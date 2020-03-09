«Комедия судейских ошибок»: в «Спартаке» возмущены поражением

Московский «Спартак» уступил на своем поле «Краснодару», в очередной раз пропустив от своего бывшего игрока Ари — на этот раз с пенальти.

Этот гол так и остался единственным во встрече, хотя красно-белые явно доминировали в первом тайме, а в начале второго и вовсе разнесли в пух и прах оборону соперника, подав три угловых подряд и не забив только благодаря волшебным сейвам Матвея Сафонова, признанного позже лучшим игроком встречи.

Кроме того, на 92-й минуте ключевой игрок полузащиты Роман Зобнин получил вторую желтую карточку и схлопотал удаление, из-за чего будет вынужден пропустить следующий матч Российской премьер-лиги — против «Оренбурга» на выезде.

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После встречи у всех представителей «Спартака» — от игроков до президента — осталось немало претензий к судейству. Вот что сказал, например, владелец клуба Леонид Федун в комментарии Sport24:

«Мы уступили незаслуженно. Естественно, футболисты были уставшими после кубкового матча с ЦСКА (игра продлилась 120 минут из-за экстра-таймов. — «Газета.Ru»), но эта комедия судейских ошибок… Не нахожу слов!

В первом тайме Егор Сорокин хватает Эсекьеля Понсе и заваливает его, арбитр не свистит. И тут же происходит обычная борьба в штрафной площади «Спартака», однако судья не пользуется системой видеопомощи арбитрам (VAR) и сразу назначает пенальти. Что тут скажешь? К нашему главному тренеру Доменико Тедеско у меня претензий нет».

Сам наставник красно-белых поддержал точку зрения Федуна по поводу нелогичности проигрыша и также выразил недовольство судейством:

«Мы очень расстроены этим поражением. На мой взгляд, проиграли не по делу, так как игроки создали много моментов — особенно в первом тайме.

Однако «Краснодар» — крепкий соперник, и когда они забили, нам стало сложно играть. У «быков» в составе есть весьма опытные футболисты, в том числе и Ари.

Помимо неудовлетворительного результата, меня разочаровало слишком большое количество желтых карточек. Почему-то в каждом матче у нас много желтых. В основном из-за получения «горчичников» мы и проводили свои замены.

Например, Самуэля Жиго на 82-й минуте я заменил из-за того, что он висел на желтой, которую получил странным образом, — сыграл против соперника на чужой половине поля, когда расклад был пять в одного в нашу пользу.

После этого игра Жиго кардинально изменилась, поскольку любой контакт мог привести к удалению. Основная причина того, что второй тайм против «Краснодара» мы провели плохо, — это желтые карточки.

Два «горчичника» у Зобнина? Это я могу понять. Но эпизод, где Понсе завалили возле чужой штрафной, а судья не стал свистеть, я не понимаю.

Почему выпустил на поле Зелимхана Бакаева, который получил в последнем матче сотрясение мозга? Не было причин оставлять его вне игры. Врачи сказали, что он готов к матчу, а мы им полностью доверяем. Я считаю, что Бакаев здорово сыграл в первом тайме с «Краснодаром» — помогал развивать атаки».

Наконец жестко прошелся по судейству и капитан «Спартака» Георгий Джикия. Защитник саркастично предположил, что на матчах красно-белых систему VAR просто не подключают к розетке.

«Сегодня мы потерпели обидное поражение — не смогли забить, а вот «Краснодар» свой шанс реализовал. Вообще после таких матчей, какой был недавно с ЦСКА, случается спад, но в этот раз я не могу сказать, что мы провалились. О Кубке уже никто не думал, никакой эйфории не было. На протяжении всего матча с «Краснодаром» команда создавала моменты и подходы к воротам.

Справедливо ли дали пенальти «Краснодару»? Я не видел момента с нарушением Ильи Кутепова на Маркусе Берге. Однако бывают такие спорные эпизоды, после которых судья не идет смотреть VAR, — из-за этого появляется много вопросов.

Вчера в раздевалке мы обсуждали матч «Крыльев Советов» с «Рубином», в котором арбитр смотрел VAR 12 минут. Сидим и осознаем, что парни, играющие с семи лет в футбол, не знают правил. Не понимают, как трактовать определенные эпизоды. Попадает мяч в руку — это не считается фолом, потом шесть минут смотрят игру рукой, а находят офсайд. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и таких моментов больше не было.

Что касается матчей «Спартака», то в них VAR не смотрят вообще. Мне кажется, эта система даже не работает — не подключена к розетке.

Если будем играть в полуфинале Кубка против «Зенита» в Питере, то надеюсь, что VAR будет работать.

Бакаев? Он молодец, что сегодня вышел на игру. Конечно, защитный шлем, в котором ему пришлось играть из-за сотрясения мозга, мешал, но без него нельзя было выходить.

Удаление Зобнина на 92-й минуте? Такое и со мной случалось. В раздевалке никакой паники нет. Впереди у нас еще два трудных матча на выезде, но все зависит от нас.

Долгие лежания Ари на газоне в конце матча? Это нормально. В Краснодаре мы сами шли на некоторые хитрости, тянули время, и он бесился, а сегодня было наоборот».

Поражение от «Краснодара». Отчет и фоторепортаж с матча #СпартакКраснодар –– на сайте https://t.co/hpZFTrvrFo pic.twitter.com/nrPdFRoXCZ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев оказался другого мнения о причинах длительного пребывания Ари на газоне.

«Мы завтра проведем медобследование. Только после этого поймем, что случилось с Ари.

Победу мы заслужили. После того как на 59-й минуте вышел Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар» полностью захватил инициативу. До этого «Спартак» выглядел получше, качественнее боролся за мячи, создавал моменты. Если бы сопернику удалось забить, то у нас возникли бы трудности, но ребята выстояли и переломили ход встречи.

Пенальти на Берге? Я не пересматривал этот момент, но в динамике показалось, что там был 11-метровый. Также можно было ставить второй пенальти в ворота «Спартака» — когда Айртон сыграл рукой в своей штрафной»,

— заявил специалист в эфире «Матч Премьер».

Наконец очень развернутый комментарий дал футболист, выход которого Матвеев назвал переломным моментом в матче, — Магомед-Шапи Сулейманов.

20-летний форвард открытым текстом выразил недовольство своим положением в команде — ему надоело лишь выходить на замену. В последнее время игрок проводит на поле по 30 минут, уступая место опытным иностранцам.

«Я доказал себе и всем, что играю не хуже, чем кто-либо в команде. Роль джокера меня не устраивает, и об этом знают все в клубе.

Сезон-2018/19 я провел в таком амплуа и тогда был этим доволен. Но сейчас я доказал, что готов играть с первых минут. Надеюсь, в следующем матче я уже буду играть в старте.

Я могу спокойно выдерживать 90 минут на поле. Раньше бывало, что за неделю мы проводили по три матча, и тогда я справлялся. Почему сейчас, играя по одной встрече в неделю, я не буду выдерживать? Знаю, что прогрессирую. В клубе тоже так считают.

О чем разговаривал с судьей после нарушения Зобнина на мне? В тот момент подошел Джикия и начал поднимать меня с поля. Я сказал арбитру: «Почему он меня трогает?». Судья ответил, что дал Зобнину вторую желтую, и чтобы я спокойно лежал. Судейство сегодня было адекватное.

Реально ли бороться за золото чемпионата России с «Зенитом»? Конечно — еще много туров до конца (после матча 21-го тура «Краснодар» отстает от питерцев на шесть очков. — «Газета.Ru»).

Смотрел ли дуэль взглядов моего земляка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном? Да, Тони его вывел немножко, но мы ждем боя и победы. Я за Хабиба»,

— подытожил Сулейманов.