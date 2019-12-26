Сражение без Загитовой: Медведева против учениц Тутберидзе. LIVE

Энергичная, но при этом наполненная светлой грустью музыка очень подходит боевой и в то же время утонченной Серафиме. Вся программа выполнена в очень высоком темпе, с характером. Зрители заходятся в аплодисментах. Да и во время самого проката публика часто хлопала спортсменке — даже на вращениях, а это о многом говорит.