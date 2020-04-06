Бессрочный сезон: когда доиграют футбольные чемпионаты

Бесконечный сезон

Британское издание The Athletic 6 апреля поделилась инсайдом от Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации источника, ФИФА в ближайшее время объявит о том, что клубный футбольный сезон — 2019/20 будет продлен бессрочно, чтобы все национальные федерации смогли завершить внутренние турниры.

Все чемпионаты стран должны быть завершены в обязательном порядке, причем каждая национальная федерация будет выбирать сама даты, в которые будут доигрываться ее национальные турниры.

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Еще одним важным решением от ФИФА станет изменение сроков трансферных окон, а также автоматическое продление сроков действия договоров с их клубами тех игроков, у которых они истекают 30 июня этого года.

Мотивация УЕФА

Буквально за несколько часов до публикации данной новости в оптимистичном ключе по поводу остановленного из-за пандемии коронавируса сезона высказался и президент УЕФА Александер Чеферин.

«Я настроен оптимистично и уверен, что лиги будут доиграны. Если этого не произойдет, то было бы уместно объявить чемпиона каждой лиги», – приводит слова функционера словенское издание Ekipa.

Непохоже, чтобы позиция ФИФА была согласована с Союзом европейских футбольных ассоциаций, однако общий настрой футбольных чиновников понятен: текущий сезон должен быть доигран.

О причинах этого в последнее время уже было сказано немало. Отмена начатых и проведенных примерно на три четверти (где-то чуть больше, где-то чуть меньше) чемпионатов, а также еврокубков, где стадия плей-офф только начала набирать обороты, повлечет за собой колоссальные убытки для всех участников футбольной индустрии, связанные с недополученными деньгами. В первую очередь за продажу не до конца реализованных телеправ и билетов.

Не досчитаются клубы и призовых выплат от своих чемпионатов, потому что те банально сами не смогут заработать денег, которые заложены в бюджетах. Кроме того, все это повлечет за собой настоящий хаос во всей системе еврокубков, включая рейтинг национальных чемпионатов УЕФА и клубные коэффициенты.

Разные сценарии

Другое дело, что представленная The Athletic формулировка от ФИФА выглядит весьма расплывчатой и оставляет слишком большое количество вариантов трактовок.

Объявляя текущий сезон бессрочным, международная федерация преследует четкую цель закончить все национальные соревнования. Это понятно и выглядит логичным, однако здесь существует проблема синхронизации.

Коронавирус, ставший в 2020 году безоговорочно главной темой всех новостей планеты, в разных странах распространяется по-разному.

И даже если забыть о примере Белоруссии, где проблемы вообще не замечают, то имеется пример Китая. Изначально КНР была очагом распространения заразы, но первой же справилась с ней.

В Китае приняли правильные меры, закрыв на карантин целые города, и в первую очередь Ухань, где все началось. И вот теперь самая населенная страна мира уже не просто взяла под контроль распространение инфекции, а победила ее и возвращается к обычной жизни, в то время как, например, имеющие куда меньшую площадь Испания и Италия обошли ее по числу зараженных.

В Китае национальный чемпионат, старт которого был отложен с февраля, начнется в середине мая, пусть государственные границы и закрыты, дабы COVID-19 не вернулся вместе с иностранцами.

А как будет в Европе? Здесь пандемии пока не видно конца и края, и к тому же разные страны пострадали по-разному и принимают разные меры борьбы и профилактики.

Очень сложно представить, чтобы во всем Старом свете все закончилось в один момент. Или хотя бы так, чтобы все национальные первенства продолжились приблизительно в одно время.

Если этого не случится, то велика вероятность слишком разного времени окончания чемпионатов стран, а это уже повлияет на новый сезон, который нужно как-то более-менее начинать в одно время.

Безусловно, та же Англия сама по себе, если справится с проблемой раньше, не обязана ждать Испанию с Италией и может начать новый чемпионат.

Вот только это точно так же сломает систему еврокубков, как и отмена сезона текущего.

Более того, если разные страны успешно завершат борьбу с коронавирусом в слишком разное время, то и оставшаяся часть плей-офф еврокубков нынешнего розыгрыша окажется под вопросом, а доиграть ее необходимо.

Так что информация, озвученная The Athletic, нуждается либо в пояснениях, либо в существенной доработке, а ФИФА и континентальным федерациям все равно придется регулировать доигровку чемпионатов.

Ну и, конечно, важным моментом является то обстоятельство, что — представим, что нынешний сезон завершится успешно и у всех стран — кампания-2020/21 может начаться значительно позже изначально запланированного срока.

При этом надо понимать, что это в принципе является позицией ФИФА, УЕФА и иже с ними. «Лучше поздно, чем никогда» — этот девиз становится кредо мирового футбола на ближайшее время.