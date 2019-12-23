Обошел Головина: Дзюба признан лучшим в России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба получил награду лучшего футболиста календарного 2019 года в России по версии Российского футбольного союза (РФС) и издания «Спорт-Экспресс». Впервые премия была учреждена в 2016 году, и ее обладателем стал форвард московского «Локомотива» Федор Смолов, тогда выступавший за «Краснодар». Затем лучшим был признан нидерландский хавбек амстердамского «Аякса» Квинси Промес, выигравший награду в составе московского «Спартака» после чемпионского сезона. В 2018-м футболистом года назвали Дзюбу, так что

для него этот приз стал уже вторым подряд.

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Победитель определяется путем голосования, участие в котором принимают 16 футбольных тренеров, 16 топ-менеджеров и столько же журналистов «СЭ», а также болельщики, которые могли оставить свой голос на сайте издания. Согласно регламенту, участники выбирают пятерку лучших футболистов: первому отдается пять баллов, второму — четыре, третьему — три, четвертому — два и пятому, соответственно, один. Претендовать на награду могут абсолютно все футболисты, которые выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ) за весь календарный год, а также члены национальной сборной, которые играют в зарубежных чемпионатах.

По итогам прошедшего голосования Дзюба занял первое место в общей таблице с существенным отрывом. Всего он набрал 222 балла, тогда как российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин, расположившийся на второй строчке, только 156 баллов. Третье место в общем зачете занял польский хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк. В его активе 129 баллов.

Примечательно, что Дзюба из всех четырех групп участников голосования стал первых в трех позициях — у тренеров, футбольных менеджеров и журналистов, получив 66, 46 и 62 очка соответственно.

Однако болельщики сделали совершенно иной выбор. Так, большинство проголосовавших фанатов поставили на первое место именно Головина, тогда как Дзюба остался третьим. Хавбеку «Монако» нападающий «Зенита» и капитан российской сборной проиграл 32 балла — 80 против 48. Вторым же по мнению болельщиков стал узбекистанский форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов.

Болельщики, к слову, выразили свое несогласие с финальными результатами. В официальном Twitter РФС некоторые пользователи посчитали, что подобный выбор говорит о низком уровне российского футбола. В частности, фанаты отметили, что отечественные клубы, выступившие в этом сезоне в еврокубках, провалились по полной. Так, «Зенит» и «Локомотив» не смогли преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, заняв в своих квартетах последние места, «Спартак» и тульский «Арсенал» выбыли уже в квалификационных раунда Лиги Европы, а ЦСКА и «Краснодар» не пробились в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента.

Какой год, такой и футболист года.

Напомню, все клубы из РФ вылетили из еврокубуов — Иван Андреевич (@L1GaN) December 23, 2019

Какой лучший футболист - такое и место российских команд в Европе. Последнее кажется. — Добрый Артур Морган (@truulit) December 23, 2019

Особый интерес вызвал, к слову, выбор футбольных тренеров.

Так, наставник российской сборной Станислав Черчесов пять баллов ожидаемо отдал именно Дзюбе. На второе место главный тренер национальной команды поставил, что занимательно, защитника и капитана московского «Спартака» Георгия Джикию, который в общей таблице расположился на пятой строчке, уступив помимо Дзюбы, Головина и Крыховяка также Шомуродову. Три балла Черчесов отдал хавбеку «Монако», два — полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву, один — вингеру испанской «Валенсии» Денису Черышеву.

Первым в пятерку лучших Дзюбу включил еще один наставник Артема — главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. В его топ-5 также вошли Крыховяк, два зенитовца Сердар Азмун и Вильмар Барриос и хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Из «Зенита» лучшим Артема Дзюбу назвал и генеральный директор Александр Медведев, оставив позади него капитана петербуржцев, сербского защитника Бранислава Ивановича, Головина и двух игроков «Краснодара»: вратаря Матвея Сафонова и, что удивительно, нападающего Ивана Игнатьева, который за 2019 год провел во всех турнирах только 35 матчей, отметившись лишь восемью голами и двумя результативными передачами.

Интересный выбор сделали и другие тренеры Премьер-лиги. Например, Валерий Карпин, несмотря на известный его конфликт с Дзюбой, все-таки включил нападающего, но поставил того на четвертое место. Первым же Карпин назвал Головина, выбрав также защитника ЦСКА Марио Фернандеса и своих подчиненных Матиаса Норманна с Шомуродовым. От «Спартака» в голосовании участвовал Доменико Тедеско, возглавивший красно-белых в середине октября этого года. Лучшим немецкий специалист назвал Крыховяка, Джикию, Головина, вингера «народной» команды и сборной России Зелимхана Бакаева и хавбека «Локомотива» Алексей Миранчука. Виктор Гончаренко же ожидаемо в топ-5 включил своих игроков из ЦСКА: первое место занял вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев, Влашич и Фернандес стали третьим и четвертым соответственно. Также в список вошли Дзюба и Крыховяк. Наставник «Локо» Юрий Семин также сделал весьма ожидаемый выбор. Большинство голосов он отдал Крыховяку, на вторую строчку поставил Дзюбу, на третью — Миранчука, а четвертое и пятое место заняли хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена и Джикия. Старший же тренер «быков» Мурад Мусаев, фактически являющийся главным, первое место отдал Дзюба, остановив выбор также на Сергее Петрове и Матвее Сафонове из краснодарского клуба, Миранчуке и Черышеве.

От руководства РПЛ выступил глава Премьер-лиги Сергей Прядкин, назвавший лучшим Акинфеева. В его пятерке лучших Дзюба стал последним, пропустив вперед помимо голкипера ЦСКА защитника «Спартака» Самуэля Жиго, Крыховяка и Оздоева. От Российского футбольного союза же проголосовали генеральный секретарь организации Александр Алаев и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев. Первый в топ-5 включил Дзюбу, Головина, Джикию, Азмуна и Крыховяка, второй — Дзюбу, Головина, Азмуна, Сафонова и Джикию соответственно.

Едва ли не самый странный выбор сделал владелец «Спартака» Леонид Федун, четыре голоса из пяти которого ушли игрокам его команды. Так, лучшим, по его мнению, является Джикия, второе место было отдано Роману Зобнину, третье — Жиго, а пятерку замкнул молодой голкипер красно-белых Александр Максименко. «Разбавил» спартаковскую компанию форвард «Зенита», но не Дзюба, а Азмун.

Артем Дзюба в календарном 2019 году в составе сине-бело-голубых стал чемпионом России, а в текущем сезоне лидирует в национальном первенстве и по количеству забитых мячей, и по голевым передачам: 11 голов и девять ассистов. Также 31-летний нападающий помог российской сборной досрочно пробиться в финальный раунд чемпионата Европы — 2020, где команда Черчесова сыграет в группе с бельгийцами, датчанами и финнами. Кроме того, Дзюба в отборочном цикле стал лучшим бомбардиром национальной команды, забив девять мячей, доведя количество голов за всю новейшую историю сборную до 24-х. По этому показателю он уступает только Александру Кержакову, забившему за российскую команду 30 мячей.