Финансовый вирус: как «Барселона» теряет миллионы

Катастрофические убытки

Ситуация с приостановкой футбольного сезона из-за коронавируса продолжает больно бить по футбольным клубам, которые несут убытки, теряя потенциальные доходы от телетрансляций, призовых денег, а также того, что зарабатывают в день матчей от прочей коммерческой деятельности.

Больше других страдает испанская «Барселона», которая обладает самой большой зарплатной ведомостью среди всех футбольных клубов мира. Каталонцы тратят на оклады €588 млн, что составляет космические 83% от клубного бюджета.

При этом ФИФА не рекомендует, чтобы данный показатель превышал 70%, да и то — это уже верхняя граница финансового здоровья.

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«Барселона» договорилась о снижении зарплат футболистов аж на 70%, что помогает клубу, но все равно не является спасением в полной мере.

Сине-гранатовые не могут рассчитывать во время режима карантина в Испании на доходы от клубного музея и продажи символики, но главное, что каждый несыгранный матч на «Камп Ноу» оборачивается для клуба в €3,3 млн убытков, причем речь только о доходах от продажи билетов!

По подсчетам Marca, «Барселона» потеряет в случае отмены оставшейся части сезона порядка €20-25 млн, что будет очень неприятно, хоть, конечно, и не приведет к банкротству, о чем потихоньку начинают говорить в СМИ.

Доиграть сезон

Впрочем, 19 апреля состоялась важная встреча футбольных функционеров Испании. Собравшиеся Президент Высшего спортивного совета страны Ирен Лосано, президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес и глава Ла Лиги Хавьер Тебас на протяжении более чем восьми часов определяли, каким образом поступить с зависшим футбольным сезоном.

Главным результатом этого совещания стало принципиальное решение о том, что оставшуюся часть чемпионатов профессиональных футбольных лиг страны и финал Кубка Испании необходимо доиграть.

Пока не сообщаются подробности о том, какие предметные выработаны шаги, но очевидно, что соревнования будут проходить без зрителей.

А это означает, что деньги за билеты «Барселона» все-таки потеряет как минимум в нынешнем сезоне. При этом есть информация, что и в новом чемпионате матчи при пустых трибунах будут проводиться как минимум до ноября, а это новая порция финансовых потерь.

Внутренние конфликты

И пусть о возможном банкротстве речь не идет, удар по клубу пандемия наносит действительно серьезный.

Усугубляется все это проблемами внутри самой «Барселоны», раздираемой противоречиями. Изначально они вызваны борьбой за власть, но могут привести к настоящему кризису, какого каталонский клуб не видел очень давно.

Примерно неделю назад прогремела новость об уходе со своих постов в отставку шестерых важных директоров клуба, отвечавших в основном за экономику. Все они были не согласны с политикой действующего президента Жозепа Бартомеу.

Ушедший среди прочих вице-президент Эмили Русо уже дал несколько громких интервью в прессе, фактически обвинив Бартомеу в воровстве денег из клубной кассы.

И ведь именно Русо называли преемником Бартомеу, который не сможет баллотироваться на выборах президента летом 2021 года. Теперь Русо, конечно, все равно может подать заявку, но уже точно не в спайке с действующим главой «Барселоны».

Кроме того, аудит компании PwC, по информации Mundo Deportivo, показал, что контракт с IT-компанией I3Ventures был заключен на нерыночных условиях и специально составлен так, чтобы не пришлось проводить сделку через утверждение на совете директоров.

И помимо репутационных издержек скандалы ведут к очередным финансовым потерям — вряд ли спонсоры побегут предлагать клубу сотрудничество, глядя на все происходящее.

Горячее межсезонье

А ведь «Барселоне» еще необходимо как-то усиливать свой состав, который к тому же достиг состояния, когда нуждается если не в перестройке, то в косметическом ремонте, чтобы оставаться конкурентным на самом высоком уровне.

У сине-гранатовых есть две явных трансферных цели, которые, правда, пересекаются позициями, но остаются желанными: Лаутаро Мартинес из «Интера» и Неймар, которого все — особенно Месси — очень хотят вернуть из «ПСЖ».

Только один стоит €111 млн отступных, а за другого надо заплатить около €180 млн, либо щедро сдобрить предложение игроками, которые интересуют парижан. Например, Антуаном Гризманном.

В общем, летом (ну или когда там откроется трансферное окно) «Барселоне» предстоит сначала продавать, причем продавать много. Только так клуб сможет снизить финансовую нагрузку и получить средства на нужные трансферы.

И пока нет никаких гарантий, что все задуманное каталонцам удастся. Пожалуй, в такой тяжелой ситуации сине-гранатовые не находились еще никогда в своей истории.