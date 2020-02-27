Кто остановит «Зенит»: РПЛ возвращается

Главные трансферы

Зимняя пауза в сезоне — возможность укрепить составы, причем это даже где-то лучший шанс, чем в летнее окно, поскольку там между финишем предыдущего и стартом нового сезона совсем мало времени, и купленных игроков приходится встраивать в состав уже по ходу набирающего обороты чемпионата.

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Чем опасна масштабная перестройка в такой период, наглядно показал московский «Спартак», который с приходом на пост спортивного директора Томаса Цорна полгода назад окончательно уничтожил золотой состав-2017, накупил достаточно дорогостоящих легионеров и закончил первую часть сезона на десятой строчке, сменив еще и Олега Кононова на Доменико Тедеско на месте главного тренера.

Зимой же у наставников есть несколько полноценных сборов, чтобы встроить новичков в игру и гарантировать, что изменения состава пройдут максимально безболезненно.

Правда, не все команды вносили эти самые изменения. Чемпиону и безоговорочному лидеру «Зениту» усиление для внутренней арены особенно и не было нужно. Сине-бело-голубые вернули из аренды Эмилиано Ригони, но это скорее недовольная им итальянская «Сампдория» отказалась от игрока. Отпущены были Роберт Мак и Матиас Краневиттер, которым места в схемах Сергея Семака не нашлось.

Там было местечко для вышедшего из колонии по УДО Александра Кокорина, но с ним произошла всем известная история, для рассказа о которой выделим отдельное место.

Закончивший первую часть вторым в десяти очках позади «Зенита» «Краснодар» тоже на рынок особенно не выходил. Состав «быков» пополнил Егор Сорокин из «Рубина», который мог доиграть сезон в Казани, но все же переехал уже сейчас, покинули команду не заигравший Юнес Намли да купленные «Рубином» и «Динамо» Иван Игнатьев и Дмитрий Скопинцев.

Казанцы вообще заметно видоизменились. Для начала в декабре они подписали соглашение на пять с половиной лет с Леонидом Слуцким, после чего пришедший вместе с ним в клуб в качестве спортивного директора Олег Яровинский серьезно поработал на рынке.

Переход Игнатьева — подписание уже показавшего себя как добротного форварда уровня РПЛ игрока с российским паспортом. Из «Спартака» утащили младшего брата Зелимхана Бакаева Солтмурада, подающего большие надежды. Из португальской «Браги» пришел защитник Сантос, в датском «Ольборге» был найден полузащитник Оливер Абильдгор.

Очень интересной историей могла стать перезагрузка 32-летнего Дмитрия Тарасова, много лет отдавшего «Локомотиву», но последние полгода восстанавливавшегося после операции на ахилле без контракта. Хавбек прошел с «Рубином» пару просмотровых сборов, подписал полноценный контракт до конца сезона и через три дня... сломал ногу и порвал связки во время двусторонней игры после грубого подката одного из одноклубников. В этом сезоне Дмитрий уже не сыграет и не факт, что сыграет за «Рубин» вообще.

При этом у казанцев собралась как минимум очень интересная банда, первой задачей которой под руководством Слуцкого будет избежать вылета, ну а серьезные результаты стоит ожидать в среднесрочной перспективе.

Без серьезных приобретений обошелся по-прежнему находящийся в незавидном финансовом положении ЦСКА, а московский «Локомотив» оказался вообще единственным клубом, не подписавшим ни одного игрока, зато расстался с Федором Смоловым, отправившимся покорять испанский футбол в составе «Сельты».

Серьезного внимания заслуживают, конечно же, сделанные столичными «Спартаком» и «Динамо» приобретения нападающих, являющихся кандидатами в сборную России.

Так, бело-голубые из чешской «Млады Болеслав» выписали Николая Комличенко, от которого ждут солидной результативности.

«Спартак» взял у «Крыльев Советов» в аренду с правом выкупа забившего в первой части сезона десять мячей Александра Соболева. Правда, в системе Тедеско от него не будет требоваться много голов — первой задачей форварда должна стать выигранная борьба на чужой половине поля, благодаря чему спартаковцы будут цепляться там за мячи. Игрока такого плана в команде действительно не было с момента летней продажи в «Порту» Зе Луиша.

Конечно, не стоит забывать и о подписании «Ростовом» контракта с еще одним отбывшим наказание в колонии бывшим игроком сборной России Павлом Мамаевым. Тот органично вписался в коллектив и должен стать одним из лидеров весьма приличной и амбициозной команды Валерия Карпина, которой удалось сохранить и Романа Еременко с Эльдором Шомуродовым. Узбекский форвард вообще продлил в январе контракт на пять лет, но вполне может летом перебраться за границу. Пока же будет стараться помочь ростовчанам пробиться в тройку призеров и Лигу чемпионов — все реально.

Веселый «Сочи»

Редко бывает так, что главному аутсайдеру турнира перед его возобновлением выделяют отдельное место. Но случай «Сочи», закончившего первую часть сезона на 16-й строчке, именно таков.

Для начала клуб Бориса Ротенберга увел у конкурентов из «Оренбурга», осенний матч с которым к тому же был перенесен, главного тренера Владимира Федотова.

После этого команда потеряла вновь отправившегося в Турцию защитника сборной страны Федора Кудряшова, а затем объявила об аренде Александра Кокорина.

Правда, сам форвард «Зенита» и главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак выступили категорически против. Наставник говорил, что нападающий нужен ему самому, выпускал его в товарищеских матчах в стартовом составе с капитанской повязкой, но оказался бессилен против воли руководства.

Кокорин за изначальный отказ переходить в «Сочи» был сослан в «Зенит-2», но в конечном счете все же отправился на юг. Для него это точно не самый плохой вариант, учитывая, что в «Зените» у него был контракт на МРОТ (порядка 19 тысяч рублей в месяц!), а теперь он заработает за вторую часть сезона несколько миллионов.

Сочинцы с таким приобретением, конечно же, становятся одними из фаворитов борьбы за выживание. Но на этом менеджмент не успокоился, и на флажке заявочной кампании были подписаны чемпион мира в составе сборной Франции защитник Адиль Рами и хавбек Жанелли Имбула, который ярко начинал в европейском футболе, но потух после рекордного трансфера в истории «Сток Сити».

При этом Рами и Имбула пополнили команду уже перед самым возобновлением сезона и должны заиграть с листа, что в РПЛ непросто даже для таких мастеров.

Два фронта

Российские клубы вообще не попали в весеннюю часть еврокубков, но некоторым из них все же предстоит борьба на два фронта, ведь предстоит разыграть еще Олимп Кубок России, где из РПЛ остались еще екатеринбургский «Урал», грозненский «Ахмат» и «Зенит», играющие между собой, а также столичные «Спартак» и ЦСКА, которые составят в четвертьфинале зубодробительную пару!

Четвертьфиналы пройдут уже 4 и 5 марта, так что времени на раскачку нет — до них в Премьер-лиге пройдет только один тур.

28 февраля «Крылья Советов» примут в Самаре «Оренбург», на следующий день ЦСКА сыграет с «Уралом», «Ахмат» примет «Ростов», а центральными поединками станут дерби «Динамо» и «Спартака» и матч «Зенит» — «Локомотив».

Кстати, на эту встречу сине-бело-голубые потеряли нападающего — только Артем Дзюба никуда не уехал, а всего лишь получил травму. Вот когда точно пригодился бы Кокорин, ведь Дзюба — потеря посерьезнее, чем Смолов для «Локо».

Ну а уже в первый день весны «Тамбов» сыграет с «Рубином», «Краснодар» померяется силами с «Уфой», а обновленный «Сочи» закроет программу тура матчем с тульским «Арсеналом».

Можно как угодно относиться к уровню и конкуренции в Российской премьер-лиге, но факт заключается в том, что все в ней борются либо за еврокубки, либо за выживание, а иногда разрываются между статусами — так что, так называемое «болото» отсутствует.

Разве что десятиочковый отрыв «Зенита» выглядит неотыгрываемым, хотя Семак всячески предостерегал зимой от досрочного коронования его подопечных.

Станет «Зенит» чемпионом или вдруг нет, но отдельной интригой будет его встреча с «Сочи», ведь Кокорин по условиям арендного договора может сыграть в ней безо всяких ограничений.