Продать, чтобы купить: с кем расстанется «Реал»

Громкая селекция

«Реал Мадрид», лучший клуб ХХ века по версии ФИФА, а также самая титулованная команда мира, совсем недавно выигравшая три Лиги чемпионов подряд, даже в период отсутствия футбола остается одним из главных ньюсмейкеров.

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Пока «Барселону» раздирают внутренние противоречия, ставшие достоянием прессы, в «королевском клубе», словно нет сейчас никакого кризиса, планируют новые приобретения.

Пресса довольно уверенно в качестве главных трансферных целей на лето (или когда откроется трансферный рынок) называет юного норвежского снайпера Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», а также французского центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Ну а через год «сливочные» планируют подписать на свободном трансфере молодого суперфорварда Килиана Мбаппе — уже чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча». У него истекает срок контракта с «ПСЖ», который сам игрок продлевать отказывается наотрез, мечтая играть в Мадриде.

Серьезная экономия

В «Реале» игрокам сократили зарплаты на время пандемии (пока на пару месяцев) всего на 10%, клуб начал реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу», который после нее станет более современным.

Однако это все не значит, что на «королевском клубе» никак не скажется простой. Чтобы выйти на рынок и сработать на приобретения, необходимо будет продавать. По информации испанских СМИ, на выход стоят как минимум шесть принадлежащих «сливочным» игроков.

Речь идет о валлийце Гарете Бэйле, колумбийце Хамесе Родригесе, представляющем Доминиканскую Республику Мариано Диасе, а также о трех испанцах: Альваро Одриосоле, Начо Фернандесе и Лукасе Васкесе.

На продажах всех этих футболистов клуб рассчитывает заработать больше €120 млн, при этом важным фактором станут и освобождающиеся зарплатные деньги.

Например, Бэйл получает в год €15 млн, зарплата Хамеса составляет €7,8 млн, Начо получает около €5 млн, да и остальные игроки данного списка имеют оклады свыше €1 млн в год. Всего «Реал» при продаже этой шестерки сможет сэкономить €75 млн, если посчитать также оставшиеся годы по контрактам.

Убыточные активы

Наиболее выгодной для «королевского клуба» будет продажа Гарета Бэйла. На валлийце, как и на Хамесе Родригесе, рассчитывают заработать €32 млн, но при этом его зарплата, как уже было сказана, выше.

При этом нужно отметить, что в случаях обоих футболистов речь идет об убытках. Тот же Бэйл является самой дорогой покупкой в истории испанского клуба — за него в свое время было заплачено €100 млн.

В принципе своей игрой он во многом эту сумму отбил. За семь лет он забил 80 голов в Примере и выиграл один чемпионский титул, а также стал четырехкратным обладателем Кубка чемпионов.

При этом, он неоднократно ярко проявлял себя в финалах, причем не только лигочемпионских. Многие до сих пор помнят его забег в финале Кубка Испании против «Барселоны», когда он обогнал Марка Бартру, пробежав по дуге за боковой линией, и в итоге забил.

Другое дело, что в последние годы футболист не только перестал отрабатывать в обороне и показывать весь свой класс в атаке, но и сделал все, чтобы максимально сбить свою трансферную цену.

Апофеозом стал растянутый им вместе с партнерами по сборной Уэльса осенью плакат: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Зидан давно хочет продажи валлийца, и это тоже сбивает цену на него. Уйти Бэйл мог летом, но президент клуба в последний момент заблокировал трансфер в Китай за €25 млн.

В целом, продать за €32 млн вингера, который еще далеко не на сходе и при должной мотивации сможет показывать яркий футбол, более-менее реально, хотя и будет непросто из-за его высоких требований по уровню команды и зарплате.

Что касается Хамеса, то он был куплен «Реалом» после чемпионата мира-2014, где блистал в составе сборной Колумбии, за €80 млн.

Какое-то время колумбиец был основным и важным игроком «сливочных», но в итоге отправился в аренду в немецкую «Баварию» на два года. Она могла выкупить его за €45 млн и собиралась сделать это, но не стала по договоренности с самим полузащитником, решившим не продолжать выступления в Бундеслиге.

Родригес вернулся в Мадрид и в нынешнем, приостановленном из-за коронавируса сезоне имеет на своем счету семь матчей и один гол в Примере — статистика так себе.

Но €32 млн за него остаются вполне реальной ценой, тем более речь идет о футболисте, который обладает совершенно сумасшедшим ударом с левой ноги (дважды его удары становились лучшим голом года по версии ФИФА) и в возрасте всего 28 лет.

Дешево и сердито

Что касается остальной четверки, то на ней заработать столько, конечно, не выйдет. На Одриосоле и Васкесе «Реал» планирует выручить по €16 млн, за Мариано планирует получить порядка €13 млн, а опытный Начо Фернандес обойдется покупателям €12 млн.

Здесь тоже не обойдется без убытков. Того же Одриосолу, все еще остающегося достаточно перспективным и молодым игроком, «Реал» покупал у «Реал Сосьедада» за €35 млн, но выиграть конкуренцию у Даниэля Карвахаля для него оказалось задачей непосильной.

Лукас Васкес — воспитанник и универсальный боец, который неизменно работоспособен, но с прогрессом бразильцев Винисиуса Жуниора и Родриго Гоэса нужды в нем все меньше, а продать пока что можно.

Продажа Начо из той же оперы: в «Реале» есть Эдер Милитао, подстраховывающий основу в центре защиты и на правом фланге, а один из любимцев болельщиков «королевского клуба» пока еще стоит больше €10 млн, так что продавать его выгодно.

Ну и продажа Мариано выглядит в любом случае верным решением, ведь речь идет о качественном нападающем, который при этом беспросветно сидит на скамейке запасных. Шутка ли, впервые в сезоне в чемпионате он появился на поле на последних минутах матча с «Барселоной» (2:0) и сразу забил!

После этого он сыграл еще и против «Бетиса» (1:2), пусть и не столь удачно. Собственно, если бы речь шла не о двух матчах и одном голе, за форварда можно было бы выручить куда больше желаемых сейчас €13 млн.