Сможет сыграть против «Зенита»: Кокорин перешел в «Сочи»

Трансферная сага с участием Александра Кокорина окончательно завершилась — остаток нынешнего сезона 28-летний нападающий проведет на правах аренды в «Сочи», худшем клубе Российской премьер-лиги. Об этом официально сообщили оба клуба: и сочинцы, и петербургский «Зенит», пристроивший своего футболиста.

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«Зенит» желает Александру Кокорину удачи и успехов на футбольном поле», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сине-бело-голубых.

«Сочи» же объявил об аренде нападающего в своих социальных сетях. На официальном сайте же клуб подчеркнул, что форвард уже присоединился к основной команде на зимних тренировочных сборах в Турции и там же уже сегодня, 17 февраля, может дебютировать за новый клуб — у «Сочи» запланирован контрольный матч против… московского «Динамо», команды, из которой Кокорин ушел в 2016 году в «Зенит». Комментатор матча на канале бело-голубых в YouTube подчеркнул, что дебют форварда за сочинцев состоится во втором тайме.

О финансовой составляющей арендного соглашения официально не сообщается, но, как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Кокорина в «Сочи» составит около 2 миллионов рублей в месяц. Что еще примечательно, по данным Sport24, Александр сможет сыграть в чемпионате России против «Зенита», который будет обладать правами на футболиста до истечения его срока контракта (до июля 2020 года).

«По контракту Кокорин может сыграть против «Зенита», никакого запрета нет», — заявил генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Очный матч двух команд состоится в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги и пройдет в Санкт-Петербурге.

Трансферная история Александра Кокорина и «Зенита» с «Сочи» стала одной из самых скандальных в российском футболе за последние годы. После своего выхода на свободу из исправительной колонии №4 в сентябре 2019 года Кокорин подписал с петербуржцами новый контракт до конца сезона-2019/20. Однако заявиться на участие в РПЛ не смог: принятие заявок от клубов было уже закрыто, а просьбу «Зенита» в виде исключения руководство лиги не удовлетворило. В результате этого 28-летний нападающий тренировался с сине-бело-голубыми и даже поехал с основной командой на первый зимний сбор, где сыграл в двух товарищеских матчах. Ожидалось, с открытием зимнего трансферного окна «Зенит» обратится в РПЛ с просьбой включить форварда в заявку, однако клуб неожиданно от этого отказался — петербуржцы договорились с «Сочи» об аренде Кокорина, причем первыми об этом сообщили сочинцы.

Однако сам Александр и его агент Кирилл Логинов факт договоренностей опровергли, отметив, что сделка была совершена в обход них.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг утверждал, что лично встречался с Кокориным и даже договорился с ним о трансфере, но футболист это также опроверг. В итоге история настолько затянулась, что «Зенит» форварда от основной команды открепил, сослав в фарм-клуб, а тот в свою очередь уже искал новые варианты с продолжением карьеры.

Нашел — «Сочи».

О переходе Александра в худший клуб РПЛ можно было говорить как о состоявшемся факте еще неделю назад, когда футболист уже был замечен в экипировке сочинцев, однако в «Зените» неожиданно дали задний ход — петербуржцы утверждали, что никаких договоренностей с «Сочи» нет.

Все было решено на итоговом заседании совета директоров сине-бело-голубых, с представителями которых встретился и Ротенберг.

«Я встретился с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым, мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Перед возобновлением Российской премьер-лиги после зимнего перерыва «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков после 19-ти туров. «Сочи», который провел на один матч меньше, занимает последнюю строчку, имея в своем активе всего лишь 15 очков. Свой последний официальный матч Александр Кокорин провел 7 октября 2018 года, сыграв против «Краснодара». После этого он вместе со своим братом Кириллом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким были заключены под стражу за участие в драках в Москве.