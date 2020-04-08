«Его время прошло»: почему «Реал» не вернет Роналду

Дважды в одну реку

В различных средствах массовой информации появились слухи о том, что 35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может летом вернуться в мадридский «Реал».

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Ранее стало известно, что «Ювентус» хочет расстаться с рядом своих дорогостоящих и высокооплачиваемых игроков, чтобы компенсировать финансовый урон, который «старой синьоре» нанес коронавирус, остановивший футбольный сезон.

Конечно, за те же 112 млн евро, за какие Криштиану был приобретен летом 2018 года у «Реала», его уже не продать, но и в свои 35 лет пятикратный обладатель «Золотого мяча» остается дорогостоящим футболистом.

В «Реале» после ухода Роналду тосковали по его сумасшедшей результативности, тем более что Зинедин Зидан не хотел, чтобы президент Флорентино Перес санкционировал ту продажу, и во многом покинул клуб из-за нее.

Сейчас французский специалист снова у руля «королевского клуба», но португальца «Реал» возвращать не станет. Собственно, Зизу уже выстроил совсем другой футбол, с постоянным прессингом, который не вписывается в стиль игры CR7.

Как написало мадридское издание As, Флорентино Перес ценит вклад португальца (Роналду является лучшим бомбардиром «Реала» за всю его историю), но не планирует возвращать игрока, так как это не вписывается в спортивную политику «сливочных».

«Его время уже прошло, и сейчас перед клубом стоят другие спортивные задачи»,

— процитировали журналисты переданную источником из клуба позицию Переса.

Опровержение «Ювентуса»

Впрочем, в Турине уже ответили на слухи публикацией в Tittosport, опубликовавшем инсайды уже из итальянского клуба. Так вот, в «Ювентусе» исключают возможность ухода ряда игроков, имена которых мелькали в прессе, в ближайшее межсезонье.

Команду не покинет не только Криштиану, но и голландский защитник Маттейс де Лигт, турецкий перспективный игрок обороны Мерих Демирал, ветеран Джорджо Кьеллини и уругвайский центральный полузащитник Родриго Бентанкур.

Если с кем в Турине и готовы расстаться, так это с боснийским хавбеком Миралемом Пьяничем, а также итальянскими защитниками Маттиа де Шильо и Даниэле Ругани. Последних двух предложат в качестве дополнительной компенсации за трансфер Феррана Торреса из испанской «Валенсии».

Приоритеты «Реала»

Что до «Реала», то его приоритеты сейчас понятны. Флорентино Перес как раз с продажи Роналду начал перестройку состава, и как бы ни была сильна ностальгия по великолепному бомбардиру, его возвращение сломало бы всю задумку и не дало бы довести дело до логического конца.

Зидан, который в свое время умело подстраивал игру под Роналду, теперь предпочитает совсем иную стратегию. И это не просто тот стиль, который не подходит португальцу, но и футбол, в который хочет играть сам Зидан.

А ведь Криштиану не молодеет, и, хочешь-не хочешь, действует без мяча все более статично. Никакая гениальность внутри штрафной площади этого регресса уже не компенсирует.

С коммерческой точки зрения трансфер Роналду станет тяжелым грузом. Два года назад Пересу удалось заработать космическую сумму на продаже игрока в возрасте 33+. Такого еще никогда не было в истории футбола.

А вот возвращение нанесет удар по бюджету. Порядка 80 млн евро надо заплатить за трансфер нападающего, а его зарплата с семью нулями...

Кроме того, сейчас «Реал» находится в поиске очередного нападающего-символа, который будет одновременно силен и молод, то есть сможет стать лидером атаки на долгие годы, каким как раз и был Криштиану.

Собственно, круг кандидатов уже очерчен, остается только выбрать. Причем, возможно, речь идет не об одном, а даже о двух игроках.

В «королевский клуб» давно сватают великолепного 21-летнего француза Килиана Мбаппе, который отказывается продлевать истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ».

Сам Мбаппе с детства мечтает примерить футболку «Реала», а его кумиром является Зидан. Правда, недавно появилась информация, что шейх Тамим бин Хамад аль-Тани, которому принадлежит французский суперклуб, принял решение не отпускать Килиана этим летом никуда, даже если через год он уйдет свободным агентом.

Впрочем, такой расклад для Переса, возможно, даже будет выгоднее, поскольку сейчас, по настойчивым слухам в авторитетных испанских СМИ, президент «Реала» загорелся идеей подписать норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда.

Взорвавший в нынешнем сезоне футбольную Европу мощный снайпер только зимой перебрался из австрийского «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию», но в ближайшее лето действует пункт, согласно которому отступные в его контракте равны 75 млн евро. Это та сумма, которую готовы заплатить многие топ-клубы, и «Реал», конечно, в их числе.

Есть еще и третий вариант — аргентинец Лаутаро Мартинес из итальянского «Интера». Правда, на него так активно претендует конкурент «Реала» «Барселона», так что в его приобретение «королевским клубом» верится с трудом.

Но, честно говоря, если «сливочные» этим летом купят Холанда, а следующим свободным агентом подпишут Мбаппе, больше никто им и не будет нужен.