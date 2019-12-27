Тарасова признала ее образцом: Косторная превзошла мировой рекорд

Женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию — возможно, самый сильный и конкурентный турнир в этом виде программы во всем мире. Где еще при наличии трех мест в сборной России две девушки, выигравшие на пару три титула чемпионов мира и две олимпийских медали, не считаются фаворитами в борьбе даже не за победу, а вообще за попадание на пьедестал? А действующей чемпионке Европы дай бог бы в десятку войти!

И это еще олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова незадолго до турнира объявила о приостановлении своей профессиональной карьеры и ушла в шоу к Татьяне Навке.

Жарко в Красноярске стало с самого начала — еще с прилета девушек на турнир в Красноярск, где их встречали в аэропорту болельщики. Затем волнение только продолжало нарастать.

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Так, Евгения Медведева умудрилась каким-то образом сломать ботинок на коньке во время тренировки в четверг, что привело к ситуации, когда под вопросом было даже участие спортсменки в соревнованиях, не говоря уже о положительном результате.

Слухи о снятии с турнира почему-то витали вокруг победительницы финала Гран-при Алены Косторной, но президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков на пресс-конференции перед соревнованиями от них отмахнулся, как от назойливой мухи.

Еще веселее стало после жеребьевки, которая определила, что начинать соревнования будет уже известная своими рекордами Александра Трусова, а вскоре после нее выступит действующая чемпионка России Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Алена Косторная открывала вторую разминку с седьмым порядковым номером, а вот Евгения Медведева получила последний, 17-й, так что если бы она вдруг обнаружила еще какие-то проблемы с инвентарем по приезде на стадион, к моменту проката их можно было бы успеть решить. А еще, конечно, можно было перегореть...

Турнир начался без какой-либо раскачки — слишком многое на кону, о чем потом в микст-зоне говорили и сами фигуристки.

Щербакова выдала чистый и более сложный, чем в прошлом году, прокат, включивший в себя двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

В итоге выступление чемпионки страны было оценено в 79,93 балла, и она опередила на три с половиной балла Трусову, которая не стала исполнять тройной аксель, ограничившись двойным, а в каскаде за лутцем исполнила не риттбергер, а тулуп, но тоже не допустила ошибок.

Позже спортсменка расскажет в прямом эфире, что решение сделать аксель в два с половиной оборота было тренерским, потому что тройной аксель шел на тренировках нестабильно, а падение обошлось бы слишком дорого в борьбе за попадание в тройку, а значит, и на чемпионаты Европы и мира. При этом сама Александра сказала, что не убрала бы прыжок, если бы решение зависело от нее.

Зато она опередила Туктамышеву, которая тройной аксель исполняет давным-давно, но в этот конкретный раз допустила ошибку на выезде с этого прыжка.

Каскад тройной флип — тройной тулуп и сольный тройной лутц вышли удачными, и ученица Алексея Мишина заработала солидные 75,74 очка.

Анастасии Гуляковой и Серафиме Саханович, которые выступали следующими, было не позавидовать, но они обе справились с прокатами и получили неплохие 66,85 и 65,42 балла соответственно, причем Гулякова, также занимающаяся у Мишина, в итоге с этим результатом замкнула топ-6 и выступит в субботу в произвольной программе в сильнейшей разминке!

Вторую разминку открывала чемпионка финала Гран-при Алена Косторная, про которую после окончания выступления, конечно же, с фирменным идеальным тройным акселем и просто фантастически отточенным катанием, Татьяна Тарасова в прямом эфире сказала, что «это образец короткой программы».

89,96 — более десяти очков преимущества над Щербаковой, которая вообще-то каталась на топ-уровне! Просто космос.

К тому же Алена превзошла собственный мировой рекорд, установленный две недели назад в финале Гран-при (85,45), однако подобные достижения на внутренних соревнованиях официально не признаются, поэтому засчитан он, к сожалению, не будет.

Сразу стало понятно, что опередить Косторную сегодня уже никому не удастся, и задел перед произвольной программой у ученицы Тутберидзе будет очень солидным — таким, что судьба золота теперь полностью в ее руках, сколько бы четверных ни исполнили Трусова с Щербаковой.

Надо отметить, что девушки, выступавшие во второй разминке дальше, смотрелись в целом неплохо, если не считать запоровшую свой прокат Марию Талалайкину, но никто из них — даже чемпионка Европы Софья Самодурова — не смог подобраться к лидерам и дотянуться до Гуляковой, хотя Валерии Шульской не хватило меньше балла.

А вот в третьей разминке у первой половины участниц долго ничего не получалось, однако затем Анна Фролова вклинилась между Гуляковой и Шульской, а Станислава Константинова показала свой лучший прокат в сезоне.

Ну, а Медведева закрыла программу первой части соревнований, причем, несмотря на все свои проблемы с коньками и долгое ожидание, сделала это здорово.

Подопечная Брайана Орсера сначала отборолась, но выполнила каскад тройной флип — тройной тулуп (с небольшим недокрутом на втором прыжке), затем справилась с двойным акселем и в завершение классно исполнила тройной риттбергер.

Правда, у Медведевой наблюдались некоторые проблемы на одном вращении и дорожке, которой присвоили только второй уровень, но все равно прокат был оценен в солидные 71,08, что принесло ей пятое место в короткой программе и неплохую стартовую позицию перед произвольной.

Сама спортсменка рассказала после выступления, что в итоге каталась на сломанных коньках, перемотанных скотчем, так что ее 70+ за прокат от этого становятся еще более ценными.

Короткая программа у женщин определенно удалась и стала шикарным превью к субботней произвольной, в которой и решится, кто попадет на пьедестал и в сборную России на главные старты.

Но подвинуть трио юных учениц Тутберидзе даже Туктамышевой с Медведевой будет крайне трудно, не говоря уже об остальных.