У Тутберидзе такое и не снилось: что Плющенко пообещал Трусовой

«Могу профинансировать специалистов»: для чего Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

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Евгений Плющенко заявил, что откажется от большинства шоу и будет «24 на 7» работать со своей новой ученицей Александрой Трусовой, наймет специалистов, которые помогут фигуристке преодолеть слабости в скольжении, а также пригласит для нее отдельного постановщика программ. Сама же Трусова решила не давать никаких комментариев до официального оформления ухода из группы Этери Тутберидзе. «Газета.Ru» рассуждает, какие цели преследует Русская Ракета, вступая в рискованный тандем с Плющенко, и в чем ее положение будет явно выгоднее, чем у Анны Щербаковой и Алены Косторной.

В чем замысел Трусовой

Александра Трусова решила кардинально изменить модель построения своей карьеры в спорте.

Именно это стало одной из главных причин ее ухода из группы Этери Тутберидзе, где существующая схема тренировок и поведения тренеров по отношению к фигуристам себя уже зарекомендовала, была поставлена на поток и уж точно не стала бы претерпевать больших изменений даже ради обладательницы четырех четверных прыжков.

Как же выглядит схема работы Хрустального? Основные пункты:

1) постоянный технический прогресс, разучивание ультра-си даже по ходу сезона и вообще потрясающая смелость в этом аспекте (обратная сторона — увеличение риска серьезных травм, которые могут поставить крест на карьере или выбить из спорта на долгий срок);

2) сумасшедшая конкуренция на тренировках, этакий «волшебный суп», в котором варятся все спортсмены, перенимая друг у друга лучшее и естественным образом подстегивая к развитию (обратная сторона — много звезд, а значит, меньше внимания каждому; невозможно начать уделять кому-то больше времени без того, чтобы этого не заметили остальные и у них не возникли вопросы; качество персональной работы может страдать);

3) как следствие, меньше личного во взаимоотношениях, более жесткая дисциплина, нет ярко выраженного особенного подхода и внимания даже к главным звездам. Такая тактика по идее должна помочь сгладить углы и дать всем «равные возможности» в «волшебном супе», однако лидерам, испытывающим трудности, не становится от этого легче, когда они чувствуют, что им реально нужно в какой-то момент больше помощи и понимания.

Наверняка есть и другие аспекты, но это то, что видится на поверхности.

Естественно, Трусова не собирается отбрасывать все пункты этой схемы, в которой есть много действительно эффективного, — например, постоянное разучивание ультра-си, несмотря на возможные риски.

Но кое-что Русская Ракета решила поменять в корне, а именно — отказаться от «волшебного супа» и жесткой, безличной субординации в пользу индивидуального подхода к ней.

Теперь вокруг королевы квадов будет сосредоточено все внимание нескольких сильных тренеров, которые будут работать над стабильностью ее прыжков; специально для нее будут приглашаться хореографы и специалисты по развитию навыков скольжения, хореографии и презентации программ (то, в чем фигуристке надо сильно прибавить); любое ее недомогание или сомнение будет детально рассматриваться и обсуждаться; появится возможность чаще высказывать свое мнение и корректировать собственный путь в фигурном катании.

И в самом деле теперь очень интересно посмотреть, что выйдет из Трусовой при такой модели работы.

Роскошью предельно индивидуального подхода сейчас не обладает ни одна из самых талантливых девушек Хрустального — ни Алена Косторная, ни Анна Щербакова, ни Камила Валиева.

Другое дело, что в академии Плющенко пока нет специалистов с такими известными на весь мир именами, как Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков (технический тренер) и Даниил Глейхенгауз (тренер и постановщик программ), так что за успех данной эпопеи сейчас никто не поручится. Но лишь за то, что фигуристка отважилась на такой шаг и решила попробовать новую схему построения своей карьеры, ей уже стоит поаплодировать.

Храбро это или безумно — покажет время.

Что пообещал сделать Плющенко

Евгений Плющенко заявил, что этот путь Трусова выбрала себе сама, — без уговоров и какого-либо давления со стороны его академии, — а также пообещал, что наймет лучших специалистов для ее развития как спортсменки.

«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ.

Мы уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программу.

Общаемся по поводу программ с Сергеем Розановым (талантливый тренер, ставящий элементы ультра-си, который перешел из группы Тутберидзе вместе с Трусовой. — «Газета.Ru»), музыку уже выбрали.

Трусова понимает, что нужно больше работать над скольжением, над компонентами. Мы это тоже прекрасно понимаем и сделаем. Будут привлечены и задействованы все силы во всех форматах и аспектах. Я могу себе позволить и профинансировать разных специалистов», — цитирует олимпийского чемпиона Sport24.

Также Плющенко заверил, что откажется от большинства своих выступлений в шоу, которые раньше отнимали у него много времени по ходу сезона и не давали сосредоточиться на тренерской деятельности. Вообще, когда его академия только открылась, чемпион являлся в ней, скорее, главным менеджером, а наставников для спортсменов нанимал. Теперь же он сообщил, что решил стать одним из тренеров собственной школы в полном смысле этого слова.

«В настоящее время у меня есть свои группы, которые я веду и занимаюсь с ними каждый день – две тренировки, общая и специальная физическая подготовка. Я убрал большую часть показательных выступлений в прошлом году. Сейчас я заточен на тренерскую деятельность.

Буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7.

Мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиады», — заявил Плющенко.

При этом специалист подтвердил, что будет работать вместе с Сергеем Розановым, который хорошо знаком Трусовой по группе Тутберидзе (не исключается, что Русская Ракета решилась на переход именно вслед за этим наставником). Стоит подчеркнуть, что Розанов станет в академии Плющенко самостоятельным тренером, в то время как в Хрустальном он был не на первых ролях и работал в основном с юниорами. Так что для него, как и для Александры, это переход к немного другой модели карьеры.

«О переходе Трусовой и Розанова мне было известно достаточно давно. Это взвешенное решение и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера.

Розанов в моей академии будет полноценным тренером. Его никто не будет задвигать на какие-то задворки, он будет выходить на соревнованиях и вести свою группу вместе со мной», — заверил Плющенко.

Напоследок олимпийский чемпион прокомментировал и свой конфликт с Тутберидзе, который тянется еще с зимы. По его словам, давние выпады наставницы его уже не задевают, и он даже посоветовал Трусовой красиво попрощаться с прежним тренерским штабом.

«Уже отпустил эту ситуацию. Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. Александре и ее родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, по-человечески. Позвонить, встретиться, пожелать добра, поблагодарить за проделанную работу. Работа была проделана действительно гигантская», — подытожил Плющенко.

Что ж, пока что его слова и намерения кажутся грамотными. Мотивацию и логику Русской Ракеты также вполне можно понять.

И для Трусовой, и для Плющенко это сотрудничество – прыжок в неизвестность с серьезными рисками, а также с золотом Олимпиады и именем целой академии на кону, но это настолько в характере обоих, что останавливать не хочется.