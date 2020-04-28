€400 млн убытков: сколько потеряют «Барса» и «Реал»

Общий коллапс

Футбольный мир потихоньку собирается вернуться к соревновательному режиму после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Он оказался очень серьезным как в спортивном, так и в финансовом плане, ударив по многим клубам.

Реклама

Так, например, в Бельгии, которая первой объявила об отмене оставшейся — самой интересной — части национальной элитной лиги, не получили лицензию на следующий сезон четыре клуба элиты и несколько команд второго эшелона.

Под раздачу попал в том числе «Стандард» из Льежа, имеющий на своем счету 10 национальных чемпионских титулов, а последний раз выигрывавший золото совсем недавно — в 2018 году!

Наверняка проблемы будут и у французских клубов — 28 апреля стало известно, что чемпионаты в Лиге 1 и Лиге 2 в сезоне-2019/20 не будут продолжены. А ведь ранее beIN Sports и Canal+, владеющие правами на показ футбола страны, объявили, что не будут переводить последний транш по телеконтракту, если сезон будет отменен.

А это колоссальные деньги — €153 млн, из которых €110 млн должна была заплатить катарская телесеть, а оставшиеся €43 млн переводил бы Canal+.

Без этих денег не исключено, что ряд французских клубов просто обанкротятся, но выхода нет — проведение массовых мероприятий в стране официально запрещено правительством до 1 сентября.

Испания будет играть

Но в Испании, где в случае полной отмены оставшейся части сезона убытки тоже достигли бы катастрофических масштабов, сезон, похоже, все-таки будет возобновлен.

Страна постепенно ослабляет карантинные меры, люди получили возможность понемногу выходить на улицу, а премьер-министр Педро Санчес дал зеленый свет на тренировки профессиональных клубов.

«Профессиональные спортсмены смогут тренироваться индивидуально с 4 мая. В спортивной сфере предусматривается открытие тренировочных центров с усиленными мерами гигиены и защиты и, если возможно, сменами»,

— цитирует чиновника AS.

Предполагается, что с 18 мая футболисты смогут заниматься в небольших группах. На поле игроки будут разделены на группы по шесть человек, а с 25 мая группы могут быть расширены до восьми.

1 июня тренировки должны стать уже общекомандными, после чего розыгрыш Примеры, где остается еще 11 туров, возобновится либо с 5-го, либо с 12-го июня.

У идеи возобновления сезона есть противники, в том числе и весьма неожиданные (об этом позже), но индустрию вида спорта в Испании это решение однозначно спасет.

По самым первым оценкам президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, клубы Примеры и Сегунды суммарно теряли бы в случае полной отмены оставшейся части сезона €678 млн, но позже цифры выросли до фантасмагорических почти €2 млрд!

Впрочем, даже при возобновлении сезона потерь избежать, конечно, не удастся. И они все равно будут очень серьезными, недаром же все команды договорились с игроками о сокращении зарплат.

Кризис «Барселоны»

Наиболее серьезные проблемы возникли у «Барселоны». Действующий чемпион страны является клубом с самой большой платежной ведомостью в мире. Она составляет €671 млн.

Каталонский клуб тратит на зарплаты более 70% бюджета, что является плохим показателем с точки зрения финансового здоровья.

Впрочем, как иначе, если один только Лионель Месси в статусе лучшего игрока мира зарабатывает €70 млн в год?

Ситуацию с окладами в клубе более-менее решили, договорившись с игроками о снижении зарплат аж на 70%, и это футболисты еще и сами приняли решение сверх этих денег скидываться на зарплату персоналу, что позволит клубу не снижать оклады работникам офиса, стадиона и базы.

Впрочем, даже так дела «Барселоны» не слишком хороши. И речь сейчас идет не о кризисе клубного руководства, которое покинули сразу шестеро директоров, обвинившие к тому же действующего президента Жозепа Бартомеу в растрате и фактически в воровстве из клубной кассы. А дело в том, что чемпионат абсолютно точно возобновится при пустых трибунах, и велика вероятность, что без зрителей матчи будут проводиться и как минимум в осенней части сезона-2020/21.

Только за концовку текущего розыгрыша «Барселона» потеряет на билетах не менее €50 млн! А ведь есть еще продажа атрибутики и клубный музей, благодаря которым набегает тоже довольно приличная сумма в несколько десятков миллионов.

С возобновлением сезона удастся сохранить теледеньги и призовые — и это несомненный плюс, но даже так руководству сине-гранатовых летом придется серьезно перетряхивать состав и разгружать платежную ведомость, а также рассчитывать на деньги от продаж.

И в этом плане клуб, конечно, тоже потеряет, потому что в обычное межсезонье выручил бы большие деньги, чем в посткоронавирусное трансферное окно.

В прессе мелькают как минимум шесть фамилий игроков, которых сине-гранатовые постараются продать: Антуан Гризманн, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Самуэль Умтити, Серджи Роберто и находящийся сейчас в аренде в «Баварии» Филиппе Коутиньо.

Конечно, в случае с «Барсой» ни о каком банкротстве речи не идет, но вот трансферные аппетиты клубу придется умерить. Подписать разом и Неймара, и Лаутаро Мартинеса точно не выйдет, и совсем не факт, что удастся забрать даже одного аргентинского форварда «Интера», ведь отступные Мартинеса составляют €111 млн, а дешевле его не собирается отпускать клуб. Впрочем, Неймар еще дороже.

Удивительно, что в таком положении руководство «Барсы» выступило против возобновления чемпионата (и в этом его поддерживают вроде как еще шесть клубов Примеры), а Бартомеу даже разрешил игрокам отказываться от выхода на поле, если те боятся риска заражения.

Стабильность «Реала»

Что до «Реала», то на нем общемировой футбольный финансовый кризис тоже отразится, но явно не так жестоко, как на главном конкуренте и антагонисте.

У «королевского клуба» все в порядке на внутренней кухне, а также нет проблем со счетами. Да, потеряны будут те же примерно €50 млн на билетах, а в сумме со всеми остальными убытками «сливочные» лишатся около €150 млн (потери «Барсы» будут больше предположительно на €50-70 млн), но в данном случае имеется слишком мягкая подушка безопасности.

Недаром же футбольное и баскетбольное подразделения «Реала» сократили оклады футболистам в случае возобновления сезона всего на 10% (если бы чемпионат окончательно отменили, снижение зарплат составило бы 20%).

Но даже в таких условиях Флорентино Перес умудрился не отменить реконструкцию «Сантьяго Бернабеу», которая стартует, даже несмотря на все карантинные меры и общие проблемы с финансами, а ведь мероприятие это дорогостоящее.

Очевидно, «Реал» легче переживет нынешнюю ситуацию, однако даже ему придется ужаться на трансферном рынке и отказаться, например, от мечты перевезти в Мадрид Килиана Мбаппе из «ПСЖ» уже в ближайшее межсезонье.