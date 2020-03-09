Испорченный праздник: как «Спартак» сдался «Краснодару»

Московский «Спартак» весьма ударно провел стартовый весенний отрезок: по возвращении из отпуска и с зимних сборов красно-белые приняли два боя в столичных дерби. В прошлом туре Премьер-лиги команда Доменико Тедеско разобралась с «Динамо» в Петровском парке (2:0), а затем в невероятно эмоциональном и огненном во всех смыслах матче выбила ЦСКА из дальнейшей борьбы за Олимп Кубок России (3:2). Очевидно, что «Спартак» подходил в отличном настроении и к следующей встрече, в которой его ждал «Краснодар» — один из лидеров российского первенства. Доменико Тедеско вряд ли приходилось говорить о важности этого матча своим подопечным:

красно-белым и без того кровь из носу необходимо набирать очки для борьбы за место в еврокубках (или чтобы оторваться от зоны вылета — это как посмотреть), так еще и в памяти осталось обидное поражение от «быков» еще в первом круге (2:1).

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«Краснодар» перед очной встречей со «Спартаком» находился в более приятных условиях. Во-первых, команда до сих пор борется не просто за попадание в зону Лиги чемпионов, но и за золотые медали РПЛ. Во-вторых, сил у «быков» было куда больше, чем у хозяев поля: «Краснодар» вылетел из Кубка страны еще в первом раунде, да и в евровесну подопечные Мурада Мусаева (формально — Сергея Матвеева) не пробились, потому график у команды весьма комфортный. Впрочем, как известно, данный фактор не всегда играет положительную роль. Все-таки недавний матч с «Уфой», где черно-зеленые с трудом, но все-таки вскрыли плотную оборону соперника (2:0), показал, что «Краснодар» еще только набирает оптимальную форму после зимнего перерыва, тогда как «Спартак» уже находится в полном тонусе.

Кроме того, из-за повальной эпидемии травм у «Краснодара» наблюдаются серьезные проблемы с составом.

Например, Мусаев до сих пор не может рассчитывать на Уроша Спаича, Александра Мартыновича и Виктора Классона. Возвращение в строй Реми Кабеллы также является поводом для дискуссий. Еще в июле в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов самый дорогой игрок краснодарского клуба порвал крестообразные связки колена. Его возвращение в основной состав планировалось как раз к марту, но курс реабилитации был немного изменен. 8 марта, к слову, французский хавбек отметил 30-летие, однако в Москву не поехал.

У «Спартака» же главной головной болью стало состояние Зелимхана Бакаева. Лидер сегодняшней команды Тедеско неудачно столкнулся головой с Игорем Дивеевым в первом тайме кубкового матча с ЦСКА. В перерыве встречи хавбек был заменен, а впоследствии стало известно, что у него диагностировано сотрясение мозга. По предварительным данным, срок восстановления насчитывал две недели, хотя сам Бакаев уже на следующий день утверждал, что чувствует себя отлично.

В итоге к игре с «Краснодаром» Зелимхан восстановился и даже вышел в стартовом составе, однако из соображений безопасности выступал в специальном защитном шлеме.

Удивил Тедеско и отсутствием в старте Николая Рассказова с Александром Соболевым. Им он предпочел Андрея Ещенко с автором победного гола в ворота ЦСКА Джорданом Ларссоном соответственно.

Перед началом матча болельщики хозяев продемонстрировали красочный перфоманс в честь легендарного капитана «Спартака» Игоря Нетто — пятикратного чемпиона страны в составе красно-белых, а также чемпиона Европы и олимпийского чемпиона в составе сборной СССР. 9 января ему бы исполнилось 90 лет. По инициативе ветеранов «Спартака», Никиты Симоняна и Александра Мирзояна Российская премьер-лига посвятила весь 21-й тур первенства Игорю Нетто.

Нынешний же капитан красно-белых — Георгий Джикия — вышел на поле со специальной повязкой, а вся команда — в футболках с изображением легендарного спартаковца. Кроме того, на игре также присутствовали родственники легенды «Спартака» — его внучка Анна, а также племянницы Людмила и Юлия.

9 января 2020 года великому капитану и рекордсмену «Спартака» Игорю Нетто исполнилось бы 90 лет.



Все матчи проходящего в эти выходные 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги посвящены памяти легендарного капитана красно-белых и сборной СССР Игоря Александровича Нетто. pic.twitter.com/fEnK78huHP — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020

Символический удар по мячу в центре поля исполнили лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян и юный Игорь Родионов, воспитанник академии красно-белых.

Символический удар в исполнении Никиты Симоняна и Игоря Родионова pic.twitter.com/xuuPgRzmah — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) March 9, 2020

Первый, символический удар по мячу в сегодняшнем матче #СпартакКраснодар нанесли прославленный ветеран красно-белых Никита Павлович Симонян и 12-летний воспитанник спартаковской академии Игорь Родионов — тезка великого Игоря Нетто. #силавединстве #Нетто90 pic.twitter.com/B66PuxZQDz — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020

Игра началась без раскачки, что и неудивительно — обе команды отличаются быстрым и комбинационным футболом, преимущественно гоняя мяч низом. Гости резво взялись за дело и на 13-й минуте матча заработали угловой у ворот Александра Максименко: Петров без помех пробил с 11-метровой отметки — неточно.

Было заметно, что красно-белые не до конца восстановились после кубковой игры с ЦСКА, поэтому часто оказывались медленнее своих оппонентов.

Ощущалось это и в скорости принятия решений. Например, в одном из эпизодов Крал отдал передачу в свободную зону на набегавшего Ларссона, швед аккуратно забросил мяч на Понсе, но аргентинцу пришлось совершить несколько касаний мяча для обработки и удара — за это время его позиция стала гораздо менее выигрышной, и Сафонов легко отразил атаку.

Ближе к середине первого тайма притирка команд друг к другу закончилась — «Краснодар» всеми действиями показывал, что намерен владеть инициативой и быть доминантой на поле, а «Спартак» предпочитал отвечать южанам быстрыми контратаками. В одной из них Андрей Ещенко почему-то оказался на месте центрального нападающего — этим попытался воспользоваться Понсе, который отдал ему передачу, но россиянин даже не посмотрел в сторону полета мяча и двинулся обратно на свою позицию.

Куда продуктивнее смотрелась игра аргентинца в связке с другим легионером — Джорданом Ларссоном. Эта пара могла принести хозяевам как минимум два гола, но в первом случае выход Понсе на ударную позицию прервал Мартынович, а уже в другой атаке швед закручивал мяч с левой ноги в нижний угол и не попал.

Первый тайм сложно было назвать грубым, однако команды на двоих набрали четыре предупреждения, а на табло остались те же 0:0.

Тем временем фанаты, помимо красочного перфоманса, отметили и эпизод, произошедший накануне в Грозном, когда фанаты «Ахмата» атаковали сектор болельщиков петербургского «Зенита» за то, что те оголили свой торс. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) оштрафовал грозненский клуб на 150 тыс. рублей, а также закрыл трибуны стадиона «Ахмата» на один матч Олимп Кубка России условно.

Фанаты «Спартака» же выразили протест, посчитав данную меру наказания недостаточной и припомнив статью 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) — именно по этой статье болельщик красно-белых Валерий Бевз (Валера Амиго) был отстранен от посещения спортивных мероприятий на долгие 1,5 года.

Вторую половину игры «Спартак» начал куда бодрее, чем первую: Сафонов раз за разом снимал фланговые навесы, парировал удары и страховал защитников. Только за первую минуту красно-белые не использовали супермомент: после углового Понсе аккуратным ударом послал мяч в левую «девятку», но Сафонов в могучем прыжке не позволил снаряду влететь под перекладину.

Однако стартовый запал в исполнении столичного клуба быстро затих, и игра снова выровнялась. В ход пошли замены — на 59-й минуте Доменико Тедеско выпустил вместо Ещенко Гуса Тиля, который провел хороший матч против ЦСКА 4 марта. Нидерландец занял позицию центрального полузащитника, а на правый фланг обороны опустился Роман Зобнин, однако характер игры особо не изменился.

Тогда Тедеско использовал главный козырь в рукаве «Спартака» — выпустил Александра Соболева. 23-летний россиянин заменил Ларссона и по задумке тренера должен был бороться за верховые мячи, но тут в дело вмешался «Краснодар», имевший на этот матч совершенно другие планы.

Илья Кутепов не смог сыграть в рамках правил против Маркуса Берга, получившего пас в штрафной от Сергея Петрова, и арбитр без малейших сомнений назначил пенальти. К мячу подошел бывший игрок красно-белых Ари, для которого «Спартак» является раздражителем №1, и уверенно развел Максименко и мяч по разным углам — 0:1.

После этого московская команда раскрылась и побежала отыгрываться, но в итоге лишь хватала глупые фолы на чужой половине поля и получала контратаки краснодарцев. Тедеско пошел ва-банк: Резиуан Мирзов заменил Самуэля Жиго. Свежесть хавбека явно добавила «Спартаку» шансов на гол — Ари мгновенно схватил желтую за срыв атаки, которую разгонял как раз Мирзов. Однако извлечь пользу из заработанного «стандарта» красно-белым не удалось.

Вскоре до конца игры остались считанные минуты, которые были грамотно убиты краснодарской командой благодаря Ари, который лежал на газоне из-за сведенной ноги и долго заменялся, а также тактическим заменам тренерского штаба гостей. А уже в добавленное время нервы сдали у Романа Зобнина — он получил второе предупреждение за фол на Магомеде-Шапи Сулейманове и покинул поле.

Итог игры — 1:0 в пользу гостей. «Краснодар» продолжает борьбу с «Локомотивом», «Ростовом» и ЦСКА за вторую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, а «Спартак» может полностью сконцентрироваться на борьбе за Олимп Кубок России, который дает право на участие в Лиге Европы.