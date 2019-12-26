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Сражение без Загитовой: Медведева против учениц Тутберидзе. LIVE

Чемпионат России. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

В Красноярске продолжается чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на первенство Европы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию короткой программы женщин, где Евгения Медведева в отсутствие Алины Загитовой поборется за золото с юными ученицами Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой, Аленой Косторной и Анной Щербаковой.
Трансляция
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16:43

Оценки Губановой:

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16:42

Это лишь второе выступление с большим количеством ошибок на женском турнире. Губанова неуверенно выехала с двойного акселя, затем та же история повторилась на тройном лутце, к которому она смогла вместо этого присоединить лишь двойной тулуп вместо тройного.

16:50

Выступает петербурженка Анастасия Губанова! Она катается под медлительный блюз «I'll Take Care Of You».

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16:39

Оценки Самодуровой и вправду низкие. Зрители свистят, не соглашаясь с баллами, — им выступление Софти очень даже понравилось.

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16:38

Тарасова отмечает, что Самодурова не очень хорошо исполнила дорожку («Не знаю, на какой уровень это было»), а также тот факт, что тройной флип она, кажется, исполнила с неверного ребра.

16:36

Сольный тройной флип и двойной аксель также не представляют сложностей для Софьи! Сама фигуристка явно испытывает большое удовольствие от проката, с ослепительной улыбкой отмечает музыкальные акценты четкими позами и жестами — прямо крутая латина.

16:35

Самодурова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп! Немного усложнилась, раньше у нее был каскад с флипом. Правда, приземление со второго прыжка получилось жестковатым, будто немного недокрутила. Но каких-то явных помарок спортсменка не допустила.

16:33

Следующей выступает действующая чемпионка Европы Софья Самодурова! Она катается под задорную «Бамболео». Родилась Софья, кстати, в Красноярске.

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16:32

Оценка Талалайкиной — 50,91.

16:32

«Ты молодец!» — кричит чей-то мужской голос в поддержку Талалайкиной. Фигуристка чуть не плачет.

16:30

Ох, кажется, мы видим первое провальное выступление на чемпионате России. Подвели девушку нервы. Она неожиданно упала с сольного тройного риттбергера, а затем еще и с дорожки шагов.

16:29

Зажигательные ритмы в стиле латины заводят публику, которая сразу же начинает поддерживать фигуристку. Мария показывает двойной аксель, а вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникли проблемы: девушка плохо выехала с первого прыжка и сумела прицепить к нему только двойной тулуп.

16:27

Следующей выступает Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга! Она катается под «Hip Hop Chin Chin».

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16:26

Оценки Шульской:

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16:24

Финальный тройной флип также исполнен без проблем. Все чисто! И это лишь дебютантка чемпионата России, вроде бы фигуристка не первого эшелона, но она нисколько не смутилась из-за предыдущего выступления Косторной и сумела порадовать зрителей.

16:23

Как же радует стабильность наших фигуристок, которая позволяет реально наслаждаться программой без перерыва на падения и расстройства. Валерия демонстрирует чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный двойной аксель.

16:22

На льду — 15-летняя Валерия Шульская из Оренбурга. Она впервые пробилась на чемпионат России и будет кататься сейчас под саундтрек из «Игры Престолов».

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16:21

Вот это да! Практически 90 баллов! Просто божественные оценки у Косторной. Конечно же, она становится лидером.

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16:19

Кажется, перед нами новый лидер турнира.

«Это образец короткой программы. Ручками взмахнет — как картину пишет!» — отмечает Тарасова.

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16:18

Музыка ускоряется и становится все более драматичной, а Косторная уходит исполнять вдохновенную дорожку шагов. Все на высокой скорости, гладко, нежно, уверенно.

16:18

Оставленный напоследок каскад тройной флип + тройной тулуп исполнен замечательно, с руками наверху.

16:17

Сольный тройной лутц также удается Алене без проблем.

16:16

Вот это да! Шикарный тройной аксель! Косторная демонстрирует его словно без усилий — на огромной высоте, с красивейшим выездом, без малейшей дрожи в ногах.

16:15

Первой в этой разминке выступит ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная! Она катается в образе ангела под тревожно-нежную композицию

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16:09

Началась разминка второй группы участниц, в которой мы увидим, например, победительницу финала Гран-при этого сезона Алену Косторную и чемпионку Европы и Софью Самодурову.

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16:09

Промежуточные результаты после выступлений первой группы участниц:

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16:08

Оценки Гуляковой, конечно, не такие высокие, как у фавориток турнира, но в любом случае она сумела зажечь на льду. Говорят, еще и учит тройной аксель, так что, может быть, все впереди.

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16:06

Уровень наших одиночниц — это просто космос. Если парни срывали элемент за элементом, то тут следует одно шикарное выступление за другим.

16:05

С техникой у Анастасии тоже все в порядке — каскад тройной флип + тройной тулуп, сольный тройной лутц и двойной аксель исполнены без ошибок. Публика сходит с ума!

16:04

Ох, какое неожиданно здоровское выступление! Каждый акцент ритмичной «Кармен» обыгран четкими движениями руками или даже всем телом, что придает еще больше темперамента и страсти программе.

16:03

На льду — Анастасия Гулякова! Тоже ученица Алексея Мишина. Звучит характерная музыка из «Кармен», и зал хлопает в такт.

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16:02

Оценки Туктамышевой:

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16:00

Красивый наклон спиной назад вызывает овации у зрителей. Выступление получилось невероятным по энергетике и подняло публику.

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15:59

И в концовке Елизавета демонстрирует шикарнейший тройной лутц!

«Императрица в порядке», — комментирует Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.

15:58

Туктамышева показывает каскад тройной флип + тройной тулуп! А ведь в прошлом сезоне всегда был более простой тройной тулуп + тройной тулуп, и нужно было приобрести стабильность на новом элементе. Пусть и на немного дрожащих ногах, но Императрица справилась!

15:57

Императрица исполняет аксель в три с половиной оборота! Браво! Первый элемент ультра-си у женщин на этом турнире! Правда, на выезде ее немного закрутило, но фигуристка удержалась на ногах, и в целом это не выглядело критично.

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15:56

На льду — Елизавета Туктамышева! Она катается под харизматичную «Drumming song».

15:55

Очень высокие баллы набирает Щербакова!

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15:52

Есть чистый тройной флип и дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который был визитной карточкой Алины Загитовой, позволявшей ей набирать много баллов! Зрители взрываются овациями после каскада, понимая, как непросто его исполнить. Прыжки в этой комбинации следуют один за другим с разницей в миллисекунду.

15:51

Щербакова исполняет двойной аксель с очень сложного захода — вертикального шпагата, а затем делает еще и непростой выезд, резко наклоняясь вперед и вытягиваясь всем телом.

15:49

Следующей выступает ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова! Действующая чемпионка России среди взрослых, между прочим. Она завоевала этот титул еще будучи юниоркой.

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15:48

Оценки Саханович:

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15:47

Энергичная, но при этом наполненная светлой грустью музыка очень подходит боевой и в то же время утонченной Серафиме. Вся программа выполнена в очень высоком темпе, с характером. Зрители заходятся в аплодисментах. Да и во время самого проката публика часто хлопала спортсменке — даже на вращениях, а это о многом говорит.

15:46

Двойной аксель Саханович также показала без проблем, а вот на самом последнем прыжке — тройной лутце — коснулась льда рукой. Какая обидная помарка! А могло бы быть чистое выступление.

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15:44

Звучит очень ритмичная и вместе с тем какая-то загадочная и завораживающая музыка в стиле танго, и Сима выполняет каскад тройной флип + тройной тулуп. Правда, на второй прыжок будто не хватило немного скорости, так что пролетным он не получился, но вроде бы без помарок.

15:43

На льду — Серафима Саханович из Санкт-Петербурга! Тоже, кстати, раньше занималась у Тутберидзе. Теперь она тренируется у Ангелины Туренко.

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15:42

Оценки Трусовой — 76,46 балла.

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15:41

После проката Саша живо рассказывает тренерам, как заметила, что платье так и не раскрылось до конца. Тутберидзе и Дудаков призывают ее не обращать внимания на эту неудачу.

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15:40

К счастью, это не мешает Русской Ракете без ошибок исполнить финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп. А уж фирменный кантилевер Александры и вовсе вызывает громкие аплодисменты.

15:39

Музыка сменяется на коварную «В пещере у горного тролля», и Александра отстегивает застежку на платье, чтобы оно сменило цвет с белого на черное, но что-то идет не так! Кусок черной ткани просто застрял где-то посередине и теперь болтается на груди, не раскрываясь полностью.

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15:38

И с тройным флипом девушка справляется без проблем!

15:37

Да, только двойной аксель делает Александра в начале программы! Зато чисто, без падения, нет неприятных эмоций, боли, программа не «рвется».

15:36

Открывает выступления Александра Трусова! В заявленном контенте ранее у нее был тройной аксель, однако на разминке девушка его не пробовала. Возможно, решила не рисковать.

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15:30

Первая разминка началась! Состав бомбический — особое внимание, конечно, к Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой. Тренеры внимательно наблюдают.

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15:25

Немного тревожных новостей: Медведева повредила конек на тренировке перед соревнованиями, поэтому ей пришлось в срочном порядке купить новые ботинки. Обычно фигуристам требуется время, чтобы разносить коньки, и это доставляет немало дискомфорта и боли в ногах. Будем надеяться, что это не повлияет на выступление Евгении сегодня.

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Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года
Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года

Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года

Владимир Песня/РИА "Новости"
15:22

А вот кто выступит в заключительной разминке:

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Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года
15:20

Список участниц первых двух разминок выглядит следующим образом:

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Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 года
15:15

Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова 13 декабря объявила о приостановлении карьеры, поэтому в этом сезоне точно пропустит чемпионат России, Европы и мира. Так что сейчас основными претендентками на медали являются ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, а также Елизавета Туктамышева, выучившая недавно четверной тулуп, и Евгения Медведева.

15:10

Всего участие в короткой программе примут 17 фигуристок, которые поделены на три группы.

15:05

Прокаты стартуют в 15.30 по московскому времени.

15:00

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин в рамках самого конкурентного турнира на планете прямо сейчас — чемпионата России. Напомним, по итогам турнира будет сформирован состав на чемпионат Европы.