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить ее учеников. Все знают эти случаи, и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата», — написал Лайшев в своем Instagram, добавив, что теперь ему придется по уставу исключить Трусову из школы «Самбо-70».

Однако откровеннее всех высказался хореограф группы Тутберидзе — Алексей Железняков.

«По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстегивала сильнейшая конкуренция в команде, — вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших?» — заявил специалист в интервью «СЭ».

Также хореограф сообщил, что отписался от Трусовой в Instagram, поскольку, «когда человек предает, он перестает для нас существовать»,

и положительно оценил идею о создании контрактных отношений с фигуристами, чтобы они больше не «плевали в души своим наставникам».

В то же время, по его словам, в Хрустальном не собираются удерживать уговорами даже самых ярких звезд, так как «с такой тренерской командой можно вырастить новых чемпионов». Напоследок Железняков саркастически предложил Плющенко нанять Тутберидзе в постановщики программ для Русской Ракеты, а также обвинил его супругу Яну Рудковскую в поиске скандалов ради хайпа.

«Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать ее нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, так, мол, и так, ищем постановщика, помоги.

А по поводу госпожи Рудковской скажу так: все отлично знают, как она умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть. В ход идет все, просто все ресурсы.

Такие занятия — не наш удел, и уважения у других людей это не вызывает. Надо быть выше всего этого и идти своим путем. Светлым путем», — подытожил хореограф.

Таким образом, очередной трансфер из Хрустального превратился в драму с весьма серьезными обвинениями и упреками в сторону уходящей стороны, и продолжение еще следует.

Для нейтральных любителей фигурного катания это, скорее, плюс, потому что всегда интереснее следить за тем, что вызывает эмоции и порождает новые принципиальные противостояния. Однако насколько это хорошо для имиджа группы Тутберидзе и спокойствия внутри нее — пока вопрос.