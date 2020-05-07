У Тутберидзе такое и не снилось: что Плющенко пообещал Трусовой

В чем замысел Трусовой

Александра Трусова решила кардинально изменить модель построения своей карьеры в спорте.

Именно это стало одной из главных причин ее ухода из группы Этери Тутберидзе, где существующая схема тренировок и поведения тренеров по отношению к фигуристам себя уже зарекомендовала, была поставлена на поток и уж точно не стала бы претерпевать больших изменений даже ради обладательницы четырех четверных прыжков.

Как же выглядит схема работы Хрустального? Основные пункты:

1) постоянный технический прогресс, разучивание ультра-си даже по ходу сезона и вообще потрясающая смелость в этом аспекте (обратная сторона — увеличение риска серьезных травм, которые могут поставить крест на карьере или выбить из спорта на долгий срок);

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2) сумасшедшая конкуренция на тренировках, этакий «волшебный суп», в котором варятся все спортсмены, перенимая друг у друга лучшее и естественным образом подстегивая к развитию (обратная сторона — много звезд, а значит, меньше внимания каждому; невозможно начать уделять кому-то больше времени без того, чтобы этого не заметили остальные и у них не возникли вопросы; качество персональной работы может страдать);

3) как следствие, меньше личного во взаимоотношениях, более жесткая дисциплина, нет ярко выраженного особенного подхода и внимания даже к главным звездам. Такая тактика по идее должна помочь сгладить углы и дать всем «равные возможности» в «волшебном супе», однако лидерам, испытывающим трудности, не становится от этого легче, когда они чувствуют, что им реально нужно в какой-то момент больше помощи и понимания.

Наверняка есть и другие аспекты, но это то, что видится на поверхности.

Естественно, Трусова не собирается отбрасывать все пункты этой схемы, в которой есть много действительно эффективного, — например, постоянное разучивание ультра-си, несмотря на возможные риски.

Но кое-что Русская Ракета решила поменять в корне, а именно — отказаться от «волшебного супа» и жесткой, безличной субординации в пользу индивидуального подхода к ней.

Теперь вокруг королевы квадов будет сосредоточено все внимание нескольких сильных тренеров, которые будут работать над стабильностью ее прыжков; специально для нее будут приглашаться хореографы и специалисты по развитию навыков скольжения, хореографии и презентации программ (то, в чем фигуристке надо сильно прибавить); любое ее недомогание или сомнение будет детально рассматриваться и обсуждаться; появится возможность чаще высказывать свое мнение и корректировать собственный путь в фигурном катании.

И в самом деле теперь очень интересно посмотреть, что выйдет из Трусовой при такой модели работы.

Роскошью предельно индивидуального подхода сейчас не обладает ни одна из самых талантливых девушек Хрустального — ни Алена Косторная, ни Анна Щербакова, ни Камила Валиева.

Другое дело, что в академии Плющенко пока нет специалистов с такими известными на весь мир именами, как Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков (технический тренер) и Даниил Глейхенгауз (тренер и постановщик программ), так что за успех данной эпопеи сейчас никто не поручится. Но лишь за то, что фигуристка отважилась на такой шаг и решила попробовать новую схему построения своей карьеры, ей уже стоит поаплодировать.

Храбро это или безумно — покажет время.

Что пообещал сделать Плющенко

Евгений Плющенко заявил, что этот путь Трусова выбрала себе сама, — без уговоров и какого-либо давления со стороны его академии, — а также пообещал, что наймет лучших специалистов для ее развития как спортсменки.

«Инициатива сугубо спортсмена! Никто никого не подгонял и не переманивал у других тренеров и школ.

Мы уже начали искать хореографов. Не исключаю, что будет иностранец и на короткую, и на произвольную программу.

Общаемся по поводу программ с Сергеем Розановым (талантливый тренер, ставящий элементы ультра-си, который перешел из группы Тутберидзе вместе с Трусовой. — «Газета.Ru»), музыку уже выбрали.

Трусова понимает, что нужно больше работать над скольжением, над компонентами. Мы это тоже прекрасно понимаем и сделаем. Будут привлечены и задействованы все силы во всех форматах и аспектах. Я могу себе позволить и профинансировать разных специалистов», — цитирует олимпийского чемпиона Sport24.

Также Плющенко заверил, что откажется от большинства своих выступлений в шоу, которые раньше отнимали у него много времени по ходу сезона и не давали сосредоточиться на тренерской деятельности. Вообще, когда его академия только открылась, чемпион являлся в ней, скорее, главным менеджером, а наставников для спортсменов нанимал. Теперь же он сообщил, что решил стать одним из тренеров собственной школы в полном смысле этого слова.

«В настоящее время у меня есть свои группы, которые я веду и занимаюсь с ними каждый день – две тренировки, общая и специальная физическая подготовка. Я убрал большую часть показательных выступлений в прошлом году. Сейчас я заточен на тренерскую деятельность.

Буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру, работать с ней, можно сказать, 24 на 7.

Мы молодые и дерзкие, поэтому ставим задачу стать первыми на чемпионате мира, Европы и Олимпиады», — заявил Плющенко.

При этом специалист подтвердил, что будет работать вместе с Сергеем Розановым, который хорошо знаком Трусовой по группе Тутберидзе (не исключается, что Русская Ракета решилась на переход именно вслед за этим наставником). Стоит подчеркнуть, что Розанов станет в академии Плющенко самостоятельным тренером, в то время как в Хрустальном он был не на первых ролях и работал в основном с юниорами. Так что для него, как и для Александры, это переход к немного другой модели карьеры.

«О переходе Трусовой и Розанова мне было известно достаточно давно. Это взвешенное решение и Саши как спортсмена, и Сережи как тренера.

Розанов в моей академии будет полноценным тренером. Его никто не будет задвигать на какие-то задворки, он будет выходить на соревнованиях и вести свою группу вместе со мной», — заверил Плющенко.

Напоследок олимпийский чемпион прокомментировал и свой конфликт с Тутберидзе, который тянется еще с зимы. По его словам, давние выпады наставницы его уже не задевают, и он даже посоветовал Трусовой красиво попрощаться с прежним тренерским штабом.

«Уже отпустил эту ситуацию. Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. Александре и ее родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, по-человечески. Позвонить, встретиться, пожелать добра, поблагодарить за проделанную работу. Работа была проделана действительно гигантская», — подытожил Плющенко.

Что ж, пока что его слова и намерения кажутся грамотными. Мотивацию и логику Русской Ракеты также вполне можно понять.

И для Трусовой, и для Плющенко это сотрудничество – прыжок в неизвестность с серьезными рисками, а также с золотом Олимпиады и именем целой академии на кону, но это настолько в характере обоих, что останавливать не хочется.