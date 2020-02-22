«Уже не молодею»: Логинов заговорил о конце карьеры

Мужская сборная России заняла четвертое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону. Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев допустили промахи на огневых рубежах и демонстрировали настолько низкую скорость, что Александр Логинов, поставленный на финальный этап, принимал эстафету с отставанием в две минуты от лидеров — француза Кентена Фийона Майе и немца Бенедикта Долля — и в одной минуте от норвежца Йоханнеса Бё, который шел на тот момент третьим.

Шансов на медали уже не осталось, чудесных ошибок соперники не допустили, и Логинов вырвал максимум из возможного — четвертое место.

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Французы отпраздновали победу, норвежцы — серебро, немцы — бронзу, а Александр после гонки вышел к прессе и дал жесткий комментарий по поводу утренних обысков у него в номере, из-за которых спортсмену не удалось выспаться и нормально настроиться на важный старт.

Напомним, итальянская полиция ворвалась в комнату к Логинову по наводке антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен. Той стало известно, что личный тренер россиянина Александр Касперович использовал аккредитацию представителя сборной Украины, чтобы пройти в зону, где можно пообщаться со спортсменами, и подсказать что-то своему подопечному. У самого Касперовича аккредитации от сборной России по неизвестной причине нет, поэтому он формально находится в Антхольце в статусе туриста.

Однако в IBU заподозрили, что тренер якобы мог таким образом передавать Логинову допинг. Биатлониста эти подозрения измучили настолько, что он уже задумался об уходе из спорта.

«Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней»,

— приводит слова Логинова RT.

Стоит отметить, что в анализах россиянина однажды находили запрещенное вещество (эритропоэтин), но свое наказание он отбыл давно — это была двухлетняя дисквалификация с ноября 2014 по 2016 год. На мировом первенстве — 2020 Логинов, который со временем стал лидером сборной России, выиграл две награды — золото в спринтерской гонке и бронзу в пасьюте. Эти успехи вызвали бурю возмущения у иностранных спортсменов, которые до сих пор не доверяют россиянину.

Теперь биатлонист намерен обсудить травлю со стороны других атлетов с главой комиссии спортсменов IBU Клэр Эган. Кроме того, после окончания эстафеты Логинов подробно прокомментировал утренний инцидент с полицией.

«Обыск произошел из-за чужой аккредитации, которая была у Касперовича. IBU начали подозревать, что он скрывается под чужой фамилией, приезжает ко мне — и якобы после этого я хорошо бегу. Просто слов нет.

Просто представьте, какую они логическую цепочку построили, что она привела к тому, будто я сейчас пытаюсь обманывать всех таким тупым способом. И якобы скрываю Касперовича. Да он живет в соседней комнате с женой и дочкой!

Думал ли я отказаться бежать эстафету после такого? Нет. Мне нечего стыдиться. Я ничего не делал, ничего не употреблял. Даже мысли такой не было. У меня презрение этого. Сейчас уже 2020-й год, а обвинения идут со всех сторон. Да мне даже думать об этом противно!

К нам вломились в 5.50 утра после запроса IBU. Я сижу сонный в трусах, а полиция берет мой ствол и ствол Гараничева — и относит их подальше. Сначала даже не понял, в чем дело. А потом, когда они подальше забрали и ножик-открывашку, понял: они считают, что приехали к преступникам.

Жену и внучку Касперовича тоже оставили на время проверки в трусах. Им запрещали выходить из комнаты. Внучка плакала», — приводит слова биатлониста «СЭ».

Никаких улик, говорящих о возможном употреблении допинга, в вещах Логинова и Касперовича пока обнаружено не было.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста А.В. Логинова и телефон его личного тренера А.В. Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования. Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», — говорится в коммюнике посольства России в Риме.

При этом президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг данные о том, что Касперович якобы все время находился на турнире с украинской аккредитацией.

«Информация о том, что украинская делегация выдала аккредитацию по своей квоте Касперовичу, не соответствует действительности. Он не жил по украинской аккредитации в Антхольце, но в день гонок преследования попросил аккредитационную карту у одного из членов нашей делегации и с этой картой попал на трассу, чтобы подсказывать информацию своему спортсмену», — заявил Брынзак.

После этого нарушение было зафиксировано представителем IBU, и аккредитация была отобрана. Накануне обыска у Логинова карта была возвращена украинской команде, — теперь ее использует представитель сборной.

Биатлонист, говоря об этой ситуации, отметил, что не оправдывает решения своего тренера, однако последствия были для него слишком шокирующими.

Несмотря на ранний визит полиции, Логинов и его сосед по комнате Гараничев, которого также коснулись все последствия обыска, решили участвовать в эстафете.

Евгений, говоря об утреннем инциденте, отметил, что к нему у полицейских не возникло никаких вопросов и интересовал их только Логинов.

«Они никого не впускали, разрешили вызвать только менеджера. Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым Логинова. Сказали, что дополнительные доказательства им не нужны, так как они полицейские.

19 февраля им пришел запрос от IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой»,

— передает слова биатлониста «Матч ТВ».

После гонки Гараничев отметил, что изначально полицейские заявили, что обыск продлился не больше 20 минут, но в итоге все растянулось почти на два часа. По его словам, после произошедшего они с Логиновым попытались снова уснуть, но сделать это не получилось, поэтому недосып перед важным стартом мог повлиять на результат, который показала сборная России.

Главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев заявил, что обыск мог быть спланированной акцией, чтобы очернить российских спортсменов. Он отметил, что вокруг сборной создается негативный фон — чего только стоит информация о допинговых делах Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, о которых резко заговорили в начале мирового первенства. При этом специалист не стал отрицать, что у личного тренера Логинова была чужая аккредитация.

«Да, Касперович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на 500 евро. Сейчас же ситуация доведена до абсурда, уверен на сто процентов, что это спланированная акция»,

— цитирует Хованцева ТАСС.

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин эту версию опроверг, заявив, что IBU не имеет к этому никакого отношения, а он лично узнал о случившимся инциденте из СМИ через два часа после начала обыска.

«Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло. Мы в IBU фокусируем внимание на чемпионате мира и на гонках», — приводит слова Далина РИА «Новости».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская также не осталась в стороне от этой ситуации. В своем Telegram-канале она опубликовала пост, отметив, что осуждает действия итальянских полицейских и считает, что представители власти обязаны принести извинения российским спортсменам.

«Послушайте, это невиданное хамство и безобразие! Их обыскивают, как каких-то супершпионов: отнимают ноутбуки и телефоны. Даже забрали оружие для биатлона (видимо, как у «опасных преступников»).

Когда уже закончится этот беспредел?! Российские спортсмены находятся под невероятным давлением и всегда достойно побеждают. Понятно, что все это делается для того, чтобы деморализовать российских биатлонистов», — написала Поклонская.