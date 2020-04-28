Запрет властей: чемпионат Франции завершили досрочно

Правительство Франции не разрешило возобновить национальное первенство по футболу. Как передает L'Equipe, премьер-министр страны Эдуар Филипп выступил с соответствующим заявлением 28 апреля.

«Большие спортивные события не могут проводиться до сентября. Футбольный сезон — 2019/2020 не может быть завершен», — отметил министр.

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Подобное решение пойдет вразрез с постановлением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обозначили 2 августа крайним сроком завершения национальных чемпионатов в Европе. Теперь местной федерации придется в срочном порядке искать средства для помощи клубам, многие из которых уже находятся на грани банкротства.

Чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавируса после 28-го тура. Изначально продолжение Лиги 1 было запланировано на 11 мая, когда в стране закончится карантин. Однако выход из режима чрезвычайной ситуации будет постепенным: власти продолжат наблюдать за ситуацией, стараясь купировать возможную повторную вспышку эпидемии. Именно поэтому запрет на проведение массовых мероприятий и будет действовать до сентября.

Aprиs l'annonce du gouvernement quant а l'impossibilitй de finir la saison en cours, un conseil d'administration extraordinaire de la LFP se tiendra ce mardi soir https://t.co/dOI0c881re pic.twitter.com/FFPUJTa7bS — L'ЙQUIPE (@lequipe) April 28, 2020

Случай Франции не уникален. Даже если говорить только об элитных дивизионах, то это уже третья лига, которая объявила об отмене оставшейся части чемпионата.

Первым стал чемпионат Бельгии, хотя там решение еще должно быть утверждено Королевским футбольным союзом, но за этим дело не станет.

Но если в Бельгии чемпионом будет объявлен уверенно лидировавший на момент остановки сезона брюссельский «Брюгге», то в соседних Нидерландах, ставших второй страной, где доигрывать чемпионат не будут, решено было оставить сезон без чемпиона. И это отчасти выглядит логичным, ведь действующий чемпион амстердамский «Аякс» и «АЗ Алкмар» имели одинаковое количество очков.

Пока непонятно, какой будет судьба французской Лиги 1. Лидером турнира является столичный «ПСЖ», который последний раз чемпионом не был, еще когда Килиан Мбаппе выступал за «Монако» (за последние семь лет парижане лишь в 2017-м не сумели взять золото Лиги 1).

В текущем же розыгрыше за 27 матчей «ПСЖ» набрал 68 очков, а идущий на втором месте «Марсель» имеет 56 баллов, проведя на матч больше.

Наверное, отдать парижской команде очередной чемпионский титул было бы логично, но пойдет ли на это лига, пока не сообщается. Как не сообщается и расклад с определением еврокубковых мест.

Если их раздадут по турнирному положению на момент остановки сезона, то в Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ» и «Марселем» попадут «Ренн» и «Лилль», а «Реймс», «Ницца» и «Лион» сыграют в Лиге Европы.

«Львы», постоянно попадающие в главный клубный турнир Европы, выглядят самой главной пострадавшей стороной, поскольку шанса исправить нынешнее положение они при таком раскладе не получат. Вообще без Европы в этом случае останется «Монако» Александра Головина, идущий девятым и отстающий от того же «Лиона» только на один балл.

УЕФА ранее предупреждал, что если национальные лиги не будут доиграны без уважительных причин, то он может лишить страну мест в еврокубках, но Францию это вряд ли коснется.

Не имея возможности проводить матчи до сентября по прямому распоряжению властей страны, лига оказывается заложником ситуации, а потому данная причина принимается УЕФА как веская.

Правда, у решения Лиги 1 уже нашлись критики. Например, в роли такового выступил глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

«Намного опаснее работать на фабрике, на заводе, чем играть без зрителей согласно протоколам Ла Лиги, достаточно строгим и составленным специалистами. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения, так как в противном случае очень важные экономические сектора могут исчезнуть, и это может произойти с профессиональным футболом, — цитирует испанского функционера As.

— До заседания исполнительного комитета, которое состоится 27 мая, еще есть время для того, чтобы представить свои планы. Можно возобновить чемпионат до конца июня. В общем, по моему скромному мнению, Франция приняла опрометчивое решение.

В Европе есть и другие страны, кроме Испании, которые собираются играть и уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия».

Но есть и другое мнение. Главный медик ФИФА Мишель Д'Уг призывает возобновить футбол уже со стартом следующего сезона.

«Мы все принимаем решения на государственном уровне. Это очень просто. Футбол – это не самое важное в жизни. Буду очень рад, если сможем начать следующий сезон и прекратить до него любые матчи, — приводит слова Д'Уга The Telegraph.

— Если сезон-2020/21 начнется в конце августа или в начале сентября, я буду счастлив. Тогда все могли бы избежать второй волны коронавируса, которая возможна.

Если бывает ситуация, когда медицина превалирует над экономическими аргументами, то это происходит сейчас. Это не вопрос денег, это вопрос жизни и смерти. Все просто».