Сражение без Загитовой: Медведева против учениц Тутберидзе. LIVE

Оценки Губановой:
Это лишь второе выступление с большим количеством ошибок на женском турнире. Губанова неуверенно выехала с двойного акселя, затем та же история повторилась на тройном лутце, к которому она смогла вместо этого присоединить лишь двойной тулуп вместо тройного.
Выступает петербурженка Анастасия Губанова! Она катается под медлительный блюз «I'll Take Care Of You».
Оценки Самодуровой и вправду низкие. Зрители свистят, не соглашаясь с баллами, — им выступление Софти очень даже понравилось.
Тарасова отмечает, что Самодурова не очень хорошо исполнила дорожку («Не знаю, на какой уровень это было»), а также тот факт, что тройной флип она, кажется, исполнила с неверного ребра.
Сольный тройной флип и двойной аксель также не представляют сложностей для Софьи! Сама фигуристка явно испытывает большое удовольствие от проката, с ослепительной улыбкой отмечает музыкальные акценты четкими позами и жестами — прямо крутая латина.
Самодурова начинает с каскада тройной лутц + тройной тулуп! Немного усложнилась, раньше у нее был каскад с флипом. Правда, приземление со второго прыжка получилось жестковатым, будто немного недокрутила. Но каких-то явных помарок спортсменка не допустила.
Следующей выступает действующая чемпионка Европы Софья Самодурова! Она катается под задорную «Бамболео». Родилась Софья, кстати, в Красноярске.
Оценка Талалайкиной — 50,91.
«Ты молодец!» — кричит чей-то мужской голос в поддержку Талалайкиной. Фигуристка чуть не плачет.
Ох, кажется, мы видим первое провальное выступление на чемпионате России. Подвели девушку нервы. Она неожиданно упала с сольного тройного риттбергера, а затем еще и с дорожки шагов.
Зажигательные ритмы в стиле латины заводят публику, которая сразу же начинает поддерживать фигуристку. Мария показывает двойной аксель, а вот на каскаде тройной лутц + тройной тулуп возникли проблемы: девушка плохо выехала с первого прыжка и сумела прицепить к нему только двойной тулуп.
Следующей выступает Мария Талалайкина из Санкт-Петербурга! Она катается под «Hip Hop Chin Chin».
Оценки Шульской:
Финальный тройной флип также исполнен без проблем. Все чисто! И это лишь дебютантка чемпионата России, вроде бы фигуристка не первого эшелона, но она нисколько не смутилась из-за предыдущего выступления Косторной и сумела порадовать зрителей.
Как же радует стабильность наших фигуристок, которая позволяет реально наслаждаться программой без перерыва на падения и расстройства. Валерия демонстрирует чистый каскад тройной лутц + тройной тулуп, а также сольный двойной аксель.
На льду — 15-летняя Валерия Шульская из Оренбурга. Она впервые пробилась на чемпионат России и будет кататься сейчас под саундтрек из «Игры Престолов».
Вот это да! Практически 90 баллов! Просто божественные оценки у Косторной. Конечно же, она становится лидером.
Кажется, перед нами новый лидер турнира.
«Это образец короткой программы. Ручками взмахнет — как картину пишет!» — отмечает Тарасова.
Музыка ускоряется и становится все более драматичной, а Косторная уходит исполнять вдохновенную дорожку шагов. Все на высокой скорости, гладко, нежно, уверенно.
Оставленный напоследок каскад тройной флип + тройной тулуп исполнен замечательно, с руками наверху.
Сольный тройной лутц также удается Алене без проблем.
Вот это да! Шикарный тройной аксель! Косторная демонстрирует его словно без усилий — на огромной высоте, с красивейшим выездом, без малейшей дрожи в ногах.
Первой в этой разминке выступит ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная! Она катается в образе ангела под тревожно-нежную композицию
Началась разминка второй группы участниц, в которой мы увидим, например, победительницу финала Гран-при этого сезона Алену Косторную и чемпионку Европы и Софью Самодурову.
Промежуточные результаты после выступлений первой группы участниц:
Оценки Гуляковой, конечно, не такие высокие, как у фавориток турнира, но в любом случае она сумела зажечь на льду. Говорят, еще и учит тройной аксель, так что, может быть, все впереди.
Уровень наших одиночниц — это просто космос. Если парни срывали элемент за элементом, то тут следует одно шикарное выступление за другим.
С техникой у Анастасии тоже все в порядке — каскад тройной флип + тройной тулуп, сольный тройной лутц и двойной аксель исполнены без ошибок. Публика сходит с ума!
Ох, какое неожиданно здоровское выступление! Каждый акцент ритмичной «Кармен» обыгран четкими движениями руками или даже всем телом, что придает еще больше темперамента и страсти программе.
На льду — Анастасия Гулякова! Тоже ученица Алексея Мишина. Звучит характерная музыка из «Кармен», и зал хлопает в такт.
Оценки Туктамышевой:
Красивый наклон спиной назад вызывает овации у зрителей. Выступление получилось невероятным по энергетике и подняло публику.
И в концовке Елизавета демонстрирует шикарнейший тройной лутц!
«Императрица в порядке», — комментирует Татьяна Тарасова в эфире Первого канала.
Туктамышева показывает каскад тройной флип + тройной тулуп! А ведь в прошлом сезоне всегда был более простой тройной тулуп + тройной тулуп, и нужно было приобрести стабильность на новом элементе. Пусть и на немного дрожащих ногах, но Императрица справилась!
Императрица исполняет аксель в три с половиной оборота! Браво! Первый элемент ультра-си у женщин на этом турнире! Правда, на выезде ее немного закрутило, но фигуристка удержалась на ногах, и в целом это не выглядело критично.
На льду — Елизавета Туктамышева! Она катается под харизматичную «Drumming song».
Очень высокие баллы набирает Щербакова!
Есть чистый тройной флип и дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который был визитной карточкой Алины Загитовой, позволявшей ей набирать много баллов! Зрители взрываются овациями после каскада, понимая, как непросто его исполнить. Прыжки в этой комбинации следуют один за другим с разницей в миллисекунду.
Щербакова исполняет двойной аксель с очень сложного захода — вертикального шпагата, а затем делает еще и непростой выезд, резко наклоняясь вперед и вытягиваясь всем телом.
Следующей выступает ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова! Действующая чемпионка России среди взрослых, между прочим. Она завоевала этот титул еще будучи юниоркой.
Оценки Саханович:
Энергичная, но при этом наполненная светлой грустью музыка очень подходит боевой и в то же время утонченной Серафиме. Вся программа выполнена в очень высоком темпе, с характером. Зрители заходятся в аплодисментах. Да и во время самого проката публика часто хлопала спортсменке — даже на вращениях, а это о многом говорит.
Двойной аксель Саханович также показала без проблем, а вот на самом последнем прыжке — тройной лутце — коснулась льда рукой. Какая обидная помарка! А могло бы быть чистое выступление.
Звучит очень ритмичная и вместе с тем какая-то загадочная и завораживающая музыка в стиле танго, и Сима выполняет каскад тройной флип + тройной тулуп. Правда, на второй прыжок будто не хватило немного скорости, так что пролетным он не получился, но вроде бы без помарок.
На льду — Серафима Саханович из Санкт-Петербурга! Тоже, кстати, раньше занималась у Тутберидзе. Теперь она тренируется у Ангелины Туренко.
Оценки Трусовой — 76,46 балла.
После проката Саша живо рассказывает тренерам, как заметила, что платье так и не раскрылось до конца. Тутберидзе и Дудаков призывают ее не обращать внимания на эту неудачу.
К счастью, это не мешает Русской Ракете без ошибок исполнить финальный каскад тройной лутц + тройной тулуп. А уж фирменный кантилевер Александры и вовсе вызывает громкие аплодисменты.
Музыка сменяется на коварную «В пещере у горного тролля», и Александра отстегивает застежку на платье, чтобы оно сменило цвет с белого на черное, но что-то идет не так! Кусок черной ткани просто застрял где-то посередине и теперь болтается на груди, не раскрываясь полностью.
И с тройным флипом девушка справляется без проблем!
Да, только двойной аксель делает Александра в начале программы! Зато чисто, без падения, нет неприятных эмоций, боли, программа не «рвется».
Открывает выступления Александра Трусова! В заявленном контенте ранее у нее был тройной аксель, однако на разминке девушка его не пробовала. Возможно, решила не рисковать.
Первая разминка началась! Состав бомбический — особое внимание, конечно, к Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Елизавете Туктамышевой. Тренеры внимательно наблюдают.
Немного тревожных новостей: Медведева повредила конек на тренировке перед соревнованиями, поэтому ей пришлось в срочном порядке купить новые ботинки. Обычно фигуристам требуется время, чтобы разносить коньки, и это доставляет немало дискомфорта и боли в ногах. Будем надеяться, что это не повлияет на выступление Евгении сегодня.
Евгения Медведева выступает в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, 15 ноября 2019 годаВладимир Песня/РИА "Новости"
А вот кто выступит в заключительной разминке:
Список участниц первых двух разминок выглядит следующим образом:
Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова 13 декабря объявила о приостановлении карьеры, поэтому в этом сезоне точно пропустит чемпионат России, Европы и мира. Так что сейчас основными претендентками на медали являются ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, а также Елизавета Туктамышева, выучившая недавно четверной тулуп, и Евгения Медведева.
Всего участие в короткой программе примут 17 фигуристок, которые поделены на три группы.
Прокаты стартуют в 15.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции короткой программы женщин в рамках самого конкурентного турнира на планете прямо сейчас — чемпионата России. Напомним, по итогам турнира будет сформирован состав на чемпионат Европы.