«Грубо подкатились сзади»: Тарасов сломал ногу и порвал связку

Не успели болельщики порадоваться за Дмитрия Тарасова, подписавшего полноценный контракт с казанским «Рубином», как футболиста настигла новая беда — на тренировке он получил перелом ноги и выбыл на два-три месяца, то есть до конца сезона.

32-летний Тарасов, на протяжении девяти лет защищавший цвета московского «Локомотива», в конце прошлого сезона не играл из-за воспалившегося ахиллова сухожилия и перенес операцию в Италии.

Контракт с «Локо» у футболиста закончился, и клуб не только не стал его продлевать, но и отказывался оплачивать игроку хирургическое вмешательство, правда, в конечном счете, проиграл в суде и все же вынужден был заплатить.

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Восстановление возрастного полузащитника было долгим, и он оставался в статусе свободного агента до конца 2019 года, а зимой договорился с новым главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким о том, что тот возьмет его на просмотр на сборы.

Пройдя вместе с командой полноценную подготовку к весенней части сезона, Дмитрий убедил тренерский штаб в своем уровне и в итоге подписал соглашение с клубом до конца сезона.

«Очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределенности. Спасибо «Рубину», что поверили, подарили мне этот шанс», — говорил футболист еще 18 февраля, однако в этом сезоне ему на поле выйти в официальных играх уже, увы, не доведется.

Все произошло во время двусторонней игры казанцев. Интересно, что, по информации журналиста «Бизнес Online» Владислава Зимагулова, наблюдавшего за двусторонкой, повреждение полузащитник получил в игровом эпизоде, который не предвещал ничего подобного.

«Игрок основы «Рубина» жестко подкатился под Тарасова в двусторонке сзади в безобидной ситуации. Выглядело грубо и неоправданно жестко», — написал журналист в своем Twitter.

В итоге у полузащитника диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза. По данным журналиста Сергея Егорова, восстановление займет два-три месяца.

Сразу же пошли разговоры о возможном разрыве только что подписанного соглашения.

«Дмитрий Тарасов подписал контракт и заявлен за «Рубин», поэтому расторгнуть соглашение уже нельзя. Клуб должен будет взять на себя обязательства по лечению и восстановлению игрока, даже если он не сыграл ни одного официального матча», — рассказал Sport24 спортивный юрист Юрий Прокопец.

Вскоре и сам «Рубин» выступил с официальным заявлением, в котором поддержал игрока и не стал открещиваться от своих обязательств.

«К сожалению, сегодня Дима получил травму. Он быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона, — сказал генеральный директор казанцев Рустем Сайманов.

— Но это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается. Теперь наша задача всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации.

О расторжении контракта, конечно, речи не идет. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи. Ждем Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберет форму».

Для 32-летнего футболиста, и так не игравшего полгода, пропуск целого сезона в таком возрасте может оказаться критичным для карьеры. С другой стороны, Тарасов всегда отличался хорошими физическими данными и бойцовским характером и очень хочет играть в футбол, так что наверняка приложит все усилия для скорейшего возвращения в строй.

Вот только подпишет ли «Рубин» с ним летом новый контракт, или же футболисту снова придется искать клуб и, возможно, ездить на просмотры?

Напомним, Тарасов, известный широкой общественности по распавшемуся скандальному браку с телеведущей Ольгой Бузовой, на футбольном поле за свою карьеру добился немалых достижений.

Главным из них является золото Российской премьер-лиги с «Локомотивом» в сезоне-2017/18. По разу он выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата, а еще трижды становился обладателем Кубка страны. В активе футболиста восемь матчей и один гол в составе национальной сборной страны, а главным для него разочарованием стало непопадание на домашний чемпионат мира в 2018 году.