Логинов снялся из-за обысков: Россия бьется в масс-старте. LIVE

Логинов заявил, что даже не будет пытаться вернуть вещи, изъятые у него карабинерами. Главное желание спортсмена — как можно скорее покинуть Антхольц. В этом его убедил второй визит полиции, произошедший в ночь с 22 на 23 февраля.

«В отель вместе с полицией приезжал консул. Был час или полвторого ночи. Все прошло весьма дружелюбно. Но я уже понял, что с физикой все хорошо, а концентрация на нуле. Потому и принял решение сняться.

Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически», — заявил Логинов RT.