Импичмент Бартомеу: «Барселону» назвали банкротом

Скандалы, окружившие «Барселону» в последние месяцы, становятся все масштабнее. Дело в предстоящих выборах на пост президента клуба — полномочия Хосепа Марии Бартомеу истекают летом следующего года. Тем не менее некоторые кандидаты хотят добиться его импичмента уже в ближайшее время.

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Несколько дней назад шесть членов директоров сине-гранатовых подали в отставку (по некоторым данным, из-за давления Бартомеу) на фоне расследования сделки, заключенной между «Барселоной» и IT-фирмой I3 Ventures. В феврале стало известно, что клуб платил компании за работу над улучшением имиджа Бартомеу в социальных сетях. Речь шла в основном о постах, в которых дискредитировались люди, имеющие отношение к команде.

В частности, высмеивались многолетние лидеры «Барсы» Лионель Месси и Жерар Пике.

Но больше всего общественность заинтересовала сумма соглашения — €980 тыс., что гораздо выше рыночной цены. Консалтинговая компания Price Waterhouse Coopers (PWC) запустила аудит контракта, который подтвердил предварительное заключение. Газета Diario Sport со ссылкой на профилирующих специалистов уточнила, что в нынешних реалиях цифровые компании берут за эту услугу €120-150 тыс.

Помимо прочего аудиторы назвали странным выбор уругвайской фирмы с сомнительной репутацией, когда в Испании достаточно более дешевых аналогов. По информации PwC, боссы «Барсы» также нашли способ избежать нарушения клубного устава, запрещающего проводить платежи суммой более €200 тыс. Оплата была поделена на несколько частей: клуб заключил пять идентичных контрактов, каждая из которых связана с I3Ventures.

Один из уволившихся сотрудников предположил, что таким образом некоторые члены правления клуба скрывают свою коррупционную деятельность. «На мой взгляд, кто-то ворует из казны. Естественно, кто-то из руководства. Я не знаю, кто именно, но подозрения имеются», – заявил Эмили Русо.

«Барселона» официально отвергла вменяемые обвинения и пригрозила впредь решать подобные вопросы через суд. Представитель клуба Жозеп Вивес в свою очередь заметил, что Русо называл сокращение зарплаты футболистов на 70% в рамках антикризисной меры слишком низким, из-за чего и мог произойти конфликт.

«Слова Русо про воровство из клубной кассы – абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы не просто признаки, а доказательства. Но их нет, потому что руководство работает чисто. Ошибки бывают у всех. Но у нас нет каких-либо умышленных правонарушений», – сказал Вивес.

Накануне же со своей презентацией проекта «Si al futur» («На будущее») на совете директоров выступил кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт. По его словам, клуб в последнее время вызывал недоумение, тратя колоссальные деньги.

В связи с этим, как заметил Фонт, в настоящий момент «блауграна» «обанкротилась и экономически, и морально».

Он также написал открытое обращение в адрес Бартомеу, потребовав от него объяснений о сложившейся ситуации — в первую очередь, что касается финансовой отчетности. Еще одним требованием стало заключение в будущем сделок по покупке и продаже игроков с максимальной прозрачностью, то есть разглашая все пункты договоров и транзакции. А единственным выходом он видит немедленные выборы.

«Мы на пути к идеальному шторму. Если раньше риски были велики, то теперь они гигантские. Мы оказались в разгаре пандемии коронавируса, которая парализовала планету и будет иметь последствия, их сегодня мы не можем предсказать.

Модель управления последних лет больше не работает. Отсутствие транспарентности, повсеместные траты, которые выше, чем у кого бы то ни было, а также необходимость продавать или обменивать игроков в последние минуты трансферного окна каждого сезона для того, чтобы сходился баланс, является неустойчивой моделью», — пояснил Фонт.

Как ранее уже сообщали каталонские СМИ, 47-летний Фонт будет баллотироваться на пост президента «Барселоны». Выборы, назначенные на лето 2021 года, он хотел бы форсировать, поскольку считает, что клуб потерял свою уникальную индивидуальность. Предполагается, что кандидат хочет сосредоточить внимание на привлечении доморощенных игроков и возвращении в команду некоторых выдающихся футболистов сине-гранатовых в прошлом — официальные должности Фонт намерен предложить Карлесу Пуйолю, Виктору Вальдесу и Хави, который рассматривается им в качестве нового тренера.

Другое дело, что Бартомеу почти наверняка останется в «Барсе» как минимум до 2021 года. Для проведения досрочных выборов необходимы голоса половины действующего руководства. Но после ухода из клуба шести членов правления их осталось всего 13, каждый из которых выразил поддержку именно Бартомеу.