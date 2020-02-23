Логинов снялся из-за обысков: Россия бьется в масс-старте. LIVE

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию заключительной гонки чемпионата мира — 2020 и желает вам удачного вечера!
Полные результаты гонки выглядят так:
К сожалению, Никита Поршнев с четырьмя штрафными кругами в совокупности финиширует лишь 26-м с отставанием 3 минуты 46 секунд от лидера, а Елисеев с семью промахами — 28-й (+4 минуты 18 секунд). Парни показали свой обычный уровень, без чудес. Спасти в такой ситуации мог только Логинов — но он отказался участвовать в масс-старте, и его можно понять.
Фуркад под конец уже окончательно сдал и не смог побороться за бронзу, хотя изначально его темп после заключительной стрельбы выглядел многообещающе. В итоге Мартен только седьмой.
Тарьей Бё и Жаклен устроили настоящую зарубу за третью строчку! Норвежец было обогнал француза, однако тот нашел в себе последние силы, чтобы совершить финальный рывок и снова выйти вперед! В итоге именно Жаклен забирает себе бронзу чемпионата мира в масс-старте — поздравляем!
Вторым предсказуемо финишировал Кентен Фийон Майе — поздравляем с серебром! Он проиграл Йоханнесу 42 секунды.
Йоханнес тем временем поднимает руки, приветствуя публику на стадионе, складывает руки в таком жесте, словно качает ребенка — посвящает победу своему сыну. Поздравляем Бё-младшего с золотом масс-старта!
Подошедший на стрельбу позже лидеров Фуркад допустил один промах и существенно осложнил себе борьбу за пьедестал. Хотя до Жаклена, который сейчас располагается на третьей позиции, Мартену всего 12 секунд.
Фийон Майе и Тарьей допустили по промаху! А вот Жаклен закрыл все мишени и точно будет бороться за попадание на пьедестал. Сейчас топ-3 выглядит так: Йоханнес, Фийон Майе (+50 секунд), Жаклен (+ 1 минута 5 секунд), Тарьей (+1 минута 7 секунд).
Йоханнес стремительно наращивал отрыв от соперников на трассе, чтобы подстраховаться на случай провала на заключительной стрельбе — стоя. Преимущество выросло уже до 30 секунд, но, как оказалось, у Бё-младшего и без этого все было бы шикарно — он закрыл все мишени быстро и четко. Вопрос с победителем масс-старта официально закрыт.
Елисеев тем временем отстрелялся на третьем огневом рубеже — и допустил три промаха. Всего у него накопилось уже шесть осечек и, соответственно, шесть штрафных кругов. Естественно, россиянин располагается в низу таблицы — он 28-й из 30-ти с отставанием от лидера 3 минуты.
Также идеально отстрелялся Дестьё. Топ гонки выглядит так: Йоханнес Бё с огромным отрывом, затем Фийон Майе (+24 секунды), Тарьей (+34,4), Дестьё (+34,7), Жаклен (+43,6), Фуркад (+44).
Фуркад подъехал на огневой рубеж в тот момент, когда Дале, Тарьей и Фийон Майе пошли на штрафной круг, и отстрелялся безупречно! Легендарный француз возвращается в гонку. Теперь он — шестой и проигрывает лидеру 33 секунды.
Четверка лидеров добралась до стрельбы лежа!
Йоханнес Бё закрыл все мишени идеально, а вот остальные все ушли на штрафные круги! Фийон Майе и Дале отхватили сразу два, а Тарьей Бё — один. Йоханнес теперь опережает основных соперников на 17 секунд!
К лидерам потихоньку приближается Фуркад, который на каждой стрельбе допустил по промаху и пробежал 2 штрафных круга. Сейчас он 11-й и уступает лидирующим норвежцам 36 секунд.
На отметке 7,5 км три норвежца уверенно возглавляют караван в таком порядке — Йоханнес Бё, Тарьей Бё и Дале, а четвертым к ним пристроился Фийон Майе. Собственно, так и выглядит у нас сейчас группа лидеров — остальные находятся очень далеко.
Елисеев неожиданно закрыл все мишени идеально! Вот так бы сразу. Но после трех штрафных кругов после первой стрельбы сейчас уже поделать ничего нельзя. Матвей поднимается с 30-й на 25-ю позицию, а его проигрыш лидерам составляет 1 минуту 20 секунд.
Поршнев последним выстрелом промазал — как обидно! После штрафного круга Никита опустился на 19-е место и уступает лидерам теперь 43 секунды.
На стойке Йоханнес и Тарьей Бё, Дале и Дестьё отстрелялись безупречно и уходят в гонку ноздря в ноздрю, составляя группу лидеров.
А вот Поршнев явно «капнул» на трассе и опустился с 14-й позиции на 20-ю. Его отставание от лидеров выросло до 21-й секунды, причем россиянина обогнали на трассе даже те, кто заходил на круг после лежки. В общем со скоростью у нас серьезные проблемы.
Перед второй стрельбой Дале выбрался на первую позицию, Долль — на вторую, а Йоханнес Бё — на третью.
На отметке 4 км Поршнев, к счастью, пока держит заданный темп и даже немного сократил отставание от лидера Фака — с 14 до 10 секунд. Сейчас он на 14-м месте.
Кстати, в группе лидеров произошли изменения.
Благодаря быстрой и точной стрельбе словенец Яков Фак, немец Бенедикт Долль и норвежец Йоханнес Дале захватили топ-3.
Братья Бё и Дестьё немного отстали, пока выцеливали, но не допустили промахов и потому находятся в ближайшей группе преследователей.
Елисеев «застрелился» — три промаха на лежке отправили его на последнее, 30-е место пелотона с отставанием 1 минуту 13 секунд от лидеров.
Первая стрельба лежа! Никита Поршнев закрыл все мишени — великолепно! Отставание от лидеров сократилось до 13,8 секунды. Главное — не растерять все это на трассе за минуту.
К сожалению, на отметке 2,7 км становится понятно, что россияне уже начинают сдавать по скорости. Елисеев стал 28-м (+9,2 секунды), а Поршнев — 29-м (+9,9). Ну что ж, это далеко не самый страшный разрыв, который мы видели.
Матвей Елисеев старается не отпускать далеко от себя группу лидеров — он отстает всего на 6 секунд. Где-то рядом и Никита Поршнев — его проигрыш составляет 8,5 секунды.
Недалеко от лидирующей группы держится австриец Доминик Ландертингер и француз Симон Дестьё, а также два норвежца — Тарьей Бё и Ветле Шостад Кристиансен.
Йоханнес Бё после первого километра возглавляет пелотон, в спину ему дышит Мартен Фуркад, сразу за ним — Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.
Гонка началась!
Биатлонисты уже направляются на старт.
Расследование итальянской полиции по делу Логинова может растянуться на месяцы — так считает адвокат Йоханн Цёггелер, представляющий интересы наставника биатлониста — Александра Касперовича.
Материалы следствия и изъятые у Логинова и Касперовича вещи все еще находятся в прокуратуре итальянского Больцано, которая ведет расследование. Видимо, там они и останутся на длительный срок до окончания следствия.
Российский биатлонист Александр ЛогиновРИА Новости
Логинов заявил, что даже не будет пытаться вернуть вещи, изъятые у него карабинерами. Главное желание спортсмена — как можно скорее покинуть Антхольц. В этом его убедил второй визит полиции, произошедший в ночь с 22 на 23 февраля.
«В отель вместе с полицией приезжал консул. Был час или полвторого ночи. Все прошло весьма дружелюбно. Но я уже понял, что с физикой все хорошо, а концентрация на нуле. Потому и принял решение сняться.
Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически», — заявил Логинов RT.
Президент СБР Владимир Драчев (крайний слева) и Александр Логинов (второй слева) утром в день обыска в расположении сборной РоссииTelegram-канал Дмитрия Губерниева
В день масс-старта стало известно, что Логинов, который при обычных обстоятельствах являлся бы одним из фаворитов, не побежит эту гонку. Как оказалось, минувшей ночью к нему снова наведались полицейские.
«До поздней ночи полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно к Логинову в отель. Тут не до стартов уже!» — написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.
Сборную России в этой гонке представят Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Александр Логинов, к сожалению, принял решение сняться с масс-старта, но его можно понять — в данный момент психологическое состояние спортсмена оставляет желать лучшего.
Напомним, в 05:50 утра 22 февраля, накануне эстафетной гонки, в номер к Логинову ворвалась итальянская полиция и устроила обыск по подозрению в допинге. Прошерстили все вещи, изъяли телефон и ноутбук, предварительно узнав пароли, чтобы проверить возможные подозрительные переписки.
Однако никаких улик не было найдено. В итоге Александр вышел на эстафету в не лучшем расположении духа, а после гонки даже заговорил о завершении карьеры. Жесткие комментарии спортсмена можно почитать в этой статье:
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужского масс-старта на чемпионате мира по биатлону. Начало гонки — в 17.00 мск.