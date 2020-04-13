Новая жизнь после COVID-19: каких звезд купит «Реал» для Зидана

Трудное время

В условиях пандемии коронавируса аналитики ожидают падения цен и активности на трансферном рынке, однако несколько громких переходов все же обязательно состоятся.

И пока главным действующим лицом в ближайшее межсезонье, похоже, будет мадридский «Реал».

Пока его главного конкурента — «Барселону» — разрывают жесточайшие внутренние противоречия, скандалы, борьба за власть и даже слухи о возможном банкротстве, «королевский клуб» сокращает зарплаты всего на 10% (меньше всех среди грандов).

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Но и это еще не все: «Реал» собирается основательно пошуметь в межсезонье, затеяв серьезную перестройку состава.

Доверие Зидану

Но прежде чем планировать обновление спортивного проекта, необходимо было определиться с тем, кто поведет его к вершинам. Когда Флорентино Перес зазывал обратно Зинедина Зидана, ушедшего добровольно после завоевания трех титулов Лиги чемпионов за два с половиной сезона, он рассчитывал, что француз спасет разваливавшийся без него корабль. Напомним, сезон-2018/19 у «Реала» откровенно не получился, и его концовку команда уже и при Зизу провела крайне нестабильно.

Летом специально под тренера купили Эдена Азара и совершили еще несколько трансферов, однако Зидан так и не получил столь желаемого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Начало сезона у «сливочных» было тяжелым, и в какой-то момент даже поползли слухи о скором увольнении Зидана, хотя он и является любимцем Переса. Пресса муссировала возможный камбэк в столицу Испании португальца Жозе Моуринью, но Особенный в итоге отправился в «Тоттенхэм», а француз остался у руля «Реала».

«Королевский клуб» набрал отличную форму и вырвался на фоне кризиса «Барселоны» в лидеры Примеры. Правда, ближе к приостановке сезона из-за коронавируса «сливочные» забарахлили, отдали первое место, вернули его в домашнем «Эль Класико» (2:0), но снова упустили, проиграв «Бетису», и к тому же уступили на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английскому «Манчестер Сити» (1:2).

Но очередная порция слухов о том, что Зидана уволят, если команда не возьмет после возобновления турниров один из двух главных трофеев (Кубок короля, где «сливочные» продолжают борьбу, не в счет), разбились об информацию Marca: Перес выразил Зидану доверие и предоставит ему возможность строить успешный проект в новом сезоне, независимо от итогов скомканной кампании-2019/20.

Встряска и мускулы

Надо заметить, что логика в поддержке Зидану проглядывает вполне очевидная. Дело не только в любви Переса к специалисту, но и в работе самого Зизу, который сумел значительно изменить стиль команды по сравнению с тем, что было в его первый приход, создав отменную систему прессинга и более импонирующий ему футбол.

Однако сам специалист все равно не до конца доволен имеющимся в его распоряжении материалом. Зидан считает, что его составу не достает физической силы, которую необходимо нарастить. Естественно, прийти в команду должны игроки, обладающие также и всеми остальными характеристиками, подходящими лучшему клубу мира, каким позиционируют себя мадридцы.

Долгое время пресса сообщала, что приоритетной целью «Реала» в межсезонье будет трансфер форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, которого многие считают в будущем сильнейшим футболистом планеты.

Сам Мбаппе тоже хочет в Мадрид, тем более что он не только болел в детстве за клуб, но еще и называет Зизу своим кумиром и уже решил не продлевать контракт с парижанами, истекающий летом следующего года.

В таких условиях трансфер обычно является делом решенным, но не так давно появилась информация, что владелец клуба, а заодно и эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани принял решение ни при каких обстоятельствах не отпускать свою главную молодую звезду в ближайшее межсезонье.

Наверняка в «ПСЖ» рассчитывают продлить соглашение с игроком по ходу следующей кампании, либо реально могут позволить себе потерять дорогостоящего игрока бесплатно в том случае, если договориться о новом контракте так и не получится.

«Реалу» эта ситуация даже оказалась на руку: Перес уже и так захотел приобрести в первую очередь другого форварда, а многомиллионный Мбаппе теперь может быть подписан следующим летом.

Что касается другого нападающего, заинтересовавшего президента «Реала», то им стал 19-летний норвежский самородок Эрлинг Холанд, который взорвал футбольную Европу в первой части сезона в составе австрийского «Ред Булл Зальцбург», а зимой перебрался в дортмундскую «Боруссию» и продолжил зажигать со страшной силой.

Да, Холанд только перешел в немецкий клуб, но его хитрый агент Мино Райола прописал условие, что летом этого года действуют сравнительно небольшие отступные в размере 75 млн евро. «Реал» с удовольствием их заплатит, а Зидан получит яркого, забивного и очень мощного форварда.

Вторым пунктом необходимого усиления для Зизу является все тот же Погба, который сам желает покинуть «Манчестер Юнайтед» — правда, возможно, что не ради «королевского клуба», а для перехода в «Ювентус», за который он уже выступал до «МЮ».

Испанская газета AS сообщила, что Погба должен прийти в «Реал», чтобы вытеснить из состава возрастного Луку Модрича и, возможно, обладающего меньшим опытом 21-летнего Федерико Вальверде, хотя насчет последнего есть большие сомнения — уругваец стал играть слишком важную роль в мадридских построениях.

В любом случае с потенциальным приходом Погба центральная линия «королевского клуба» станет действительно сильнее физически, но сохранит класс, а может, даже его приумножит.

И если все планы Переса и Зидана действительно будут реализованы, то баланс сил в чемпионате Испании может измениться. «Барселоне», выигравшей два последних розыгрыша Примеры, нужно сначала разобраться со своими внутренними проблемами, в то время как конкурент будет работать на усиление. А ведь у каталонцев и с игрой не все в порядке...