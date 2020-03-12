НБА, футбол и фигурное катание: коронавирус парализовал спорт

Неудачная шутка

Минувшей ночью Национальная баскетбольная лига (НБА) первой за океаном объявила о приостановке сезона на фоне мировой эпидемии. Согласно официальному сообщению, оставшиеся матчи регулярного чемпионата не будут сыграны из-за положительного теста на коронавирус у одного из членов команды «Юта Джаз». Об этом стало известно незадолго до матча «Юты» и «Оклахома-Сити Тандер», впоследствии этот и еще 12 ближайших игр экстренно отменили.

Уточняется, что пострадавшего баскетболиста на арене не было, однако игроков «Юты» и «Оклахома-Сити», по информации журналиста Адриана Войнаровски, отправили на карантин прямо на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена». Позднее инсайдер Танкерди Пальмьери сообщил, что инфицирован центровой «Юты» Руди Гобер, контактировавший с приехавшими из Франции людьми, он в этот вечер как раз и не приехал на игру. Официально данные о том, что заражен именно Гобер, не подтверждены.

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«Один из игроков «Юты» сдавал тесты на грипп и инфекции верхних дыхательных путей, и они дали отрицательный результат. Тем не менее после консультации с медиками НБА и Оклахомы было принято решение, что он должен пройти тест на коронавирус. Положительный результат поступил в наше распоряжение перед стартом матча с «Оклахомой», о чем мы немедленно проинформировали лигу. Руководство НБА приняло верное решение об отмене матча. Мы находимся в постоянном контакте с лигой и будем предоставлять новую информацию по мере ее поступления», — говорится в пресс-релизе «Юты».

После заявления «Юты», как сообщает The Athletic, на матч против «Сакраменто Кингз» отказались выходить баскетболисты «Нью-Орлеан Пеликанс», поскольку арбитр Кортни Киркленд, который должен был судить их игру, на этой неделе работал на матче «Джаз». Помимо прочего, в некоторых источниках говорится, что заражен также разыгрывающий «Юты» Эммануэль Мудиай.

В качестве меры предосторожности атлетам НБА велела игрокам не принимать гостей из других городов, тренировки разрешены. В свою очередь НБА попросила самоизолироваться пять команд — «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Детройт Пистонс» и «Торонто Рэпторс». Рекомендации были направлены именно этим клубом, поскольку они встречались с «Ютой» в последние 10 дней, а с 6 марта Гобер выходил на площадку с 34 баскетболистами.

Что интересно, еще в начале недели Гобер сам смеялся на тему коронавируса. На одной из пресс-конференций француз потрогал все микрофоны, тем самым пошутив над паникой вокруг эпидемии:

Rudy Gobert a few days ago poking fun at the Coronavirus panic. Today he tested positive for the coronavirus, per @ShamsCharania pic.twitter.com/lckIRhhK1S — Reese Waters (@reesewaters) March 12, 2020

Малкин без болельщиков

Возможность отмены ближайших матчей рассматривают и в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это связано с обнаружением коронавируса в баскетболе.

«НХЛ знает о решении НБА прервать на неопределенный срок проведение чемпионата в связи с положительным результатом на коронавирус у одного из баскетболистов. Мы продолжаем консультации с врачами и рассматривает все возможные варианты развития событий. Завтра (13 марта) мы опубликуем новую информацию», — сказано в заявлении лиги.

Уже точно известно, что как минимум матч «Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз», запланированный на ночь 13 марта по московскому времени, пройдет без зрителей. Такое решение было принято из-за распространения инфекции в штате Огайо, где введен запрет на посещение массовых мероприятий.

«Оставшиеся домашние матчи состоятся по расписанию, но с ограничением посещаемости в связи с сегодняшним распоряжением. На игры будут допускать только обслуживающий персонал домашней и гостевой команд, аккредитованных журналистов, сотрудников телевизионных бригад, ключевых работников клубов и стадиона, а также официальных лиц НХЛ. Зрителей на матчи допускать не будут», — сообщила пресс-служба «Коламбуса».

Предстоящий матч, если он в конечном итоге состоится, станет первым спортивным мероприятием на территории Северной Америки, проведенным при пустых трибунах.

«Берегут свой народ»

Одно из самых ожидаемых соревнований по фигурному катанию — юбилейный 110-й чемпионат мира — должно было состояться с 16 по 22 марта в Монреале, теперь турнир официально отменен. Это решение было принято правительством Квебека, о чем заявил министр здравоохранения провинции Даниэль Маккенн на специальной пресс-конференции. На турнире должны были выступить 183 фигуриста из более чем 30 стран.

«У Канады нет этого вируса, и они его не хотят. Точнее только семь человек заболело. И то только те, кто приехали. Они берегут свой народ, это уважительно», — сказала российский тренер Татьяна Тарасова в интервью Sport24.

Этот ЧМ должен был стать первым на взрослом уровне для трех учениц Этери Тутберидзе — Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой. На сегодняшний день они являются главными фаворитами в борьбе за золото мировых соревнований. Также был запланирован дебют серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой в качестве комментатора.

Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) уточнило, что мировое первенство не будет перенесено на концовку сезону. Сейчас в организации предполагают, что лучшим вариантом станет проведение турнира не ранее осени 2020 года.

«В ближайшие недели ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию — 2020 позднее в этом году. В любом случае, ранее октября текущего года этого не произойдет», — говорится в тексте сообщения ISU.

Роналду под угрозой

Тревожные новости минувшей ночью пришли из Италии, которая стала эпицентром распространения заболевания в Европе. Туринский «Ювентус» официально сообщил, что у защитника основной команды Даниэле Ругани было диагностировано наличие в организме коронавируса. 25-летний итальянец был в заявке «бьянконери» на матч чемпионата Италии против «Интернационале» (2:0) 8 марта, в связи с чем футболисты и члены клубов отправлены на карантин. Инкубационный период болезни составляет около двух недель.

«Ювентус» сейчас принимает все нормативные меры по изоляции защитника от общества, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. В частности, клуб составляет список лиц, непосредственно контактировавших с игроком», — заявили туринцы.

Лидер «Юве» Криштиану Роналду из-за экстренной ситуации находится отдельно от команды, на Мадейре.

Что касается самого инфицированного, то он через социальные сети оповестил о том, что чувствует себя нормально. «Я хочу успокоить всех тех, кто беспокоится обо мне — я в порядке. Призываю всех соблюдать правила карантина, потому что этот вирус не делает различий!» — написал Ругани в Instagram.

Европа без футбола

На этой недели Серия А была приостановлена официальным распоряжением Национального олимпийского комитета как минимум до 3 апреля. Во Франции и Англии все ближайшие матчи будут проходить без зрителей, определенные ограничения касательно нахождения болельщиков на играх также коснулись чемпионатов Германии, Испании, России, Португалии и других стран.

Кроме того, из-за ситуации в Италии на неопределенный срок перенесены матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» (гости отказались прилетать на матч) и «Севилья» – «Рома» (самолет римлян не пустили на территорию Испании). Под угрозой срыва находится и ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по информации Catalunya Radio, на данном этапе всерьез рассматривает вопрос полной остановки Лиги чемпионов и Лиги Европы. По предварительным данным, турниры могут быть отменены после стадии 1/8 финала. Окончательное решение будет принято на этой неделе.

Другое главное

— 12 марта Евролига обещает принять решение об остановке сезона;

— более 11 тыс. человек подписали петицию с требованием отменить Гран-при Австралии «Формулы-1»;

— в Миннеаполисе отменили этап Кубка мира по лыжным гонкам, куда ранее отказались ехать норвежцы;

— все теннисные турниры ATP и WTA могут быть отменены на полтора месяца;

— турнир UFC Fight Night 170 в Бразилии может пройти без зрителей, промоушен также допустил отмену боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон;

— в США все соревнования под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) будут проходить без зрителей;

— допускается возможная отмена или перенос летних Олимпиады в Токио и чемпионата Европы по футболу.

Напомним, что вспышка нового штамма коронавируса COVID-2019, являющегося возбудителем атипичной пневмонии, впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре прошлого года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысячи человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи.