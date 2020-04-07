«Юнайтед» хуже всех: сколько теряют клубы АПЛ из-за COVID-19

Сколько потеряет каждый клуб АПЛ

В последнее время британские спортивные СМИ все больше напоминают экономические — в статьях ведется подсчет финансовых потерь клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за коронавируса в различных вариациях. Анализируют убытки от приостановки сезона, убытки, если сезон возобновится в июне, убытки, если он вообще не возобновится.

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Самый детальный анализ провели журналисты Daily Mail, разобравшие структуру доходов каждого клуба и составившие целую таблицу того, сколько и по какой именно статье потеряет та или иная команда, если возможности провести оставшиеся матчи АПЛ и заработать на них не представится.

Как оказалось, больше всего убытков понесет «Манчестер Юнайтед», который недосчитается в своей кассе £116,4 млн.

Дело в том, что популярные во всем мире манкунианцы получают в среднем больше выручки от продаж в дни матчей, чем любой другой клуб АПЛ, и ожидалось, что до конца сезона они заработают на этом еще как минимум £17,6 млн.

Кроме того, «красные дьяволы» сотрудничают с солидными спонсорами, которые за рекламу на оставшихся матчах перевели бы им около £50,8 млн.

Если к этому добавить еще и доходы от продажи телеправ на сумму £48 млн, то получим приведенную ранее сумму потерь — £116,4 млн.

Второе место в рейтинге потенциальных убытков занял другой клуб из Манчестера — «Сити», который может лишиться £109,3 млн, которые заработал бы за реализацию телеправ (£53,6 млн) и продажи в игровые дни на своем стадионе (£13,9 млн), а также получил бы от спонсоров (£41,7 млн).

На третьем месте по ожидаемым финансовым убыткам расположился действующий победитель Лиги чемпионов и без пяти минут чемпион АПЛ-2019/20 — «Ливерпуль», чьи права на телетрансляцию стоят сейчас дороже всех в АПЛ.

За оставшиеся матчи «красные» выручили бы по этой статье доходов £55,2 млн, в то время как на продажах в дни матчей могли бы заработать £13,6 млн, а в качестве поддержки от спонсоров получили бы £33,8 млн. В сумме — £102,6 млн.

Таким образом, цифры убытков окажутся ужасающими у всех топ-клубов. При этом не так страшно выглядят, например, гипотетические потери «Норвича» (£19,5 млн) или «Борнмута» (£22,1 млн). По сути, это цена одного среднего трансфера в АПЛ.

Может, именно поэтому The Independent сообщал, что сразу четыре аутсайдера чемпионата Англии выступили за досрочное прекращение сезона (так они еще и могут выторговать право остаться в высшем дивизионе), в то время как более успешные команды высказались резко против.

Полная таблица подсчетов для каждого клуба выглядит так:

close Daily Mail Daily Mail

Однако даже если сезон будет решено довести до конца, клубы теперь вряд ли заработают те же суммы, что указаны в таблице.

Например, можно смело вычеркивать доходы от продаж в дни матчей: скорее всего, зрителей на стадионы не пустят даже после возобновления чемпионата, чтобы лишний раз не провоцировать вспышку коронавируса.

Сезон может быть прерван

По информации Mirror, руководство АПЛ уже находится в стадии продвинутых переговоров с правительством Великобритании о том, что сезон необходимо возобновить в июне.

Однако вполне вероятно, что этим планам не суждено осуществиться. По крайней мере, на такие мысли наводит недавнее обращение главы Футбольной ассоциации Англии (FA) Грега Кларка, главными тезисами которого являются следующие:

1) Сезон может быть прерван досрочно — без доигровки оставшихся матчей;

2) Различные футбольные лиги Англии обратились к руководству FA с просьбой по крайней мере сократить сезон-2019/20;

3) В данный момент разрабатывается план действий FA на случай чрезвычайных обстоятельств — например, если данный сезон не будет завершен, а следующий не получится начать вовремя или вообще придется отменить;

4) Из-за финансового кризиса могут разориться и исчезнуть некоторые английские клубы и даже целые лиги.

Да, настроения главы британской Футбольной ассоциации кажутся паническими. Он объясняет это так:

«Мы просто обязаны иметь план действий в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы гарантировать, что английский футбол не будет уничтожен в том случае, если этот сезон будет потерян, а следующий окажется смазанным. Те фанаты, которые в такой ситуации лишатся своих любимых клубов, осудят нас очень строго.

Уже сейчас мы столкнулись с угрозой исчезновения клубов и лиг из-за финансового коллапса. Каждый должен понимать, что команды Премьер-лиги так же уязвимы, и потенциальный негативный эффект от отсутствия матчей просто огромен.

Время начинает давить, клубы сжигают свои последние денежные запасы, в то время как до сих пор нет ясности по поводу того, когда матчи возобновятся.

Никто не знает, как долго продлится карантин и сколько еще будут действовать меры по соблюдению социальной дистанции, даже когда уровень распространения коронавируса пойдет на спад.

Мы хотим доиграть этот сезон, чтобы определить чемпионов, а также тех, кто поднимется в Премьер-лигу, а кто опустится в Чемпионшип. Однако возможно, что мы не сможем этого сделать, поскольку в приоритете сейчас у нас не футбол, а человеческая жизнь.

Наши лиги просили, чтобы данный сезон был укорочен. Решение по этому поводу примет совет FA».