Грозит тюрьма: на Логинова завели уголовное дело

Александр Логинов снялся с последней гонки чемпионата мира по биатлону — масс-старта — и в этот же день решил уехать в Россию к жене и дочке, чтобы немного прийти в себя после обысков в 6 утра и подписания полицейского протокола в 2 ночи.

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Он даже не стал дожидаться, пока карабинеры вернут ему телефон, ноутбук и другие вещи, изъятые в качестве улик для расследования о возможном применении допинга. Как оказалось позднее, решение было абсолютно верным —

вещи Логинова пробудут в Италии еще как минимум несколько месяцев, пока длится следствие, а глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев даже сообщил, что на спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича завели уголовное дело.

Несмотря на эти обескураживающие новости, обоих подозреваемых выпускают из страны.

«На Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело. Это грозит разбирательствами. Почти сутки мы пробыли в полицейском участке, а с понедельника начинаются процессуальные действия. Гаджеты, телефоны — все будет просмотрено.

По итальянским законам их могли бы посадить в тюрьму. Будут ли Логинова и Касперовича теперь вызывать в Италию на допросы? Сейчас они едут домой.

Если в этих гаджетах и бумагах, которые были изъяты, нет никаких улик по медицинским препаратам или методам, это дело будет закрыто»,

— приводит слова Драчева «СЭ».

Известно, что биатлонисту и тренеру был сразу назначен местный адвокат Йоханн Цёггелер.

«Государство дает адвоката по принятой практике, потому что прошли обыски по ордеру прокуратуры. Пока рано что-то говорить, расследование только началось, у нас нет никаких заключений. Изъятое оборудование находится у следователей. Расследование может растянуться на месяцы», — приводит слова Цёггелера ТАСС.

При этом посольство России в Италии уже сообщило, что в ходе обыска не было обнаружено никаких доказательств допинговых нарушений.

Однако полиция еще не успела изучить содержание телефонов и ноутбуков, хотя еще в день обысков узнала у Логинова и Касперовича все пароли (те продиктовали их добровольно). Видимо, теперь следствие будет длиться до тех пор, пока карабинеры не убедятся, что в памяти гаджетов нет ничего подозрительного.

Любопытно, что Касперович опроверг слова Драчева о том, что итальянская полиция уже завела дело.

«Дело не открыто. Как оно может быть открыто, если только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем? Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего запрещенного не было найдено.

Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни»,

— цитирует тренера РИА «Новости».

Как бы там ни было, рассуждения о возможном сроке — не просто страшные слова. В Италии прием и распространение допинга уже много лет считаются уголовно наказуемым преступлением, и санкции распространяются даже на иностранных атлетов.

Например, российская биатлонистка Ольга Медведцева (тогда носила фамилию Пылева) в 2006 году на зимних Олимпийских играх в Турине сдала положительную пробу на запрещенный карфедон. Итальянская прокуратура оперативно возбудила против нее уголовное дело и приговорила к одному году тюремного заключения условно. Разумеется, после такого Медведцева лишилась бронзовой медали Игр в индивидуальной гонке на 15 км.

Уголовные дела о применении допинга открываются в Италии довольно регулярно — в среднем происходит 30 таких случаев в год.

При этом местные стражи порядка ведут следствие довольно неторопливо — процедура может занять несколько лет.

«Итальянцы очень хороши в сборе доказательств, так как имеют возможность проводить официальное расследование, — приводил официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA) слова арбитра Спортивного арбитражного суда (CAS) Ульриха Хааса. — Да, Италия крайне медлительна в обработке дел, и в результате по многим истекают сроки.

Но с точки зрения спортивного арбитража не так важно, завершится дело в Италии обвинительным приговором или нет. Скорее, играет роль, получат ли необходимую информацию CAS и международные федерации. А с этой точки зрения Италия очень эффективна».

На этом фоне можно понять, почему после заявления антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен о том, что Касперович ходит на ЧМ по чужой аккредитации и якобы может доставлять Логинову запрещенные стимуляторы, карабинеры ворвались в номер спортсмена. Для них допинговые случаи давно смешались со всеми другими уголовными делами, и в подобном ведении диалога с подозреваемыми стражи порядка не видят ничего необычного.

Логинова же тот факт, что полицейские взломали дверь номера, отставили в сторону его винтовку и забрали складной ножик, серьезно уязвил.

«Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников», — рассказывал спортсмен.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда иностранная полиция врывается к российским биатлонистам.

В декабре 2018 года во время этапа Кубка мира в Хохфильцене местные стражи порядка прибыли в расположение сборной России и предъявили нескольким спортсменам, тренерам, врачам и массажистам обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира — 2017, который также проходил в Австрии.

В это же время полицейские заехали и к Антону Шипулину, который не принимал участия в старте, а проходил сборы в австрийском Обертиллиахе. Он тоже был под подозрением.

В итоге в сентябре 2019 года австрийская прокуратура сняла все обвинения за неимением доказательств, однако действия полицейских все равно привели к серьезным последствиям — Шипулин завершил карьеру, заявив, что не намерен соревноваться в таких условиях.

Спортсмен засомневался в необходимости продолжать карьеру еще в 2018 году, когда его без объяснения причин не допустили на Олимпийские игры, а визит полиции убедил его окончательно.

Логинов тоже намекнул на возможный уход из спорта после ситуации в Антхольце. Хочется верить, что нынешний лидер сборной России, который принес ей две единственные медали на ЧМ-2020, все-таки найдет в себе силы продолжать, а его тренер больше не даст ни малейшего повода для подозрений. Как уже выяснилось, любая осечка грозит письменным заявлением в полицию от людей из IBU.