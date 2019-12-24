Турнир без Загитовой: с кем Медведева поборется за Европу

Чемпионат России в Красноярске подведет итоговую черту в фигурном катании — 2019. С 26 декабря по 29 состоятся последние соревновательные прокаты в календарном году, и по их итогам определится заявка российской сборной на чемпионат Европы, который пройдет в конце января в Австрии. Грядущий турнир обещает быть в какой-то мере сенсационным и даже резонансным. По крайней мере, в женском одиночном катании.

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Весь список участников выглядит следующим образом:

Женщины: Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова;

Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Андрей Зубер, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Егор Мурашов, Александр Самарин, Владимир Самойлов, Даниил Самсонов, Леонид Свириденко, Антон Шулепов, Илья Яблоков;

Пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов, Анастасия Балабанова — Алексей Святченко, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Таисия Собинина — Никита Володин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов;

Танцы на льду: Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин, Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Мария Игнатьева — Михаил Брагин, Ксения Конкина — Павел Дрозд, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Аннабель Морозова — Андрей Багин, Елизавета Пасечник — Егор Колосовский, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов.

Загитова на отдыхе. Косторная тоже?

Естественно, что особое внимание будет привлечено, как и всегда, к женщинам-одиночницам. И даже в свое отсутствие олимпийская чемпионка Алина Загитова все равно остается на первых ролях. Для 17-летней фигуристки после провального финала Гран-при в Турине, где она заняла последнее место, это будет первый в текущем сезоне турнир, который она пропустит.

Еще 13 декабря спортсменка объявила о временном приостановлении карьеры, в этом соревновательном году она на лед больше не выйдет. Максимум — в ледовых шоу.

Очевидно, Загитовой, которая на данный момент не может конкурировать со своими партнершами из «Хрустального», эта пауза сейчас крайне необходима, чтобы и трезво оценить свои карьерные перспективы, и пересмотреть свои программы для более высоких результатов. Кроме того, у фигуристки на первом плане не спорт, а школьные экзамены.

Ничего удивительного и сенсационного в этом нет, в отличие от ситуации одной из фавориток соревнования Алены Косторной. Как сообщил известный журналист Василий Конов в своем Telegram-канале,

по неподтвержденным данным, чемпионка финала Гран-при может отказаться от прокатов в Красноярске.

Никаких комментариев ни от группы Этери Тутберидзе, ни от самой спортсменки, ни от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) по данному поводу еще нет. Сама Алена в список участниц включена, но окончательное решение по ее участию в соревнованиях будет принято в среду, 25 декабря, за два дня до короткой программы. По предположениям «Спорт-Экспресс», причиной, по которой Косторная может сняться с турнира, является травма. А вот чего именно и какой ее характер — неизвестно. Можно предположить, что речь идет о малоберцовой кости. Еще в марте этого года в Загребе прошло первенство мира среди юниоров, и его Косторная пропустила. Из-за травмы. Как признавалась фигуристка, проблемы с ногой ее беспокоили с самого начала прошлого сезона, они в итоге вылились в трещину в кости. Учитывая тот факт, что Алена выполняет один из сложнейших элементов в женском катании — тройной аксель, — а также планирует показать в обозримом будущем и четверной прыжок, то можно было бы заявить, что столь высокая нагрузка попросту рискует обернуться рецидивом.

Впрочем, позднее стало известно, что Косторная в Красноярск все-таки прибыла.

Уже 25 декабря одиночницы проведут тренировку перед короткой программой. По ее итогам уже будет известно, выступит 15-летняя фигуристка или нет.

Шанс для Медведевой и Туктамышевой

Если же предположить, что Косторная действительно не выступит, то сенсации добавит не только ее отсутствие, но и финальные турнирные расклады. Как уже говорилось ранее, чемпионат России является отборочным на первенство Европы. В заявку сборной гарантированно попадают фигуристки, занявшие первое и второе места соответственно. Подчеркнем тот факт, что в Красноярске не выступит ни Камила Валиева, ни Алена Канышева. На поездку в Австрию они бы в любом случае не претендовали в силу возрастного лимита (фигуристкам еще нет 15 лет). Оттого борьба за медали развернется особенно серьезно. Очевидно, что фаворитками на попадание в тройку лидеров являются Косторная, если выступит, и Анна Щербакова с Александрой Трусовой. Все три молодые спортсменки на данный момент — объективно лучшие в России. В случае же, если Алена Косторная все-таки снимется с чемпионата России, то на попадание на первенство Европы смогут рассчитывать Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка континента Софья Самодурова.

Дело в том, что если первые два места дают гарантированное место в заявке сборной, то третье — хорошие шансы на успех перед тренерским советом ФФККР. Именно тренерский совет определяет третью участницу чемпионата Европы от России. И у Медведевой, например, есть отличный шанс отвоевать крайне важную для нее путевку в Австрию.

Прошлое первенство Евгения пропустила из-за неудовлетворительных результатов, но в текущем сезоне стала выступать намного увереннее и стабильнее. То же касается и Туктамышевой. Елизавета также не поехала в прошлом сезоне в Минск, но по причине болезни, из-за которой также пропустила чемпионат России в Саранске. На грядущий турнир в Красноярске Императрица готовит особую произвольную программу.

Помимо трех тройных акселей, которые Туктамышева уже показывала в этом году, она также планирует прыгнуть и четверной тулуп. Хороший задел на борьбу с Щербаковой и Трусовой, например.

С Самодуровой несколько сложнее. Прошлый сезон, ставший для Софьи дебютным во взрослом катании, пока самый успешный в ее исполнении. Хотя бы из-за золота чемпионата Европы. В этом же соревновательном году у Самодуровой все складывается не лучшим образом. Ученица Алексея Мишина сразу заявила о себе как о фигуристке, которая хоть и не владеет грандиозным прыжковым арсеналом, но отличается стабильными и чистыми прокатами. В этом сезоне свои главные качества Софья растеряла, вследствие чего последовали провалы на этапах Гран-при. Возможно, турнир в Красноярске станет для судьбоносным.

Коляда все еще в лазарете

Пожалуй, в зрелищности всем остальным дисциплинам уступят прокаты именно мужчин-одиночников. Во-первых, на турнире не выступит Максим Ковтун, действующий чемпион страны. Все просто — еще этой весной фигурист принял решение повесить коньки на гвоздь, передав эстафету другим спортсменам. Ее приняли Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

Первый в этом сезоне выиграл серебро на этапе Гран-при Франции и золото на домашних прокатах. В финале он, правда, едва-едва не залез на пьедестал почета, оставшись на четвертой строчке. Второй же менее успешно проводит соревновательный год по сравнению с Самариным. В активе у Алиева серебро и бронза двух этапов Гран-при, но последнее место в финале.

Составить конкуренцию им двоим, пожалуй, не сможет никто из заявившихся.

Не выступит в Красноярске и многострадальный Михаил Коляда. Олимпийский призер Пхенчхана-2018 уже не первый год не может добиться стабильности в исполнении своих программ, хотя многие эксперты и тренеры утверждают, что потенциал у 24-летнего фигуриста огромный. Но в таком сознательном возрасте пора бы уже решить все свои проблемы с психологией, чтобы не допускать рядовых «бабочек» на ответственных прокатах.

Впрочем, отсутствие Коляды на чемпионате России связано не с его возможным нежеланием кататься, а с травмой, из-за которой он так и не выступил еще ни на одном турнире в этом сезоне.

В конце октября фигурист перенес операцию из-за синусита. И по сей день продолжает восстановление.

«Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше», — приводит ТАСС слова тренера Коляды Валентины Чеботаревой.

Травма на травме

Особый интерес зато будет прикован к танцам на льду и спортивным парам. Во-первых, состав участников очень многочислен и лидирующим российским фигуристам предстоит не просто подтвердить свой статус, но и серьезно напрячься, чтобы завоевать путевку в Австрию. Кроме того, нельзя забывать и о последующем первенстве мира, которое пройдет в марте в Канаде, ведь итоги чемпионата России также влияют и на состав участников, которые выступят в Монреале, где у отечественных танцоров будет уже три путевки, а не две, как в прошлом сезоне.

Очевидно, что главными претендентами на подиум в танцах являются дуэты Виктория Синицина / Никита Кацалапов и Александра Степанова / Иван Букин, а вот кто составит им компанию — вопрос.

В теории за тройку могли побороться Бетина Попова и Сергей Мозгов, но 23 декабря фигуристы с турнира снялись. Об этом объявил сам Мозгов, заявив, что в последний месяц имеет серьезные проблемы со спиной, из-за травмы он в Красноярске не выступит. Его партнерша, ясное дело, тоже.

«Сережа очень сильно травмирован, последний месяц практически не катался, был на реабилитации спины. У него защемление нерва, диски стерты. Мы думали, что он успеет восстановиться к чемпионату России, ребята начали катать прокат, но спина начала болеть еще сильнее. На прошлой неделе сделали блокаду, но особого улучшения нет. Поэтому и приняли решение не выступать на чемпионате России.

Пока речи об операции не идет. Думаю, в январе будет понятно. Жалко, что они пропускают чемпионат»,

— цитирует тренера танцевального дуэта Анжелику Крылову РИА «Новости».

Также за тройку лидеров наверняка поборются Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Опытная пара заняла пятое место на двух этапах Гран-при и в финал пробиться не сумела. Неудачный результат был связан с не самой лучшей физической формой, в которой находилась Загорски, получившая травму колена на предсезонных контрольных прокатах. Однако к турниру в Красноярске дуэт пообещал подготовиться основательно. Можно также обратить внимание и на пару Софья Евдокимова / Егор Базин, потому что определенный потенциал у фигуристов имеется. Проблема лишь в стабильности и чистоте выполнения элементов.

Одолели травмы и «парников». Здесь борьба за медали с большой долей вероятности развернется между дуэтами Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Последних в число фаворитов записывают, пожалуй, в качестве аванса, ведь чемпионы страны последних двух лет в этом сезоне выступают неважно: только серебро и бронза в серии Гран-при и пропущенный финал. В Красноярске олимпийским призерам Пхенчхана-2018 придется серьезно постараться, чтобы защитить свой титул.

Однако на первенстве России не выступят пары Ксения Столбова / Андрей Новоселов и Наталья Забияко / Александр Энберт. Столбова и Новоселов провели свой первый совместный турнир на этапе Гран-при в Москве и заняли там пятое место. И на этом все — в начале декабря пара снялась с соревнований в Загребе, в Красноярск они также не поехали. У Забияко с Энбертом все та же ситуация, что и раньше: дуэт в этом сезоне не выступил ни на одном турнире, а Александр и вовсе временно приостановил свою карьеру по состоянию здоровья. Врачи считают, что 30-летний фигурист пока не готов выходить на лед.