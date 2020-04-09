Лишили лицензии: коронавирус уничтожил легендарный клуб

Неутешительные прогнозы

О влиянии коронавируса на финансовое состояние клубов в последнее время сказано очень много. Об этом твердят официальные лица международных и национальных федераций, представители клубов и СМИ.

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Не так давно президент французского «Сент-Этьена» Бернар Каяццо, рассказывая о колосальных потерях клубов Лиги 1 и Лиги 2, заговорил о возможном банкротстве большого числа команд, если приостановка сезона продлится долгое время или если он — тем более — будет отменен вообще.

Но до сих пор все это звучало как-то абстрактно. Да, конечно, убытки из-за недополученных от продажи телеправ средств, билетной программы и маркетинга в день матчей и вообще клубы подсчитывали.

Новости о переговорах руководства с игроками о снижении зарплат практически во всех командах и чемпионатах вовсю тиражируются тоже неспроста.

И все же все это было как-то в общем. Теперь же появилась и весьма грустная конкретика.

Кошмар бельгийских клубов

В 2020 году страны на букву «Б» неожиданно вырвались на передовую в футбольной Европе. Белоруссия является единственной, где, несмотря на угрозу со стороны COVID-19, продолжается розыгрыш внутреннего первенства.

А Бельгия, напротив, первой объявила о том, что ее национальный чемпионат будет отменен. В Лиге Жюпиле не доиграли один тур первого этапа и полностью не стали разыгрывать второй, где за десять туров должны были определиться чемпион, участники еврокубков и те, кто вылетят во второй дивизион.

«Это неправильный путь. Солидарность — это не улица с односторонним движением. Нельзя просить о помощи, а потом просто принять решение, которое тебе больше всего подходит, — прокомментировал то решение президент УЕФА Александер Чеферин.

— Бельгия и те, кто хотят поступить так же, ставят под угрозу свое участие в еврокубках следующего сезона. Участники определяются по результатам полностью завершившегося сезона. Поэтому досрочное завершение может вызвать сомнения относительно того, выполнены ли условия».

Вот и сейчас на авансцену снова вышли бельгийцы — как раз из-за отмены концовки своего сезона. Слова Каяццо наконец материализовались. Банкротом пока никто не объявлен, но финансовый кризис нанес серьезный удар и по ряду клубов, и по чемпионату в целом.

Лига уже начала процедуру лицензирования команд на новый сезон, и ее не прошли сразу несколько коллективов.

Самой громкой новостью, конечно же, стал отказ в лицензии льежскому «Стандарду». Речь идет о десятикратном чемпионе Бельгии, восьмикратном обладателе национального Кубка, а также четырехкратном победителе Суперкубка страны!

Главного своего успеха в Европе клуб добился в далеком сезоне-1981/82, когда сыграл в финале Кубка обладателей кубков. Тогда, кстати, в полуфинале бельгийцы одолели тбилисское «Динамо» (1:0, 1:0), а в финале уже на восьмой минуте забили испанской «Барселоне», но затем пропустили дважды и уступили.

Клуб был успешен не только в далекие годы, но и в настоящем. Собственно, именно «Стандард» выиграл чемпионат страны в предыдущем, последнем на данный момент полноценном сезоне.

Да и играли за клуб многие известные футболисты. Например, его воспитанниками являются экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, форвард «Челси» Миши Батшуайи и много лет игравший в АПЛ за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», а сейчас выступающий в Китае Маруан Феллайни.

Были в команде и многие звезды европейского и мирового футбола в прошлом: Роберт Просинечки, Хорст Хрубеш, Марк Вильмотс, Сержиу Консейсау, братья Мпенза, Гильермо Очоа, а также Жан-Марк Босман, дело которого совершило переворот в футболе, полностью изменив трансферную систему.

В текущем сезоне «Стандард» перед последним туром располагался на пятом месте и уже обеспечил себе попадание в топ-6 клубов, которые должны были повести борьбу за чемпионский титул и еврокубки.

Лидировавший «Брюгге», который и будет, видимо, объявлен чемпионом, оторвался далеко, но в Бельгии топ-6 начинает второй этап с нуля и играет в два круга, так что достижения первого раунда не имеют значения, и тот же «Стандард» вполне мог претендовать даже на защиту титула.

Однако теперь он будет переведен в полупрофессиональный третий дивизион, откуда ему придется начинать путь обратно наверх, если, конечно, апелляция, которую подаст клуб, не изменит ситуации. Это возможно, потому что

катастрофа случилась именно из-за коронавируса: недосчитавшись внушительной части доходов, клуб из Льежа оказался не способен закрыть свои кредитные обязательства, из-за чего и не получил лицензии на новый сезон.

Вполне возможно, что при рассмотрении апелляции клубу пойдут навстречу, учитывая форс-мажорные обстоятельства, тем более в точно такой же ситуации оказались «Мускрон» и «Остенде» — девятая и 15-я команды элитного дивизиона, а также еще четыре коллектива из второй по статусу национальной лиги.

Вполне возможно, это не последние подобные новости из Бельгии, а королевство — не последняя страна Европы с такими проблемами.

Обвал рынка

Влияет пандемия коронавируса и на трансферный рынок. Многие ожидают, что летом этого года (или когда откроется трансферное окно) большинство клубов будут не так активны.

Возможно, с этим связан тот факт, что авторитетный портал Transfermarkt накануне существенно снизил цены на подавляющее большинство футболистов.

Общее падение трансферной стоимости составило 20%, что в пересчете на деньги равняется астрономическим 9,22 млрд евро!

Меньше всего падение цен коснулось футболистов 1998 года рождения и младше, но подешевели и они. Даже самый дорогой игрок мира, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе потерял 20 млн евро и теперь стоит «всего» 180.

«Цены на биржевых рынках рухнули, многим клубам грозит неплатежеспособность, а планы по трансферам застопорились из-за множества неопределенностей в большинстве клубов, — считает основатель Transfermarkt Маттиас Зайдель. — В настоящее время вряд ли можно предположить, что трансферные цены будут продолжать расти в обозримом будущем, как это происходило в последние годы.

Вероятно, будут и далее исключения и отдельные трансферы за очень большие суммы, но, на наш взгляд, реакция на сложившуюся ситуацию все же необходима».